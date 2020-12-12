МВД Грузии обнародовало официальную информацию об аресте брата Бадри Эсебуа

В регионе Самегрело полиция арестовала мужчину по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Речь идет о Бидзине Эсебуа - брате Бадри Эсебуа, разыскиваемого за вооруженное нападение на отделение «Банка Грузии» в Зугдиди.

Как говорится в сообщении МВД, преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет, передает Общественный вещатель.

Согласно информации, полиция осуществляла оперативное наблюдение за задержанным, поскольку имелось предположение, что Б.Е. поддерживает контакт со скрывающимся братом и должен передать ему разные предметы.

«В результате обыска автомобиля BMW, принадлежащего задержанному, были изъяты две гранаты, патроны для автоматического огнестрельного оружия, спальный мешок, продукты питания и одежда», - говорится в сообщении МВД.