Выборы без выбора

В Грузии – второй тур парламентских выборов, которые должны определить обладателей мандатов в 17-ти мажоритарных округах по всей стране. Правда, никакого накала страстей не наблюдается. Оппозиция решила полностью бойкотировать процесс голосования и призвала своих сторонников не приходить на избирательные участки. Впрочем, в бюллетенях имена кандидатов от оппозиции все же значатся.

Второй тур парламентских выборов в Грузии существенно отличается от первого. Если 31 октября в стране кипели нешуточные страсти, то, спустя три недели, участки скорее полупусты, чем наполовину заполнены. Среди членов избирательных комиссий и наблюдателей отсутствуют представители оппозиции и некоторых неправительственных организаций. Первые объявили выборам бойкот, вторые не видят смысла следить за соблюдением прав избирательных субъектов в условиях, когда этот субъект, по сути, один – «Грузинская мечта».

Но, несмотря на решение оппозиции, в избирательных бюллетенях все-таки зафиксированы все кандидаты, прошедшие во второй тур – по двое в каждом округе, которые показали лучшие результаты в первом туре, но не смогли набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, кандидатам «Грузинской мечты» должны противостоять представители пяти партий и блоков: в 12 мажоритарных округах – «Единое национальное движение – Сила в единстве», в двух – «Европейская Грузия», а у «Гирчи», движения «Граждане» и Лейбористской партии по одному кандидату в трех округах. И хоть все они заявили о снятии кандидатур, по закону этого сделать невозможно.

Пришедший «исполнить свой гражданский долг» лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили пожурил оппозицию за столь «непродуктивную позицию»:

«Хочу еще раз поблагодарить грузинский народ за ту высокую гражданскую ответственность, которую он проявил 31 октября и сегодня, в этот непростой период. Как известно, бушует COVID. Грузинское общество проявило максимальную мобилизацию, за что еще раз благодарю. В то же время напомню, что все страны, демократические общества подчеркнули, что выборы прошли в конкурентной и свободной среде. В результате в парламенте представлены девять партий, что нужно приветствовать. В то же время вы знаете, что некоторые политические партии чрезмерно эмоционально, чрезмерно амбициозно фиксируют позицию. Я считаю, что возобладает здравый смысл, и мы получим действительно многопартийный парламент».

При этом в «Грузинской мечте» настаивают, что бойкот оппозиции на самом деле – ширма, за которой ведется тайная работа по мобилизации избирателей. Об этом, в частности, заявил исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе:

«В столице наблюдается большая активность. Например, активисты кандидатов от оппозиции переходят из здания в здание, призывая избирателей пойти на избирательные участки. То есть это скрытое, но активное участие. Цель – получить максимально возможный процент».

На вопрос, как это соотносится с низкой явкой избирателей, Кобахидзе сослался на то, что подобные показатели в целом характерны для второго тура.

В то, что парламент будет укомплектован всеми партиями, верит и президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Я проголосовала за укомплектование состава парламента десятого созыва. Я, как и вся Грузия, очень надеюсь, что это будет очень эффективный, деловой, многопартийный парламент».

В правительстве страны также надеются на «скорейший переход политических процессов в парламент». Об этом заявил премьер-министр Грузии, первый номер в списках «Грузинской мечты» Георгий Гахария, проголосовавший в столичном районе Мтацминда, где избиратели могут сделать выбор между кандидатом правящей партии Бекой Одишария и его оппонентом от «Европейской Грузии» Шалвой Шавгулидзе:

«Во втором туре, безусловно, я сделал выбор за то, чтобы избирательный процесс завершился как можно скорее, чтобы все политики, которым грузинский избиратель выразил доверие, почувствовали эту ответственность, и все политические процессы перешли в политические форматы в парламенте. Насколько бы большим не было различие между нами, мы должны научиться договариваться друг с другом. Мы должны научиться брать на себя ответственность и должны научиться работать вместе».

В оппозиции на это ответили, что уже пошли на компромисс, согласившись участвовать в переговорах. Правда, для того, чтобы они были успешными, «Грузинская мечта» должна согласиться на перевыборы. Об этом заявила мажоритарный кандидат от ЕНД в тбилисском районе Исани Хатия Деканоидзе:

«У нас нет другого компромиссного пространства, потому что за нами – граждане Грузии. Очень важно понимать, что вся ответственность за нынешний кризис в стране лежит на Бидзине Иванишвили и правящей команде. Поэтому мы предложили им план выхода из этого кризиса. Это новые выборы, которые во многих странах, особенно с парламентской формой правления, являются одним из путей выхода из кризиса. Мы с нетерпением ждем встречи и сейчас. Но от «Грузинской мечты» пока таких предложений не поступало».

Что касается обвинений в тайной мобилизации избирателей, Деканоидзе назвала эти схемы почерком именно «Грузинской мечты». Что касается оппозиции, то, по словам мажоритарного кандидата от ЕНД, противники власти четко высказали свою позицию:

«Мы обратились в Центральную избирательную комиссию, мы также призвали наших избирателей не приходить и бойкотировать выборы. Ни мы, кандидаты от оппозиции, ни наши избиратели не примем участие в имитации демократии, которую хочет создать Бидзина Иванишвили. Впервые за всю историю независимости нашей страны в, так сказать, выборах участвует всего одна партия».

Решение бойкотировать второй тур парламентских выборов оппозиция приняла, несмотря на весьма недвусмысленное послание Госдепартамента США с призывом перенести борьбу в стены парламента. Не помогли также консультации с послами США и Евросоюза, которые продолжались весь вчерашний день. Оппозиция настаивает: предложения, озвученные Госдепом и, в частности, помощником госсекретаря Филиппом Рикером, обсудившим ситуацию с представителями всех оппозиционных партий, возможны лишь в условиях наличия демократических институтов, которых в Грузии не осталось.

Тем не менее в «Грузинской мечте» настаивают: вне зависимости от того, какой будет явка, выборы по закону будут признаны состоявшимися. А значит, отказаться от мандатов оппозиция сможет лишь после того, как соберется парламент десятого созыва.