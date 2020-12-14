«Коррупция существовала в Грузии всегда, но сейчас она приобрела легальную форму»

Коррупция и захват государства. Часть представителей третьего сектора заявляют о существовании элитарной коррупции в Грузии. Согласны ли с этим утверждением пользователи социальных сетей?

– Считаете ли вы, что в Грузии в последние годы вырос уровень коррупции, и сталкивались ли вы лично с такими фактами?

Бачо: Коррупция есть везде, во всех сферах, почему-то я так думаю. Единственные люди, которые не берут взяток – это, наверное, патрульные, но у них нет иного выхода, ведь их постоянно записывают видеокамеры. В остальном, по-моему, никто не упускает шанса подобным образом подзаработать деньги. Я лично не сталкивался с подобными фактами, но у меня есть знакомый, которому я доверяю на 100%, имя его я называть не буду, но скажу, что он часто участвует в государственных тендерах. Так вот у него неоднократно требовали деньги, взамен на обещание, что государственное финансирование будет своевременным или вовсе за победу в тендере.

Катя: От многих слышу, что еще 9-10 лет назад показатель коррупции был ниже. Могу привести пример моей довольно близкой родственницы – она вынужденно перемещенная с оккупированной территории и долгие годы жила в баракообразном помещении (в Тбилиси). С ней связался один из сотрудников Министерства (по делам вынужденно перемещенных лиц), предложил встретиться, и в обмен на определенную денежную сумму предложил помощь в получении квартиры и продвинуть ее по списку в первые ряды, спустя какое-то время после этой сделки и выплаты суммы ей действительно позвонили, и она получила квартиру.

Дато: Уровень коррупции, конечно, повысился с момента появления во власти «Грузинской мечты» – почему-то я в это верю. Об этом твердят последние годы многие неправительственные организации, приводят конкретные примеры. Более того, к коррупционным преступлениям нынешние власти довольно лояльно относятся, часто закрывают на подобные факты глаза, если, конечно, в этом замешаны приближенные к властям люди. В общем – да, уровень коррупции повысился за последние годы и продолжает расти.

Торнике: Я считаю, что с приходом к власти «Грузинской мечты» уровень коррупции увеличился незначительно, во всяком случае, ситуация не такая плачевная, как ее пытаются представить многие оппоненты властей. Возьмите международные рейтинги – в них Грузия всегда представлена как страна с низким уровнем коррупции, да и я не сталкивался с подобными фактами. Впрочем, проблемы в этом направлении все же существуют, существует и элитная коррупция, но она существовала всегда, плохо то, что власти не осуществляют никаких реформ в этом направлении.

Марина: Я хотела, чтобы государство профинансировало мою операцию на глазах. Стоит она 3000 лари, а я попросила всего 500 лари, которых мне не хватало, но мне отказали. В это время подобную помощь от государства получают многие люди, у которых есть связи с высокопоставленными чиновниками, не знаю, можно это назвать коррупцией или нет. Я не буду перечислять другие факты из моей жизни, но скажу, что уровень коррупции явно повысился.

Георгий: Говорить об уровне коррупции человеку, не занимающемуся соответствующими исследованиями, достаточно сложно. Сам я с такими фактами не сталкивался, впрочем, много информации читаю на эту тему. Я знаю, что коррупция существовала в Грузии всегда, просто я не могу утверждать, что ее уровень повысился. Во времена предыдущих властей я не следил за этой темой. Но дело в другом – с момента, как в стране начала действовать система государственных закупок, тендеры, коррупция приобрела легальную форму и произошло это в условиях «Грузинской мечты».