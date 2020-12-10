В Цхинвале продолжается акция протеста, организованная родственниками убитого силовиками в августе этого года Инала Джабиева.

– Сочувствуете ли вы протестующим на площади, и как, на ваш взгляд, можно добиться справедливого расследования дела Джабиева?

Марина: Протестующим на площади я, конечно, сочувствую, и поддерживаю их, потому что люди уже отчаялись получить ответы на свои вопросы. Ждать какого-то справедливого расследования, наверное, не приходится. Этот протест – крик души. Ждать от властей, что они поймут этих людей, думаю, не стоит, иначе бы они уже предприняли какие-то шаги. В данной ситуации, наблюдая за тем, как ведут себя наши власти, единственный выход из ситуации – это поменять систему. А менять систему у нас никто не будет. Нужно серьезно заняться этим делом и посадить всех виновных, наказать их по букве закона. Думаю, протестующим больше ничего и не надо.

Алла: Я начну с конца вопроса, о том, как можно добиться справедливого расследования. К сожалению, на этот вопрос у меня нет ответа. Очень сложно. Очень. А что касается сочувствия, я не просто сочувствую. К сожалению, я пока не могу находиться с ними, но как только у меня будет возможность, я обязательно присоединюсь к ним. Очень надеюсь, что они все-таки добьются справедливого решения этой проблемы. Как говорил Ганди, даже один шаг – уже начало пути к победе. Главное – начать. Многие люди их осуждают, не понимают, зачем этой женщине в трауре сидеть и мерзнуть там. А у нее другого выхода нет!

Инна: Я искренне сочувствую протестующим, и сама являюсь одной из протестующих против несправедливого расследования и несправедливости в целом. Я считаю, что смена определенных фигур даст правильный результат в расследовании этого дела. Это, в первую очередь, отставка генерального прокурора и ограничение его доступа к документам, ограничение его влияния. И тогда расследование пойдет уже по другому пути, что приведет к справедливости в этом деле.

Аэлита: То, что происходит на сегодняшний день, это результат того, что нет должной системы ни в силовых структурах, ни вообще в республике. Людям, наверное, выгодно думать, что это парень чем-то увлекался. Наверное, им удобно этим оправдывать их непричастность к тому, что происходит на площади. У каждого человека есть право на жизнь. Что бы он ни вытворял, кем бы ни был, никто не имеет права избивать и забивать его. Если даже экспертиза якобы показала, что это было не убийство, а сердечный приступ, факт был налицо. Когда я вижу фотографии его матери, у меня сердце разрывается от боли. Самое главное, это противостояние должно закончиться тем, что люди должны сесть за стол переговоров, какая-то сила должна объединить власть и ту семью, которая стоит сегодня (на площади) в таких нечеловеческих условиях.

Зарина: Сочувствую, конечно, и очень. Справедливости можно добиться проведением объективного расследования, увольнением прокурора. И под суд Наниева – министра внутренних дел!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия