«Грузинская мечта» обнулила переговоры

В «Грузинской мечте» не видят проблемы в отказе оппозиции участвовать в завтрашнем первом заседании новоизбранного парламента. Встреча между представителями власти и оппозиции не состоялась. Более того, один из лидеров правящей партии Ираклий Кобахидзе снова заявил, что «Грузинская мечта» запретит «Нацдвижение». Впрочем, этим планы «Грузинской мечты» не исчерпываются.

Парламент не будет однопартийным, заверил накануне открытия парламентского сезона один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Формально брифинг в партийном офисе был посвящен повестке дня завтрашнего первого заседания и распределению должностей в новом парламенте. Но журналистов больше интересовали вчерашние заявления Ираклия Кобахидзе о планируемых законопроектах, которые позволят аннулировать «Нацдвижение» и отказать в финансировании всем партиям, которые откажутся от мандатов.

Из-за заявлений Кобахидзе сегодня не состоялся пятый раунд переговоров между оппозицией и «Грузинской мечтой» при участии послов США и ЕС. Но Кобахидзе, который сообщил, что будет лидером большинства в новом парламенте, этим не расстроен. Напротив, он надеется, что этим будет запущен процесс оздоровления грузинской политики, в котором не будет места лидерам «Нацдвижения» и «Европейской Грузии». Кобахидзе их назвал патологическими персонами, в списке которых оказался и ярый критик власти гендиректор ТВ «Мтавари» Ника Гварамия:

«В такой стране, как Грузия, нельзя, чтобы такие патологические люди, как Бокерия, Гварамия, Саакашвили шантажировали кого-нибудь. Не должно так продолжаться, и жертвам их шантажа и буллинга тоже не должно быть места в парламенте, оно есть для тех, кто продолжит свою деятельность по-другому».

Тем не менее, Кобахидзе не стал перечислять те партии, которые, возможно, войдут в парламент. Как полагают некоторые эксперты, ими могут оказаться «Граждане» Алеко Элисашвили и Левана Иоселиани. В последние дни они яростно критикуют лидеров «Европейской Грузии» Гигу Бокерия и Гиги Угулава. Элисашвили и Иоселиани также отказались от участия в завтрашнем мероприятии оппозиции в старом районе Рике, где большинство оппозиционных депутатов подпишут совместное соглашение об отказе от депутатских мандатов и отзовут избирательные списки из ЦИК. Хотя Элисашвили и Иоселиани заявили, что не намерены присутствовать на первом заседании парламента.

«Пока переговоры не завершатся, мы не намерены подписывать заявление об отказе от мандатов и отзыве избирательного списка. Это мы сделаем, если переговоры завершатся безрезультатно», – заявил генсек партии «Граждане» Леван Иоселиани.

Остается неизвестной позиция «Альянса патриотов», у которого четыре мандата. Ирма Инашвили и другие лидеры партии принимают участие в переговорах с послами и также отказываются признать итоги выборов и занять депутатские кресла. В обещании «Грузинской мечты» снять с регистрации «Нацдвижение» и критику Бокерия многие наблюдатели увидели попытку власти задобрить «Патриотов». Ведь Ирма Инашвили в предыдущих созывах не раз инициировала законопроект «О признании нелегитимными партии Саакашвили-Бокерия».

Быть сдержаннее призвала сегодня власти Народный защитник Нино Ломджария. По ее словам, аппарат омбудсмена даже будет готов обратиться в Конституционный суд, если парламентское большинство попытается на законодательном уровне лишить «Нацдвижение» права участвовать в политической жизни страны. Тревожит Народного защитника и перспектива однопартийного парламента:

«Если у нас будет парламент с одной доминирующей партией, это будет очень плохо как для самой этой партии, страны, ее демократического развития и защиты прав человека. Это будет шагом назад».

Многие правозащитники отмечают, что в парламентской республике работа законодательного органа не в полном составе будет очень трудной, если вообще возможной. Есть ряд законов и правил назначений на должности, в той же судебной системе, которые нельзя осуществить без участия оппозиции.

Несмотря на бойкот, представители оппозиции согласны продолжить переговоры при посредничестве послов. Возможно, пятый раунд состоится, когда улягутся страсти после завтрашнего заседания – на следующей неделе.