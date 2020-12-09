«Грузинская мечта» дала оппозиции день на размышление 

В попытке преднамеренного срыва переговоров и шантажа обвинила сегодня грузинская оппозиция «Грузинскую мечту». Исполнительный секретарь последней – Ираклий Кобахидзе, за день до решающей встречи с ее лидерами сообщил о планах своей партии, как только парламент начнет работу. Одно из главных намерений «Мечты» – аннулировать регистрацию «Нацдвижения».
Своеобразный рекорд установил Ираклий Кобахидзе, исполнительный секретарь «Грузинской мечты», познакомив общественность с сегодняшним решением партийных лидеров. В своей десятиминутной речи он 15 раз использовал словосочетание «радикальная оппозиция». Такого «звания» удостоились две партии – «Национальное движение» и «Европейская Грузия». Вести переговоры с ними по разрешению политического кризиса в «Грузинской мечте» теперь считают ошибкой.
«Ясно, что радикальной оппозицией движет единственный интерес – это мятеж против демократического конституционного порядка, одним из инструментов которого они выбрали саботаж работы парламента», – заявил Кобахидзе.
По этой причине вышеозначенные две и еще шесть партий, попавших в парламент, но не признавших итоги выборов, лишатся бюджетных средств. А после того, как начнется первое заседание, им даже не будет дано времени на размышление – идти или нет в парламент.
На этом заседании, которое состоится 11 декабря, парламентское большинство «Грузинской мечты» инициирует создание комиссии, сообщил Кобахидзе, к работе в которой привлечет международных экспертов, представителей НПО и оппозиции. Она займется оценкой проведенных 31 октября парламентских выборов, и если возникнет необходимость, не откажется от пересчета голосов по избирательным участкам. Ираклий Кобахидзе пообещал:
«Если будет зафиксировано подтасованное преимущество в пользу «Грузинской мечты» хотя бы в 1 процент, а мы уверены, что неточности не будет даже в 0,1 процента, то «Грузинская мечта» объявит внеочередные выборы. Кроме того, я, как глава избирательного штаба партии, с полной ответственностью заявляю: я покину в этом случае все политические должности и полностью отойду от политической деятельности».
Но Ираклий Кобахидзе уверен, что комиссия не выявит нарушений. И тогда он вместе однопартийцами инициирует в новом парламенте законопроект, который даст возможность аннулировать регистрацию «Нацдвижения». И все потому, что его лидер Михаил Саакашвили, который не является гражданином Грузии, а также обвиняется на родине в преступлениях, не имеет права участвовать в политической жизни страны, хоть и остается главной причиной поляризации общества и политического кризиса.
Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» перед завтрашним, пятым раундом переговоров еще раз рекомендовал впервые попавшим в парламент маленьким партиям освободиться от влияния «Нацдвижения» и «Европейской Грузии» и подписать соглашение с правящей силой.
В свою очередь «Грузинская мечта», каким бы ни был итог переговоров, берет на себя обязательства провести масштабную избирательную реформу.
Избирательная реформа и есть тот вопрос, из-за которого лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили готов идти в парламент. На своей странице Facebook сегодня он обвинил лидеров «Европейской Грузии» в попытке сорвать переговоры с «Грузинской мечтой» при посредничестве послов США и ЕС.
В случае согласия продолжить избирательную реформу и проводить все дальнейшие выборы с нулевым пороговым барьером, в парламент готовы войти и представители «Гирчи». Лидер партии Яго Хвичия даже вызвался в этом случае уговорить других оппозиционеров отменить бойкот.
Готовность Элисашвили и Хвичия войти в парламент в случае частичного удовлетворения требований оппозиции, в «Европейской Грузии» и «Нацдвижении» назвали политической неопытностью.
Сегодняшнее заявление Кобахидзе лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия назвал «бредом». Он напомнил, что «Грузинская мечта» никогда не держит слово, и что в создавшейся ситуации у нее «сдают нервы».
Не советует доверять правящей силе и лидер «Нацдвижения» Ника Мелия:
«Сегодня они открыто сказали, что намерены вести государство по пути Лукашенко, в стране выборы проводиться не будут, главным оппозиционным партиям запретят в них участие. Там, где главной оппозиционной силе угрожают аннулированием, можно легко догадаться, как «Грузинская мечта» расправится с другими партиями, которые не одобряют антигосударственные шаги Бидзины Иванишвили и находятся в режиме бойкота».
Представители других оппозиционных сил тоже осудили сегодняшнее заявление «Грузинской мечты». В «Стратегии Агмашенебели» заявление Кобахидзе назвали угрозой и шантажом, а в «Лело» – попыткой сорвать завтрашние переговоры.
Большинство оппонентов власти указывали и на то, что «Грузинская мечта» нарушила просьбу послов не разглашать подробности переговоров до окончания процесса.
С учетом сегодняшних заявлении один из посредников в переговорах посол ЕС Карл Харцель предположил, что завтрашний раунд будет очень трудным, но все-таки выразил надежду, что консенсус будет достигнут, если учесть, что на двух предыдущих раундах стороны по некоторым вопросам смогли сблизить позиции.
Большая часть оппозиции настаивает на повторных выборах и не намерена послезавтра участвовать в первом заседании парламента, предрекая его десятому созыву однопартийность. Хотя есть ожидание, что «Грузинской мечте» удастся уговорить нескольких оппозиционеров не отказываться от депутатских мандатов.
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