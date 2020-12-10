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Обзор абхазской прессы

Президент Абхазии Аслан Бжания

Президент Абхазии Аслан Бжания провел первое заседание Комиссии по Конституционной реформе. Представитель Комиссии, председатель политической партии «Апсны» Виталий Габния прокомментировал «Апсны.паблик» цели экспертной работы и высказал свое мнение по ряду вопросов реформирования основного закона страны. По его словам, на заседании мнения участников-членов Комиссии разошлись в части формы правления: президентской или президентско-парламентской. По избирательной системе: парламентской, мажоритарной или пропорциональной с привлечением политических партий. Кроме того, всеми участниками Комиссии была отмечена необходимость усиления местного самоуправления.

Обзор абхазской прессы
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Обзор абхазской прессы
by Эхо Кавказа

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Виталий Габния заявил: «Основной закон важно дополнять вкраплениями нашего традиционализма, выполняющими роль регуляторов абхазского социума». Он отметил, что президентская форма правления не должна ставиться под сомнение: «Республика Абхазия является суперпрезидентской страной, что связанно с определенными издержками. Например, для сравнения, в той же Российской Федерации, президент страны при назначении премьер-министра согласовывает свое представление с Верхней Палатой Федерального Собрания, а затем с Госдумой. В нашем случае, при назначении премьер-министра глава республики решает вопрос единолично, без согласования с кем бы то ни было. Как результат – на высшие должности попадают люди, чья компетентность сомнительна, не говоря о репутационных издержках некоторых персоналий. Необходимо продумать механизмы сбалансированного принятия решений, не ставя под сомнения президентскую форму правления в республике. У президентской формы правления наиболее устойчивые властные механизмы, что важно при внешнем давлении. Президент – гарант Конституции, несет персональную ответственность в отличие от той же парламентской формы правления, где ответственность размыта: ищи потом, кто сдал интересы государства».

Сейчас в условиях кризиса изменения должны начаться именно с парламента, с установления пропорциональной системы его формирования, что усилит роль политических партий.

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Экономист Ахра Аристава на своей странице в социальной сети «Фейсбук» прокомментировал проект бюджета на 2021 год: «Бюджет действительно напряженный на 2021 год. Без дополнительных реформ в сфере контроля за электронной торговлей и внешнеэкономической деятельностью, без внедрения валютного регулирования и без эффективного противодействия контрабанде при помощи цифровых технологии, исполнить доходную часть бюджета будет сложно. Далее откладывать внедрение современных технологии в сфере таможенного и налогового администрирования недопустимо».

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа рассказал «Апсныпресс» о причинах затора большегрузных автомобилей, образовавшегося на абхазо-российской границе. Беслан Джопуа сказал, что ажиотаж на границе вызван существенным увеличением объемов урожая цитрусовых и закончится перед Новым годом: «На сегодняшний день около 20 тысяч тонн только мандаринов экспортировано на территорию России. Это число продолжает расти. Каждый день через границу перевозится 1300-1400 тонн мандаринов. Граница с абхазской стороны работает эффективно. Все большегрузные машины проходят беспрепятственно. Затор образовался на российской стороне из-за большого потока машин. В этом нет и их вины, поскольку КПП «Псоу» рассчитан на пропуск до 150 машин в сутки, а сейчас количество машин доходит до 400. Мы не можем упрекнуть российскую сторону и потребовать, чтобы они пропускали на свою территорию большегрузные машины без досмотра. Тем не менее, когда ситуация усугублялась, мы просили российских коллег смягчить досмотр, и они шли нам навстречу».

Сложившаяся ситуация также связана с тем, что на российской стороне были введены новые строгие требования к ввозимой сельскохозяйственной продукции. Согласно этим правилам, человек может провозить с собой беспрепятственно не более 5 кг сельскохозяйственной продукции. Если груз составляет более 5 кг, то необходим сертификат качества. Также один человек может пронести без декларации сельскохозяйственную продукцию весом не более 25 кг, а все, что выше, считается товарной партией.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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