Дело Бебуа: максимальный приговор из-за «тяжких последствий»

Гальский городской суд признал Ираклия Бебуа виновным по трем статьям Уголовного кодекса Республики Абхазия и приговорил его по совокупности совершенных преступлений к девяти годам лишения свободы. Адвокат осужденного комментировать приговор отказался, но сообщил, что обжаловать решение суда он и его подзащитный не будут.

З0 сентября этого года во время празднования Дня Победы 27-летний житель Гальского района Абхазии Ираклий Бебуа поджег большое полотно на фасаде районного Дома культуры, символизирующее абхазский флаг. Он был арестован и водворен в изолятор временного содержания Министерства внутренних дел РА. Позднее в абхазском МВД сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».

По всем установленным фактам было возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось в Гальском районном суде судьей Денисом Ашуба. 7 декабря Ираклий Бебуа был признан виновным в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Абхазии.

О приговоре суда проинформировал Джемал Гогия, руководитель аппарата Верховного суда Абхазии:

«Гальским районным судом вчера, 7 декабря, был вынесен обвинительный приговор в отношении Бебуа Ираклия, который органами предварительного расследования обвинялся в надругательстве над Государственным флагом, в незаконном приобретении и хранении боеприпаса, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. Суд признал Бебуа виновным по всем статьям, предъявленным органом предварительного расследования. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в 10 тысяч рублей в доход государства. Указанный приговор Гальского районного суда может быть обжалован сторонами в Верховном суде, в кассационной коллегии по уголовным делам в течение 15 рабочих дней с момента его оглашения, то есть со вчерашнего дня. В случае не обжалования он вступит в законную силу».

Джемал Гогия пояснил, что осужденный признал себя виновным только частично, а также ответил на вопрос о том, почему Ираклию Бебуа была избрана часть 2 статьи 164, которая предполагает наиболее длительный срок лишения свободы:

«Сам осужденный согласно оглашенному приговору свою вину признал в надругательстве над Государственным флагом и умышленном уничтожении чужого имущества, имеется в виду Государственный флаг. В незаконном приобретении и хранении гранаты, которая была обнаружена, по версии предварительного следствия, у него дома, он свою вину не признал.

– Статья 164, часть 2, предполагает умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва и иным общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека или тяжкие последствия. В чем заключались «тяжкие последствия» и почему была применена именно эта часть?

– Это квалификация предварительного расследования, с которой суд, вынесший приговор, согласился на данном этапе. Почему такая квалификация судом признана законной, я не могу говорить. Что касается «тяжких последствий», я полагаю, что таковыми является сам факт поджога Государственного флага в день, когда страна отмечала 27-ю годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. И этот факт был воспринят обществом, как надругательство над флагом, над памятью погибших и отдавших жизнь за эту победу. Это мое личное мнение, я с приговором не ознакомился, мне сложно сегодня делать выводы, чем суд обосновал свое решение. Но мое мнение, как юриста и гражданина Республики Абхазия, что в этом и заключается тяжкое последствие».

В беседе с «Эхом Кавказа» адвокат осужденного Апполон Гаделия сообщил, что обжаловать приговор он и его подзащитный не будут. Комментировать приговор и что-либо сообщать о Бебуа он отказался.

При отбывании срока в колонии общего режима один день приравнивается к двум дням, поэтому при назначении срока в 9 лет, реальный срок отбывания наказания составит для Бебуа 4 года 6 месяцев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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