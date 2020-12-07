Осажденный митинг

В Цхинвале продолжается акция протеста, организованная родственниками убитого силовиками в августе этого года Инала Джабиева. Власть ее не разгоняет, но пытается взять протестующих измором – запрещено помогать им едой, водой, кипятком.

Уже четвертый день родственники Джабиева и сочувствующие им горожане, остаются на центральной площади столицы Южной Осетии. Семья убитого требует справедливого расследования и наказания всех причастных к смерти Инала Джабиева, вне зависимости от званий и положения. После обнародования следствием данных о результатах экспертизы, сделанной за пределами Южной Осетии, стало понятно, как сказала вдова Оксана Сотиева – «следствие идет не в правовом русле». Напомним, что экспертиза Министерства обороны РФ признала причиной смерти Инала Джабиева не пытки и истязания, а прекращение приема употребления наркотических средств.

Акция носит бессрочный характер, мать и вдова Инала Джабиева остаются на площади и по ночам. Поддержать их приходят по разным подсчетам от 50 до 100 человек.

Если вы хотите понять всю безысходность ситуации, – поделился на акции один из жителей Цхинвала с «Эхом Кавказа», – нужно прийти и увидеть происходящее своими глазами. Уже на второй день силовики оградили всю территорию протеста, постоянное дежурство несут вооруженные сотрудники силовых структур. Ссылаясь на некий приказ от начальства, людям запрещали проносить горячие напитки из близлежащего кафе, накануне пытались сорвать небольшой тент из целлофана, за которым они могли спастись от холода и дождя. Запрещено выходить на площадь из подъезда многоэтажного дома: он имеет сквозной проход на соседнюю улицу и помогает срезать путь. На просьбу показать письменный приказ о запрете на пронос стаканчиков с кофе, силовики отвечали отрицательно. Был приказ и о закрытии близлежащих продуктовых магазинов, чтобы не дать возможности протестующим купить еду и воду. Правда, владельцы отказались это делать в ущерб бизнесу.

Есть среди силовиков и сочувствующие согражданам, хотя у многих остается стойкое впечатление, что большинство из них готово выполнять любой приказ вышестоящего начальства. Жители соседних домов делятся горячей водой, несут еду, одеяла. Историю двух школьников, которые разбили копилки, чтобы помочь людям на площади, или мальчика, который принес в чайнике кипяток, пересказывают с восхищением. Центр Цхинвала, уже окрестили островком человечности.

Оксана Сотиева, обратилась к тем, кто, несмотря на опасность, остается рядом: «Мы будем продолжать стоять здесь. Я и жизнь свою отдам, я продолжу стоять за правду. И я хочу сказать каждому спасибо за то, что встали рядом с нами, и что восприняли нашу боль, как свою. Спасибо»

Никаких политических требований на акции не выдвигают, иногда разворачивают плакаты «Закон, справедливость, Инал Джабиев», «Я хотел жить», «Стоп беспредел».

Несмотря на холод, говорит политолог Дина Алборова, люди все равно приходят. Многие говорят что 50 человек – это не та критическая масса, которая может то-то решать, но самое главное – это посыл, поддержка семьи Джабиевых и молчаливый протест, и то, что никто не верит в объективное расследование: «Никто не верит ни единому слову власти, которое она выдает через СМИ о каких-то решениях. Вот это ужасно! Это такая жизнь общества, где что-то происходит, свои какие-то процессы – и есть отдельно жизнь власти, которая абсолютно оторвана от того, что происходит в Южной Осетии. И вот эти две параллельные жизни мало где соприкасаются и пересекаются. Если смотреть официальные СМИ, то у нас все хорошо, что-то открывается, что-то презентуется, что-то строится и так далее. И мы живем в маленьком обществе. И вот этот фактор двух параллельных миров, – от этого становится, мягко говоря, очень нехорошо. Потому что первое, что ты ощущаешь, это то, что ты как гражданин, как человек, который живет в Южной Осетии, ты – абсолютный ноль, ты абсолютно ничего не значишь в этой стране, на тебя глубоко наплевать. И вот это ощущение безысходности, а на площади я почувствовала именно эту безысходность».

Люди уже не знают, продолжила Алборова, каким образом достучаться и вывести правду наружу: «Вот эта глухая стена, в которую упирается общество — это ужасное состояние. Это все происходит очень тихо, нет ни митингов, не призывов: люди приходят, кучками стоят, общаются, но безысходность витает в атмосфере. Плюс еще пандемия. И каждый шаг власти, который я наблюдаю через СМИ, через социальные сети, это ошибка. Это тупики, в которых сегодня находится Южная Осетия, на разных уровнях. У нас кризис власти, у нас большой системный кризис, у нас по всем фронтам кризис. Но я не вижу, чтобы власть делала что-то, чтобы выйти из этих кризисов. И они не понимают, что не решаясь, эти проблемы накапливаются, они не исчезают сами по себе. Они будут разъедать все изнутри».

Обсуждают жители в центре Цхинвала и поездку главы государства с генеральным прокурором в Москву, которых якобы вызвали туда для общения:

«Люди связывают с этим большие надежды, что в Москве «вразумят» нерадивые власти… У меня двойственное чувство по поводу надежд на Россию в этом смысле. Откуда получает так называемая «Россия», – мы понимаем, что мы имеем в виду под этим словом, – откуда идет к ним эта информация?! Кто-нибудь говорит с гражданским обществом? Кто-то слышит в России мнение общества? Нет! Единственное мнение и информацию, которые они слышат, это из официальных источников. И те же встречи официальные, идут с нашими официальными представителями. Я не думаю, что они получают объективную информацию и понимают все те процессы объективно и со всех сторон, которые здесь происходят. Поэтому я не очень доверяю тому, что эти надежды могут оправдаться для общества. Потому что с этим обществом никто не разговаривает. Хотя я думаю, что России нужно, чтобы здесь было все тихо и спокойно. Все-таки мы политическая витрина России, и она несет ответственность после 2008 года за то, что здесь происходит. Но такая грязная витрина на сегодняшний день… Это ведь наносит, извините, но удар по имиджу России, то, что эта витрина не блестит. Конечно, Россия спасла, это безусловно, и она безусловно гарант безопасности нашей. С этим никто даже не спорит. Но, если бы здесь были совершенно другие процессы, если бы строили правовое государство, если бы здесь был закон и порядок, если бы здесь защищались права человека, то возможно и мировое сообщество совершенно по-другому относилось бы и к нам, и к России тоже».

Ни один представитель власти пока так и не вышел к протестующим. Генеральная прокуратура Южной Осетии за эти пару дней успела объявить в розыск брата убитого – Ацамаза Джабиева за публичное оскорбление представителей власти, возбудить уголовное дело в отношении начальника управления уголовного розыска криминальной милиции – Джемала Бибилова. И удивить общество новыми обвинениями о сотрудничестве со спецслужбами Грузии и терроризме в адрес родного брата главы оппозиционной партии «Ныхас» Алана Гаглоева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия