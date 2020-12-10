«Грузинская мечта» назвала кандидатов на парламентские должности

«Грузинская мечта» приняла решения по поводу кандидатов на парламентские должности. Кандидатов, по которым новоизбранный парламент Грузии проголосует завтра, на первом заседании, назвал на проведенном в офисе партии брифинге исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

В частности, председателем парламента 10-го созыва будет Арчил Талаквадзе, должность же первого заместителя председателя парламента займет Гия Вольский. Заместителями председателя парламента будут: Кахабер Кучава, который будет работать в направлении внешних отношений, а также бывший глава Минздрава Давид Сергеенко.

Парламентское большинство возглавит Ираклий Кобахидзе, а председателем фракции «Грузинская мечта» будет Мамука Мдинарадзе.

Что касается председателей комитетов, то решение правящей партии таково:

председателем комитета по юридическим вопросам будет представлен Анри Оханашвили;

председателем комитета по правам человека и гражданской интеграции – Михаил Сарджвеладзе;

председателем комитета по обороне и безопасности – Ираклий Берая;

председателем комитет по процедурным вопросам и правилам – Ираклий Кадагишвили;

председателем комитет по региональной политике и самоуправлению – Созар Субари;

председателем финансово-бюджетного комитета – Ираклий Ковзанадзе;

председателем комитета по отраслевой экономике и экономической политике – Давид Сонгулашвили;

председателем комитета по аграрным вопросам – Нино Цилосани;

председателем комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов – Майя Битадзе;

председателем комитета по внешним связям – Николоз Самхарадзе;

председателем комитета по интеграции с Европой – Мака Бочоришвили;

председателем комитет по вопросам диаспоры и Кавказа — Бека Одишария;

председателем комитета по здравоохранению и социальным вопросам – Дмитрий Хундадзе;

председателем комитета по образованию, науке и культуре – Тея Цулукиани;

председателем комитета по вопросам спорта и молодежи – Михаил Кавелашвили.

Как отметил Ираклий Кобахидзе, оппозиционные партии сами решают, примут ли они участие в первом заседании. По его словам, в парламенте 10-го оппозиция постоянно находилась в режиме бойкота.

«Мы привыкли к бойкоту со стороны оппозиции. Не могу вам сказать, кто примет участие в первом заседании, а кто нет, но уверяю вас, что оппозиционные партии будут представлены в парламенте десятого созыва. Кто, давайте подождем, посмотрим», - сказал Ираклий Кобахидзе.