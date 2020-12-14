Нателашвили обратился в парламент с просьбой прекратить ему депутатские полномочия

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник подтвердил, что президент России Владимир Путин знает, кто является заказчиком убийства оппозиционера Бориса Немцова.

Песков, общаясь с журналистами, напомнил, что Путин сам сказал об этом на своей встрече с членами Совета по правам человека 10 декабря. Пресс-секретарь отказался привести какие-либо подробности, предложив журналистам задать вопрос о заказчиках убийства Немцова Путину во время его пресс-конференции 17 декабря.

На встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос Николая Сванидзе о расследовании резонансных дел, Путин дословно сказал: "Убийство Немцова. Недавно я с коллегами ещё это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом всё понятно, исполнители найдены, да и заказчики". Сванидзе уточнил: "Организаторы не найдены", но Путин на эту реплику не отреагировал.

Ранее Путин не раз упоминал о том, что виновные в убийстве Немцова понесли наказание, но ранее не говорил о заказчиках. На одной из пресс-конференций несколько лет назад Путина прямо спросили, обсуждал ли он убийство с главой Чечни Рамзаном Кадыровым (осуждённые исполнители убийства Немцова имели отношение к силовым структурам Чечни). Путин тогда заявил, что "никого прикрывать не собирается", а о Немцове, резко критиковавшем президента, высказался так: "Это совсем не факт, что человека надо убивать".

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В 2017 году к длительным срокам заключения были приговорены пятеро уроженцев Чечни, которых суд признал исполнителями преступления. По версии следствия, организаторами преступления выступили боец чеченского батальона "Север" внутренних войск МВД Руслан Мухудинов и "иные неустановленные следствием лица". Мухудинов был объявлен в розыск.

Сторона защиты, родные Бориса Немцова и соратники оппозиционера считают, что дело об убийстве по сути не раскрыто. Так, не был допрошен Руслан Геремеев – непосредственный начальник Мухудинова, который, как утверждают адвокаты, и был настоящим организатором преступления. Кроме того, не установлены заказчики. Соратники Немцова говорят о том, что за убийством могли стоять власти Чечни или российские спецслужбы.