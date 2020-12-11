Абхазская оппозиция выступила против нового формата переговоров с Тбилиси

Общественная организация «Аруаа» (Воины), состоящая из ветеранов грузино-абхазской войны, обратилась к руководству самопровозглашенной республики Абхазия с требованием исключить из концепции внешней политики пункт о дополнительном формате переговоров с Грузией. В обращении говорится, что документ был утвержден Асланом Бжания «в тиши своего кабинета».

Пункт 2.3 документа гласит: «Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».

По мнению оппозиции, этот пункт, «в случае его реализации, отодвинет на второй план Женевские дискуссии, проходящие согласно договоренностям Медведева-Саркози».

В «Аруаа» считают, что «таким образом руководство Абхазии собственноручно понижает статус переговорного процесса, так как пока в Грузии действует закон «Об оккупированных территориях» с Абхазией напрямую и на равных никто говорить не будет».

Кроме того, как полагают в общественной организации, «Абхазия лишится международных посредников и высокого статуса переговорного процесса в Женеве».

Такой подход, считают в общественной организации, возвращает Сухуми формально «к периоду до августа 2008 года, когда Абхазия не имела международного признания России и других стран».

«Если до конца года в Концепцию не будут внесены предложенные нами поправки, мы оставляем за собой право обратиться к народу Абхазии и принять более решительные действия», – сказано в обращении.