В Абхазии выявлено 93 новых случая коронавируса, два человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 367 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 96 человек, 88 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.

В гудаутском госпитале скончался пациент 1949 года рождения. Мужчина был доставлен в госпиталь 5 декабря с основным диагнозом «коронавирусная инфекция тяжелого течения», также у него было выявлено осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 12 декабря.

Сегодня утром, 12 декабря в гудаутском госпитале скончался еще один пациент - 1952 года рождения. Основной диагноз пациента «коронавирусная инфекция». Мужчина был доставлен в госпиталь 18 ноября и получал необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, скончался.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 51 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7136 человек. 97 летальных случаев. Выздоровели 5187 человек.