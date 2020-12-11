В МИД РФ рассказали об итогах 51-го раунда Женевских дискуссий

Министерство иностранных дел России рассказало об итогах 51-го раунда Женевских дискуссий по безопасности. В сообщении указано, что российскую делегацию на встрече возглавлял постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. В ведомстве говорят, что участники дискуссий согласились, что женевская площадка – безальтернативныйй переговорный механизм, обеспечивающий поддержание прямого диалога между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным темам. С российской стороны было отмечено, что новые коллективные вызовы, связанные с пандемией COVID-19, должны стимулировать к выработке позитивной объединительной повестки. Пример успешного согласования Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, позволившего остановить военные действия и создать условия для стабилизации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, внушает оптимизм и задает ориентиры в работе других диалоговых форматов.

В практическом плане российская, абхазская и югоосетинская стороны акцентировали важность возвращения к субстантивной работе над соглашением о неприменении силы между Грузией и ее соседями – Абхазией и Южной Осетией. Данный документ имеет ключевое значение для укрепления стабильности и безопасности в Закавказье. Его актуальность особенно возрастает с учетом наращивания военной активности США и НАТО в Грузии и регионе. К сожалению, грузинская делегация вновь не смогла продемонстрировать конструктивный подход при обсуждении этого вопроса», – сказано в заявлении.

В Москве отмечают, что обстановка на де-факто границах Грузии с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия «была признана в целом спокойной». При этом российские власти считают, что «дальнейшей стабилизации мог бы послужить процесс делимитации грузино-абхазского и грузино-югоосетинского участков границы с их последующей демаркацией».

Отметив, что «кризисный потенциал остается достаточно высоким», Россия, как указано в сообщении, «призвала все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, искать точки соприкосновения путем диалога в имеющихся переговорных форматах». Речь идёт, в частности, о встречах в Эргнети и Гали.

«Российская сторона вновь заострила внимание на безальтернативности обеспечения доступа официальных представителей Абхазии и Южной Осетии на профильные международные площадки, прежде всего системы ООН, при обсуждении относящейся к жизнедеятельности обеих республик тематики. Решение этой задачи вместе с отказом Грузии от продвижения ежегодной политизированной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам будет способствовать разблокированию предметного рассмотрения данного комплекса вопросов и в рамках Женевских дискуссий», – говорится в заявлении.

МИД РФ отмечает, что достигнута предварительная договоренность о проведении следующего, 52-го раунда в марте 2021 года.

«Его формат будет определяться с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической обстановки», – сказано в сообщении.