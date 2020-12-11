МИД ответил «Аруаа»: о переговорах с Грузией без посредников речи не идет

Ветераны абхазской общественной организации «Аруаа» заявили о своем несогласии с утвержденной президентом Асланом Бжания Концепцией внешней политики Республики Абхазия. По их мнению, «многоуровневые внешние контакты», которые в ней декларируются, невозможны, пока Грузия рассматривает Абхазию как оккупированную территорию и отказывается признать как сторону конфликта. В своем комментарии на обращение «Аруаа» МИД Абхазии заявил, что соответствующее положение Концепции было истолковано достаточно произвольно, и оно не предполагает понижения статуса Абхазии в переговорном процессе.

7 декабря был опубликован указ президента «Об утверждении Концепции внешней политики Республики Абхазия», в ней основными принципами названы приоритет национальных интересов; активное реагирование на внешние вызовы и угрозы; многоуровневость внешних контактов; открытость к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного уважения.

Против одного из положений концепции выступили представители общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа», в частности, речь идет о «многоуровневых внешних контактах». Позицию ветеранов прокомментировал член высшего совета «Аруаа» Темур Надарая. Он напомнил о том, как летом этого года на расширенном заседании парламента обсуждалась внешнеполитическая доктрина Абхазии:

«Мы в августе по инициативе «Аруаа» провели слушания по вопросам внешней политики страны в парламенте. В этих слушаниях принимали участие представители многих общественно-политических движений страны, депутаты парламента, нынешний секретарь Совбеза. И те вопросы, которые мы подняли там, получили поддержку. Все это было обусловлено тем, что мы увидели некий крен во внешней политике Абхазии. 17 января, тогда еще оппозиционный кандидат Аслан Бжания высказал мнение о прямых переговорах с грузинской стороной по политическим и экономическим вопросам. Вы помните, какой шум тогда поднялся, и какой критике это было подвергнуто».

По мнению ветеранов, по вопросам внутренней политики у оппозиции и власти могут быть разногласия, но в вопросах внешней политики нужен единый подход.

Ветераны понимают, что Конституция дает президенту право утвердить концепцию внешней политики, но они не понимают, почему он принял решение единолично, не посоветовавшись с ними:

«Ну, в чем была проблема с нами проконсультироваться и объяснить все, что предполагалось? Например, многоуровневость тех переговоров, которую пункты 2 и 3 второго абзаца предлагают. Мы не можем понять, о какой многоуровневости идет речь? Если речь идет о том, что переговоры будут вести не только политики, но и бизнесмены, всякие НПО и другие общественные организации, то это неприемлемо для нас. Что там имеется ввиду? Мы не понимаем и не знаем. Мы хотели бы получить объяснения», – сказал Темур Надарая.

В обращении ветеранов подчеркивается, что все вопросы могут ставиться в формате Женевских дискуссий, никакие иные форматы переговоров невозможны, потому что они понижают статус Абхазии:

«Мы считаем, что контакты и переговоры между Грузией и Абхазией сегодня идут, и менять их формат на какой-то междусобойчик, как написано в нашем заявлении, мы считаем вредным для страны. Грузинская сторона не признает Абхазию стороной. У них есть закон об оккупированных территориях, и они считают Абхазию оккупированной. Пока этот закон у них действует, они абхазскую сторону не признают стороной переговорного процесса. И в Женеве они не признают Абхазию стороной переговорного процесса.

– Получается, что такие переговоры просто вообще невозможны?



Темур Надарая: Конечно! Вне женевского формата переговоры невозможны, но если ты свой статус формально понижаешь... После того, как нас признала Российская Федерация и потом еще семь стран нас признали, мы являемся частично признанным государством, с чем, конечно, Грузия никогда не согласиться. Она просит Россию отозвать свое признание. А мы сегодня идем на переговоры в качестве кого? С нами грузинская сторона как с другим государством не будет разговаривать ни на прямых, ни на каких других переговорах».

Кроме того, представители «Аруаа» уверены, что попытка узаконить «многоуровневый формат» приведет к выдавливанию России как посредника из переговорного процесса.

В обращении «Аруаа» предлагается исключить из Концепции второй абзац пункта 2.3., в котором сказано, что Республика Абхазия допускает возможность «дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Абхазией, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».

Министерство иностранных дел Республики Абхазия на своем сайте опубликовало комментарий на обращение «Аруаа». МИД заявляет, что проект Концепции внешней политики прошел согласование в органах исполнительной власти, обсуждался в парламентском комитете по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, поэтому утверждение о том, что он не согласован с парламентом, не соответствует действительности.

Утверждение о том, что реализация «многоуровневого формата» может отодвинуть на второй план Женевские дискуссии, понизить статус переговорного процесса и выдавит из него международных посредников, по мнению руководства ведомства, является «достаточно произвольной интерпретацией». Многоуровневые переговоры не могут исключить или подменить формат Женевских международных дискуссий, где Абхазия представлена официально. Нигде в Концепции ничего не говорится о «прямых переговорах» с Грузией без участия посредников и такая задача не ставится.

МИД Абхазии утверждает, что не считает целесообразным выходить из формата Женевских дискуссий и не отказывается от проведения скоординированной с Россией внешней политики.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия