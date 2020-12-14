Западная мечта

В клубе фанатичных бидзиноненавистников – новый враг. И враг этот – из тех, что недавно был другом и единственной надеждой на лучшее будущее. В том числе и лучшее – с точки зрения выборов.

Сегодня главный враг фан-клуба – посол США в Грузии. А заодно послы всех западных стран, всех международных объединений, ОБСЕ, Совета Европы и т.д.

Сегодня карикатурами именно на этих, в недавнем прошлом глубокоуважаемых персон, заполнен весь грузинский сектор социальных сетей. Чего только не увидишь и не прочтешь по поводу их деятельности в стране – сам Путин бы позавидовал.

Иванишвили купил их всех – потом продал по двойной цене, а потом снова выкупил со скидкой. А еще фотожабы, в которых грозный Бидзина, с помощью мешка с долларами, управляет своими марионетками из числа представителей дипкорпуса.

А все дело в том, что радикальные сторонники оппозиции недовольны тем, что фактически Запад, как коллективный игрок, и как отдельные страны, в первую очередь США, почти открыто поддержали «Грузинскую мечту» в затянувшемся споре о том, кто же все-таки реально победил в выборах 31 октября 2020 года.

В итоге вчерашние союзники вдруг, в одночасье, превратились в смертельных врагов, купленных то ли Бидзиной, то ли Путиными. Да, и еще не забывайте – нынешнего посла США назначил Дональд Трамп, а тот, как всем хорошо известно, был ставленником Путина… Вот сейчас придет Байден и мечтунам кранты.

Это все удивительно напоминает речи фанатов-антимишистов в период нахождения Саакашвили у власти – «Нацдвижение» пользуется покровительством Джорджа Буша, а вот сейчас Обама победит, и Мише кранты. В общем, сектанты всего мира объединяйтесь, у вас ведь столько общего.

Поясню свое отношение к происходящему – так, чтобы никаких вопросов не возникало. Поведение западных дипломатов, которые со спокойной совестью легитимизируют совершенно бессовестный, олигархический режим, упразднивший все государственные институты, кроме личных устремлений социопата с 5 млрд. долларов, их явно не красит.

Они лучше нас с вами должны понимать всю феодальную сущность нынешней власти и то, что некоторое подобие демократии, которая у нас присутствует – не более чем ширма для соблюдения приличий. Примерно как грузины советского периода, слушавшие Rolling Stones… Это никак не мешало им оставаться во всем остальном совками, а налет цивилизованности исчезал при первом столкновении с личными интересами.

Соответственно, солидарен с негативными оценками роли международного сообщества, которое прямо, открыто, и без стеснений поощряет дальнейший захват государства олигархом.

Однако это ни в коем случае не должно порождать изоляционистскую идеологию в духе «сами с усами» и «нам лучше знать». В конце концов, до последнего времени она была орудием в руках пророссийских сил, считающих, что грузины, у которых еще вчера в каждом подъезде сидело по одному вору в законе, лучше могут управлять страной без рекомендаций назойливых партнеров.

Не думал, не гадал, что доживу до времени, когда такого рода оценки буду слышать от представителей прозападной оппозиции.

Надо понимать, что какими бы неприемлемыми для нас ни были действия западных дипломатов, Штаты и Европа были, есть и будут нашими основными союзниками. Этого не сможет изменить даже поддержка бессовестного олигархического режима.

Но это одна сторона вопроса, а еще есть и другая, и она намного более значимая.

Многие в Грузии в корне неправильно понимают суть западной политики. Многим кажется, что Европа и Штаты ждут не дождутся, когда Грузия станет членом НАТО, что в Брюсселе и Вашингтоне все требуют от официального Тбилиси резких оценок в адрес Москвы. Что Запад заинтересован в том, чтобы Грузия как можно более жестко оппонировала Кремлю, чтобы потом это использовать в своих интересах.

На самом же деле, ничего этого нет. Главное желание Запада в отношении стран третьего мира – чтобы они не нарушали их комфорт. Европа и Штаты позиционируют себя как носители определенной системы ценностей, поэтому игнорировать претензии стран вроде Грузии – не могут. Это бы означало, что на самом деле никакие ценности никого не волнуют, и все на свете крутится вокруг нефти, газа и прочих истинных и непреходящих ценностей.

Но не стоит забывать – речь идет о Западе, который был против распада СССР, и мы все об этом как-то позабыли. В конце 80-х – начале 90-х годов крупные западные политики ездили по столицам союзных республик, умоляя местных руководителей не спешить с выходом из Союза.

Не стоит забывать, что речь идет о Западе, которые предпочтет заболтать проблему, чем хоть как-то ее решить – например, конфликт в Нагорном Карабахе, который европейские и американские политики мариновали до тех пор, пока Азербайджан и Турция, при попустительстве Москвы, за 40 дней не решили вопрос, который тянулся десятилетиями.

Это тот Запад, который видел, как Москва методично разрывала на куски Украину, но при этом не нашел ничего лучше, кроме как благодарить временную киевскую власть за то, что она «не поддалась на провокацию». Может быть, в то время было бы правильнее предложить Украине напрямую сдаться, и повесить триколор в Киеве? Чего уж там миндальничать.

В конце концов, это и наш персональный опыт – это Запад, который инициировал насквозь фальшивый документ под названием «Доклад Тальявини», целью которого было не установить истину, а равномерно дать по ушам каждой из сторон. Сугубо политическая цель, никакого отношения ни к каким фактам не имевшая.

Вот убейте, но не сомневаюсь ни на минуту – если завтра Грузия по своей воле перейдет под крыло Москвы, в Европе и Штатах вздохнут с облегчением – ну вот, баба с возу, кобыле легче. Но – только добровольно. Чтобы никаких сомнений. Чтобы совесть потом не замучила.

Так и тут – ну хоть тресни ты, нет у них претензий к нынешней власти. Ее гнилую сущность прекрасно знают, но от добра добра не ждут, к тому же все ее пакости – неявные, скрытые за благонравным обликом показной демократии. Массовых арестов нет, телекомпании работают, оппозиция функционирует, экономика худо-бедно позволяет стране не загнуться от голода. А чего еще надо для счастья?

«Грузинская мечта» старается не пересекать красные линии лишний раз, что позволяет западным союзникам умеренно ее поддерживать без укоров совести. В конце концов, не Лукашенко ведь…

Это реальность, с которой надо считаться, и принимать ее без истерик. Никто ведь не говорит, что Запад – это олицетворение совершенства. Какой ни есть – союзник, и деваться от него нам некуда.

Так что, товарищи грузины, – иногда неплохо было был сперва думать, а потом материться.

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