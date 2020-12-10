Обзор абхазской прессы

Президент Абхазии Аслан Бжания провел первое заседание Комиссии по Конституционной реформе. Представитель Комиссии, председатель политической партии «Апсны» Виталий Габния прокомментировал «Апсны.паблик» цели экспертной работы и высказал свое мнение по ряду вопросов реформирования основного закона страны. По его словам, на заседании мнения участников-членов Комиссии разошлись в части формы правления: президентской или президентско-парламентской. По избирательной системе: парламентской, мажоритарной или пропорциональной с привлечением политических партий. Кроме того, всеми участниками Комиссии была отмечена необходимость усиления местного самоуправления.

Виталий Габния заявил: «Основной закон важно дополнять вкраплениями нашего традиционализма, выполняющими роль регуляторов абхазского социума». Он отметил, что президентская форма правления не должна ставиться под сомнение: «Республика Абхазия является суперпрезидентской страной, что связанно с определенными издержками. Например, для сравнения, в той же Российской Федерации, президент страны при назначении премьер-министра согласовывает свое представление с Верхней Палатой Федерального Собрания, а затем с Госдумой. В нашем случае, при назначении премьер-министра глава республики решает вопрос единолично, без согласования с кем бы то ни было. Как результат – на высшие должности попадают люди, чья компетентность сомнительна, не говоря о репутационных издержках некоторых персоналий. Необходимо продумать механизмы сбалансированного принятия решений, не ставя под сомнения президентскую форму правления в республике. У президентской формы правления наиболее устойчивые властные механизмы, что важно при внешнем давлении. Президент – гарант Конституции, несет персональную ответственность в отличие от той же парламентской формы правления, где ответственность размыта: ищи потом, кто сдал интересы государства».

Сейчас в условиях кризиса изменения должны начаться именно с парламента, с установления пропорциональной системы его формирования, что усилит роль политических партий.

* * *

Экономист Ахра Аристава на своей странице в социальной сети «Фейсбук» прокомментировал проект бюджета на 2021 год: «Бюджет действительно напряженный на 2021 год. Без дополнительных реформ в сфере контроля за электронной торговлей и внешнеэкономической деятельностью, без внедрения валютного регулирования и без эффективного противодействия контрабанде при помощи цифровых технологии, исполнить доходную часть бюджета будет сложно. Далее откладывать внедрение современных технологии в сфере таможенного и налогового администрирования недопустимо».

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа рассказал «Апсныпресс» о причинах затора большегрузных автомобилей, образовавшегося на абхазо-российской границе. Беслан Джопуа сказал, что ажиотаж на границе вызван существенным увеличением объемов урожая цитрусовых и закончится перед Новым годом: «На сегодняшний день около 20 тысяч тонн только мандаринов экспортировано на территорию России. Это число продолжает расти. Каждый день через границу перевозится 1300-1400 тонн мандаринов. Граница с абхазской стороны работает эффективно. Все большегрузные машины проходят беспрепятственно. Затор образовался на российской стороне из-за большого потока машин. В этом нет и их вины, поскольку КПП «Псоу» рассчитан на пропуск до 150 машин в сутки, а сейчас количество машин доходит до 400. Мы не можем упрекнуть российскую сторону и потребовать, чтобы они пропускали на свою территорию большегрузные машины без досмотра. Тем не менее, когда ситуация усугублялась, мы просили российских коллег смягчить досмотр, и они шли нам навстречу».

Сложившаяся ситуация также связана с тем, что на российской стороне были введены новые строгие требования к ввозимой сельскохозяйственной продукции. Согласно этим правилам, человек может провозить с собой беспрепятственно не более 5 кг сельскохозяйственной продукции. Если груз составляет более 5 кг, то необходим сертификат качества. Также один человек может пронести без декларации сельскохозяйственную продукцию весом не более 25 кг, а все, что выше, считается товарной партией.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия