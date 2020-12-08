«Преподавание без учителей – на сегодняшний день это утопия»

Мы попросили родителей поделиться опытом дистанционного обучения школьников в Абхазии. Из ответов вырисовывается печальная картина.

– Как протекает учебный процесс у вашего ребенка?

Майя: Учебный процесс протекает следующим образом: каждое утро учительница присылает отмеченные в учебнике русского языка и литературы задания с отметкой, что надо выучить, какие правила. Например, как надо оформить задачу, и как решать примеры.

– Получается учиться в таком режиме?

Майя: Я считаю, что, конечно, это не учеба. И это не учебный процесс. Для чего нужен ребенку преподаватель, зачем нужно ходить в школу? Для того, чтобы учитель объяснил новую тему, правила. В данном случае объяснения нет. Непосредственно контакта учителя с детьми нет. Учитель, получается, ведет диалог с родителями. И родители должны объяснить ребенку, что и как делать. Но, простите, мы не педагоги. Конечно, нет никакой системы обучения. Хочу – сегодня сделаю домашнее задание, хочу – сегодня не сделаю, хочу – сделаю все на выходные. Что делать родителям, которые весь день проводят на работе?! Домой приходим, а света нет. Родители, уставшие от работы. Ни о каком нормальном, полноценном процессе обучения дома – в таких условиях, тем более, – говорить вообще не приходится.

Гунда Кварчия, мама Владислава Кварацхелия, ученика первой сухумской школы: Учебного процесса как такового не существует. У нас его отняли, причем, незаконно. Я своего ребенка отдала в абхазскую школу, именно для того, чтобы он освоил родной язык в рамках школы в абхазской среде. И вот эти два месяца, что он пропустил, те знания, которые он мог усвоить за эти два месяца в раннем периоде, эти знания упущены навсегда. Мы это не восполним.

– Преподаватели задают задания?

Гунда Кварчия: Дистанционная форма была введена незаконно, она нигде не прописана. Я не считаю это формой, относящейся к образовательному процессу. Это не альтернатива, никак не поможет ребенку усвоить родной язык. Да, нам присылают задания по WhatsApp, но усвоить язык по WhatsApp, я думаю, ни один ребенок не сумеет.

Девушка: У моего ребенка есть телефон, есть WhatsApp, учителя присылают домашнее задание, ребенок делает задания, которые может. Что не может – ждет меня, чтобы я пришла и сделала. Потом записываем, пишем, отправляем по WhatsApp учителям. Но у нас в классе есть много детей, у которых нет телефонов – им как быть? А родители работают, не могут отдать свой телефон ребенку на целый день, чтобы ребенок за целый день сделал домашнее задание. И сидят, ждут родителей, когда вечером родители придут, чтобы сделать домашнее задание. Очень много таких детей, у которых нет телефонов, а некоторые родители сами не имеют такие телефоны. Как быть детям – не учиться?

Лаша Каличава: Очень маленький процент учителей дают задания. У меня трое детей школьников. Одной из наших дочерей вообще ничего не присылают. Двоим присылают, но не по всем предметам. Сколько присылают, то и делаем. Остальное мы уже сами, например история, география – идем от параграфа к параграфу. Преподавание без учителей – на сегодняшний день это утопия. Во-первых, потому, что для ребенка родитель – это не педагог, во-вторых, начиная с пятого класса родители, даже кто-то и раньше, сами не могут дать знания детям, потому что сами не знают. Особенно, если брать такие предметы, как математика и другие, более сложные для понимания.

Зоя, мама ученика: С октября ребенок не ходит в школу. Эти полтора месяца мы пытались заниматься дома, но было очень сложно, потому что я работающая мама. Как-то находили время между работами. А с 1 декабря я решилась и отдать в частную школу, которая несмотря ни на что продолжает работать. И осталась очень довольная. В школе соблюдаются все необходимые меры, в классе немного человек, и ученик занят весь день, с утра, практически, до вечера, получает полноценное образование. Для меня это оказалось выходом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия