Организация «Справедливые выборы» (ISFED) опубликовала уточненную информацию об окончательных результатах выборов 31 октября 2020 года. По результатам мониторинга организация считает парламентские выборы 2020 года выборами, проведенными по самому низкому стандарту за последние годы.

«Результаты внутреннего аудита подтвердили точность методологии PVT и достоверность информации, предоставленной наблюдателями. При этом выявлены недостатки в формуле подсчета голосов, полученных избирательными субъектами. В частности, вместе с голосами, полученными избирательными субъектами, были подсчитаны и недействительные бюллетени. После исправления этого недочета процент голосов, полученных избирательными субъектами, претерпел незначительные изменения. Означенная разница не повлияла на количество мандатов, полученных любым из избирательных субъектов.

Вместе с тем напоминаем, что «Справедливые выборы» осуществляли комплексное наблюдение за всем избирательным процессом. В результате мониторинга организация считает, что парламентские выборы 2020 года прошли по одному из самых низких стандартов за последние годы, что проявилось, в том числе, в дисбалансе, выявленном в 8% протоколов избирательных участков», - заявили в организации.

«Для многих это заявление было шокирующим. Мы лучше всех понимаем это положение, однако, такова реальность, какой бы она ни была тяжелой», - написала исполнительный директор Международного общества справедливых выборов и демократии (ISFED) Элене Нижарадзе в соцсети.

Как отмечает Нижарадзе, организация постаралась соблюсти высокий стандарт и не закрывать глаза на какие-то вещи.

«Было очень тяжело публиковать данное заявление. Для ISFED, как для организации, так и для каждого ее сотрудника сейчас самый тяжелый и стрессовый период. Я с 2012 года в организации и такого тяжелого вызова у организации не было. К сожалению, нам приходится сталкиваться с такими тяжелыми фактами в жизни, и в то же время, видимо, самое важное, чтобы мы принимали эту реальность и как-то с ней справлялись. Стандарт очень высок, однако мы постарались соблюсти этот высокий стандарт и не закрывать глаза на какие-то вещи», - пишет Нижарадзе.