«Грузинской мечте» возложили венец демократии

Чтобы пройти на первое заседание парламента, представителям «Грузинской мечты» нужно было под звуки гимна Советского Союза прорываться через «коридор позора», устроенный им общественными активистами, избегать встречи с символической плюшевой зеброй Бидзины Иванишвили и не наступить на погребальный венок парламентаризму. Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, в заседании не участвовали.

За неполные 30 лет независимости оппозиция в третий раз бойкотирует работу законодательного органа. В полупустом зале заседаний депутатам «Грузинской мечты» пришлось в гордом одиночестве приносить присягу на верность Отечеству.

Перед началом пленарного заседания к ним обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. В своем эмоциональном выступлении она призвала представителей всего политического спектра Грузии быстрее прийти к компромиссу, так как «время идеологий прошло: коммунизм закончился, даже ультралиберализм потерпел неудачу», а «фанатизм разрушает общество и уничтожает личность».

«Мы устали», – обратилась президент к оппозиции, и повторила это четырежды:

«Мы устали ходить по одному кругу! Пытаться управлять политическими процессами с улицы, провоцируя дестабилизации, вместо диалога! Тридцать лет несколько поколений простояли на улице! Все, в том числе и я, митинговали на ступенях парламента. Сегодня стране нужно другое! Мы устали от постоянной борьбы двух политических полюсов, которая продолжается по сей день. Мы устали от бесконечных ругательств, оскорблений, пренебрежения грузинскими и кавказскими традициями! Ненависть делает страну раздробленной, уязвимой и ослабленной в то время, когда ей больше всего необходимо мобилизовать национальную энергию для решения проблем. 30 лет – это возраст зрелости – и для человека, и для государства. Пора разорвать порочный круг!»

Словно подхватив почин президента, представители правящей партии напомнили оппозиции о необходимости совместной работы на благо будущего Грузии, во имя развития демократии. Наиболее примечательным было заявление известной пианистки Элисо Болквадзе:

«Однопартийный парламент сам по себе нежелателен, но демократия – это борьба с трибуны. Как могут быть безупречными властные структуры в стране, которая только приступила к развитию демократии? Я живу во Франции и знаю, сколько лет тамошней демократии, вы думает в Париже стабильная социальная обстановка? Грузия – бедная страна, и поэтому к власти пришел Бидзина Иванишвили, и сделал многое для Грузии. Вы что, хотите построить страну за 8 лет? Разве вы не удовлетворены тем, что у вас нет войны? Разве у вас нет стабильности? На вас кто-нибудь нападал?» – обратилась Болквадзе к журналистам.

В ответ оппозиция на импровизированном митинге в исполнении Губаза Саникидзе провела свой ликбез по предмету демократии:

«По общим оценкам, произошедшее сегодня, – это тактическая победа оппозиции и серьезное поражение «Грузинской мечты». Если бы мы вошли в парламент, то мы лишились бы действенного рычага, который называется улицей. Для идиотов от власти и невежд хочу сказать: улица – колыбель и родина демократии, она зародилась на улицах античных Афин и Рима. Я буду счастлив прочитать курс лекций о родине демократии депутатам «Грузинской мечты», – сказал Саникидзе.

В подтверждение своих намерений представители пяти ведущих политических партий во Дворце студенческой молодежи подписали совместный меморандум об отказе от парламентских мандатов, после чего направились в Центральную избирательную комиссию, где написали заявление об аннулировании избирательных списков. Остальные партии не приняли участия в церемонии, но входить в парламент также отказались.

Тем временем представители большинства демонстративно занялись распределением парламентских должностей. Спикером вновь был избран Арчил Талаквадзе, затем парламент проголосовал за вице-спикеров, а также председателей парламентских комитетов.

При этом в правящей партии дали ясно понять, что поле для маневра остается. Ираклий Кобахидзе, исполнительный секретарь «Грузинской мечты», заявил о готовности его партии вернуться за стол переговоров в формате, который будет выработан после консультаций с западными посредниками.