30 смертей за сутки. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 30 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1294.

По данным оперштаба, в Краснодарском умерли десять человек больных COVID-19, Ставропольском крае - шесть, в Дагестане - пять, в Кабардино-Балкарии и Калмыкии по три, в Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии по одному.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 4030 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 238 человек.

Ставропольский край + 238 (30500 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 188 (24191)

Дагестан + 151 (20521)

Чечня + 142 (6039)

Кабардино-Балкария + 101 (13898)

Калмыкия + 105 (12813)

Адыгея + 104 (9237)

Карачаево-Черкесия + 96 (13370)

Ингушетия + 86 (10478)

Северная Осетия + 86 (10348)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 151395 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 12 декабря , выявлено 2 625 848 человек с коронавирусом (​российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).