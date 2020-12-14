Число погибших на Каспии тюленей увеличилось в несколько раз

Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству насчитало 272 погибших тюленя за минувшую неделю.

Инспекторы управления подсчитывают точное количество тел краснокнижных тюленей на берегу Каспийского моря. Если в середине следующей недели сообщалось лишь о 20 погибших животных, то сейчас их количество только по официальным данным достигло 272.

В связи с этим управление возбудило дело об административном правонарушении. Также проводится административное расследование в отношении неустановленных лиц по статье 8.35 КоАП РФ. Кроме того, так как экспертиза не смогла выяснить причину смерти животных, материалы дела будут переданы в МВД по Дагестану для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 245 УК РФ, сообщает сайт ведомства.

Среди вероятных причин гибели эксперты называют инфекционные заболевания, поэтому в зависимости от решения Россельхознадзора все погибшие животные могут быть утилизированы.