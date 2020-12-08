Дело Бебуа: максимальный приговор из-за «тяжких последствий»

Гальский городской суд признал Ираклия Бебуа виновным по трем статьям Уголовного кодекса Республики Абхазия и приговорил его по совокупности совершенных преступлений к девяти годам лишения свободы. Адвокат осужденного комментировать приговор отказался, но сообщил, что обжаловать решение суда он и его подзащитный не будут.
З0 сентября этого года во время празднования Дня Победы 27-летний житель Гальского района Абхазии Ираклий Бебуа поджег большое полотно на фасаде районного Дома культуры, символизирующее абхазский флаг. Он был арестован и водворен в изолятор временного содержания Министерства внутренних дел РА. Позднее в абхазском МВД сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».
По всем установленным фактам было возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось в Гальском районном суде судьей Денисом Ашуба. 7 декабря Ираклий Бебуа был признан виновным в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Абхазии.
О приговоре суда проинформировал Джемал Гогия, руководитель аппарата Верховного суда Абхазии:
«Гальским районным судом вчера, 7 декабря, был вынесен обвинительный приговор в отношении Бебуа Ираклия, который органами предварительного расследования обвинялся в надругательстве над Государственным флагом, в незаконном приобретении и хранении боеприпаса, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. Суд признал Бебуа виновным по всем статьям, предъявленным органом предварительного расследования. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в 10 тысяч рублей в доход государства. Указанный приговор Гальского районного суда может быть обжалован сторонами в Верховном суде, в кассационной коллегии по уголовным делам в течение 15 рабочих дней с момента его оглашения, то есть со вчерашнего дня. В случае не обжалования он вступит в законную силу».
Джемал Гогия пояснил, что осужденный признал себя виновным только частично, а также ответил на вопрос о том, почему Ираклию Бебуа была избрана часть 2 статьи 164, которая предполагает наиболее длительный срок лишения свободы:
«Сам осужденный согласно оглашенному приговору свою вину признал в надругательстве над Государственным флагом и умышленном уничтожении чужого имущества, имеется в виду Государственный флаг. В незаконном приобретении и хранении гранаты, которая была обнаружена, по версии предварительного следствия, у него дома, он свою вину не признал.
– Статья 164, часть 2, предполагает умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва и иным общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека или тяжкие последствия. В чем заключались «тяжкие последствия» и почему была применена именно эта часть?
– Это квалификация предварительного расследования, с которой суд, вынесший приговор, согласился на данном этапе. Почему такая квалификация судом признана законной, я не могу говорить. Что касается «тяжких последствий», я полагаю, что таковыми является сам факт поджога Государственного флага в день, когда страна отмечала 27-ю годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. И этот факт был воспринят обществом, как надругательство над флагом, над памятью погибших и отдавших жизнь за эту победу. Это мое личное мнение, я с приговором не ознакомился, мне сложно сегодня делать выводы, чем суд обосновал свое решение. Но мое мнение, как юриста и гражданина Республики Абхазия, что в этом и заключается тяжкое последствие».
В беседе с «Эхом Кавказа» адвокат осужденного Апполон Гаделия сообщил, что обжаловать приговор он и его подзащитный не будут. Комментировать приговор и что-либо сообщать о Бебуа он отказался.
При отбывании срока в колонии общего режима один день приравнивается к двум дням, поэтому при назначении срока в 9 лет, реальный срок отбывания наказания составит для Бебуа 4 года 6 месяцев.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия
СПРАВКА «Эха Кавказа»
- Ираклий Бебуа сжег абхазский флаг во время празднования в Гали Дня победы и независимости. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но объяснил, что жест не был направлен против кого-либо. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии потребовала безоговорочного освобождения Бебуа.
- В МВД самопровозглашенной республики Абхазия позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».
- Народный защитник Грузии Нино Ломджария предполагает, что власти самопровозглашенной республики Абхазия искусственно ужесточили обвинение задержанному гражданину Грузии Ираклию Бебуа. Об этом говорится в официальном заявлении омбудсмена. Ломджария указывает, что в отношении Бебуа возбуждено дело по факту умышленного повреждения чужого имущества, надругательства над государственной символикой, а также обнаружения и изъятия боеприпаса.
- Согласно статье 334 абхазского Уголовного кодекса, надругательство над госсимволами наказывается лишением свободы на срок до одного года. Часть вторая статьи 164 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах» предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Часть первая статьи 217 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до двадцати пяти тысяч рублей либо без такового.
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