Посольства США и ЕС призывают «Грузинскую мечту» и оппозицию продолжить переговоры

Посольство США и представительство ЕС в Грузии распространили совместное заявление, призвав оппозицию и партию власти рассмотреть все возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту страны работать полноценно.

Как пишет «Новости-Грузия», диппредставительства США и ЕС выразили сожаление в связи с тем, что «широкого соглашения не удалось достичь до первой сессии новоизбранного парламента».

Посредники диалога отмечают, что «важные вопросы все еще остаются нерешенными», однако стороны достигли взаимопонимания по избирательной реформе, которая поможет «улучшить предстоящие выборы» в Грузии.

«Мы призываем все стороны тщательно рассмотреть возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту выполнить свою полную и жизненно важную роль для защиты и укрепления демократии, экономики и безопасности Грузии. По просьбе партий и при наличии подлинной политической воли для достижения соглашения мы готовы и дальше поддерживать эти усилия», – говорится в заявлении.

На первом заседании парламента десятого созыва присутствуют только депутаты «Грузинской мечты». Места оппозиционных депутатов в зале заседаний остаются пустыми. Такое в истории Грузии происходит впервые.

Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Пять из них сегодня же подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров.