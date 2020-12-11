Абхазская неделя: «по два часа с перерывом в два часа»

Главной темой недели в Абхазии оставалась энергетика. Ситуация ухудшается с каждым днем, люди сутками сидят без света, один за другим выходят из строя энергетические объекты. Напомню, что такая ситуация сложилась после отмены запрета на деятельность по добыче криптовалюты. Увеличение потребления электроэнергии не выдержали энергосети и идея правительства о пополнении бюджета ГК «Черноморэнерго» за счет майнинга потерпела крах.

Я не буду вдаваться в анализ решений, принятых руководством страны в сфере энергетики, так как все приводимые министром экономики доводы просто не выдерживают никакой критики. Новый график отключения «по два часа с перерывом в два часа», введенный в столице на этой неделе, вызвал бурю негодования, и критика действий правительства вынудила его отказаться от принятого месяц назад решения о легализации деятельности по добыче криптовалюты.

Итак, правительство возвращается к запрету на деятельность по добыче криптовалюты с 20 декабря – временному, до первого июля 2021 года. Однако, все эти меры выглядят весьма запоздалыми и уже не вызывают доверия, а мероприятия по закрытию майнинговых ферм, в результате которых объекты по добыче криптовалюты пломбируются бумажными пломбами, становятся поводом для сарказма. Пользователи социальных сетей обвиняют власти в выборочной борьбе с майнерами, называют адреса «ферм», принадлежащих чиновникам и их ближайшему окружению, и советуют использовать менее затратные и более эффективные меры по отключению майнинг-ферм. Соучредитель одного из крупнейших Интернет-провайдером «Система» Дмитрий Халбад в интервью телеграмм каналу «Республика» сообщил, что если правительство обяжет провайдеров «то, мы готовы сделать все что в наших силах, чтобы майнинг стал невозможным». Он подчеркнул, что Интернет-провайдеры несут убытки из-за частых отключений электричества, они заинтересованы в решении проблемы и ждут государственного решения. Но правительство предпочитает действовать дедовскими способами и комиссии в сопровождении журналистов продолжают бороздить страну, клеить бумажные пломбы и демонстрировать свою кипучую деятельность по борьбе с майнерами в эфире национального телевидения.

Ко всему прочему энергетики сообщают, что через пару недель, аккурат к Новому году, уровень воды в водохранилище Ингур ГЭС упадет до минимального уровня. Из чего следует, что страна останется без единственного источника электроэнергии. Что делают власти? По-прежнему, как и два месяца назад, обещают решить вопрос о перетоке электроэнергии из России, при этом не забывая добавлять, что энергетические сети не выдержат такой нагрузки.

Тем временем и ситуация с распространением коронавирусной инфекции не вселяет оптимизма. Растет численность заболевших и летальных случаев. Сводки Минздрава свидетельствуют о том, что ежедневно COVID-19 диагностируется сотне жителей страны. Семь тысяч заболевших и 92 скончавшихся от COVID-19 – это серьезный показатель эпидемобстановки для страны с населением в 250 тысяч человек

Партия ФНЕА подвела итоги коронавирусного года и назвала решения власти по борьбе с пандемией «противоречивыми». В заявление отмечены решение об отмене пенсионных карточек, открытие границы и курортного сезона без соблюдения необходимых мер предосторожности, отсутствие контроля за соблюдением введенных ограничений. ФНЕА требует от власти систематизировать меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Родители абхазских школьников на этой неделе учредили организацию «Общенациональный родительский комитет Абхазии» и начали сбор подписей под воззванием к президенту вернуть детей в школу, с соблюдением необходимых мер безопасности. Родители не видят смысла в карантине, который распространяется только на школьников и не верят, что Минпросвещения сможет наладить систему дистанционного обучения. Они отмечают, что их дети не учатся уже больше года, что отрицательно скажется на уровне их образования.

Еще одна проблема, которую власти никак не могут отрегулировать, связанна с российско-абхазской границей, на которой в течение месяца образуются громадные очереди грузоперевозчиков, везущих мандарины в Россию. Перевозчики простаивают на границе несколько дней, а в правительстве Абхазии объясняют свою бездеятельность тем, что в этом году большой урожай цитрусовых и российские таможенники не справляются с растущим потоком машин.

Страна движется к хаосу, а президент то в Сочи, то в Москве. Не удивительно, что вернулась популярная когда-то шутка, которая очень нравилась третьему президенту Сергею Багапш – «президент страны прибыл с кратковременным визитом в Абхазию». Только спустя десятилетие, зазвучала она как-то не по-доброму.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия