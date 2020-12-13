Землетрясение в Чечне ощутили даже жители Тбилиси

Два подземных толчка были зафиксированы в Грозном и Урус-Мартановском районе Чечни. Землетрясение ощущалось не только на Северном Кавказе (Кабардино-Балкария, Ингушетия и Дагестан), но даже в Тбилиси, сообщили пользователи соцсетей.

По данным сейсмологов, первый подземный толчок магнитудой 4.7 был зафиксирован в 00:29 по московскому времени, пишет «Кавказский узел». Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров примерно в 14 километрах от Грозного, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По данным сервиса «Яндекс.Карты», эта географическая точка находится в Гойтинском сельском поселении Урус-Мартановского района.

По информации Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр подземных толчков находился в 50 километрах от грузино-российской границы.

Второй подземный толчок магнитудой 4.1 был зафиксирован сегодня в 2.50 мск. Его эпицентр находился также на глубине 10 километров примерно в 8 километрах от центра Грозного, сообщили сейсмологи. Эта географическая точка, по данным сервиса «Яндекс.Карты», находится в Ленинском районе Грозного.

О разрушениях, вызванных землетрясением, сообщений не поступало.