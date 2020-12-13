В Вашингтоне - стычки сторонников и противников Трампа

В Вашингтоне и ряде других городов США в субботу прошли марши сторонников действующего президента Дональда Трампа, которые - как и президент - не признают победу демократа Джо Байдена на выборах 3 ноября.

14 декабря коллегия выборщиков должна утвердить результаты голосования, согласно которым Байден выиграл в штатах, которые располагают 306 голосами выборщиков, а Трамп может претендовать только на 232 голоса. В пятницу Верховный суд отверг иск штата Техас об аннулировании результатов голосования в четырех штатах, где победил Байден. Трамп и его сторонники утверждают, что там имели место фальсификации, но не привели убедительных доказательств этого.

В Вашингтоне вечером, уже после завершения митинга, произошли столкновения между членами поддерживающей Трампа правой организации Proud Boys и левыми активистами. Полиция вмешалась, чтобы не допустить масштабного побоища. Сообщается о четырех госпитализированных и десятках задержанных.

Ожидается, что коллегия выборщиков утвердит победу Байдена. После этого результаты выборов президента 6 января должен формально сертифицировать Конгресс. Члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов - причем, если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о том, признавать ли результаты голосования в том или ином штате или нет. Многие комментаторы считают, что до этого вряд ли дойдет - но даже если дойдет, вряд ли сторонники Трампа добьются успеха, поскольку демократы сохранили большинство в Палате представителей и скорее всего отвергнут любые попытки аннулировать итог выборов в том или ином штате.



Вечером в воскресенье Трамп написал в твиттере, что наложит вето на недавно одобренный Конгрессом законопроект об оборонных расходах на будущий год. Он, в частности, предусматривает возможность расширения санкций против газопровода «Северный поток-2», а также против Турции - за покупку российской зенитной системы С-400.

Ранее законопроект был одобрен в обеих палатах большинством голосов, позволяющим преодолеть президентское вето. В случае вето документ вернется в Конгресс, где предстоит повторное голосование.