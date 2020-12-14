Послы отпущения

Посол США в Грузии Келли Дегнан стала объектом жесткой критики со стороны гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия. Глава аффилированного с «Единым национальным движением» канала усомнился в непредвзятости одного из двух посредников переговорного процесса между властью и оппозицией.

Выпад со стороны генерального директора оппозиционного телеканала «Мтавари архи» (Главный канал) Ники Гварамия в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан, являющейся одним из фасилитаторов переговоров между властью и оппозицией, может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Гварамия обвинил Дегнан в том, что она якобы настаивала на отстранении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от участия в политических процессах в Грузии. Гендиректор «Мтавари архи» также утверждает, что послы США и ЕС, будучи посредниками, не вникают в суть процессов:

«Михаил Саакашвили – политический беженец. Разве он не имеет права приехать в Грузию? Если вы спросите посла США или посла Евросоюза господина Харцеля, что происходит в отношении этого человека, почему его преследуют, изучены ли его приговоры? Что они ответят?»

Более того, Гварамия уверяет, что Келли Дегнан также пыталась через Вашингтон надавить на Киев с тем, чтобы Саакашвили не назначали ни как какую должность в Украине. То есть, выступая посредником на переговорах между властью и оппозицией, она параллельно пытается отстранить от процесса главного политика страны с личной поддержкой в полмиллиона избирателей.

За коллег, которые стараются не полемизировать с участниками переговорного процесса или их сторонниками, ответил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, которого оппозиция уже обвиняла в предвзятости после мартовских соглашений, когда он тоже был в числе дипломатов, выступивших медиаторами внутриполитического диалога. Тогда противникам власти не понравились высказывания Книрша относительно содержания соглашения, в частности, он отмечал, что освобождение Георгия Руруа не было среди пунктов соглашения.

Сейчас же посол Германии, по сути, обвинил оппозицию в том, что те пытаются сделать дипломатов крайними в ситуации, когда процессы идут не так, как хотелось бы некоторым партиям:

«За последние недели я разговаривал с несколькими оппозиционными политиками. Я знаю, что многие из них очень разочарованы результатами выборов. Они надеялись на другие результаты и поэтому предполагают, что прошедшие выборы были омрачены нарушениями и фальсификациями. Я не видел никаких свидетельств подобных манипуляций. Я также не услышал, как и каким образом происходили манипуляции с итогами этих выборов».

По мнению Хуберта Книрша, истинная причина претензий к дипломатам кроется во внутренней полемике оппозиции. Некоторым ее представителям не нравится, что некоторые из противников власти хотят войти в парламент, и они желают, чтобы дипломаты встали на их сторону. Но суть вопроса не в этом, считает германский дипломат:

«Оппозиционные партии заявили, что не войдут в парламент. Однако легитимность парламента обеспечивается народом в результате выборов, в соответствии с Конституцией страны, а не в результате вхождения туда оппозиции. Что касается легитимности парламента, то вообще ничего не изменится от того, воспользуется ли кто-то своим мандатом или нет».

Ранее МИД Германии в совместном с французским внешнеполитическим ведомством заявлении призвал грузинские политические силы сосредоточиться на реформах судебной и избирательной систем. И сделать это в стенах парламента. На то, что этого же хочет грузинское общество, указывает высокая явка в первом туре, полагают в Берлине и Париже.

При этом в оппозиции, похоже, предпочитают однопартийный парламент соглашению без выполнения главного условия – перевыборов. Ключевые игроки антиправительственной коалиции считают, что послы должны понять, что грузинская политическая реальность очень отличается от европейской и американской. Здесь обещания Ираклия Кобахидзе или любых других представителей «Грузинской мечты» не имеют никакой силы. Свое слово должен сказать отец-основатель партии власти Бидзина Иванишвили. А политической воли со стороны власти не видно, говорит одна из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили:

«В последнем заявлении делегации ЕС говорится, что послы-фасилитаторы готовы продолжить переговорный процесс только при условии, что стороны готовы к соглашению. Это означает, что они не хотят продолжать переговоры только ради переговоров и, похоже, ждут какой-то новой информации от обеих сторон, чтобы решить, следует ли, наконец, проводить следующий раунд переговоров. Со своей стороны мы говорим, что нет альтернативы продолжению переговоров, но мы не видим политической воли «Грузинской мечты» для достижения соглашения. Похоже, однопартийный парламент станет реальностью, с которой этой стране придется жить еще какое-то время».

В «Грузинской мечте» на это отвечают, что возлагать на нее ответственность за отсутствие прогресса на переговорах нет никаких оснований.

При этом в экспертном сообществе мнения разделились. Как считает основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе, у оппозиции не должно быть чрезмерных ожиданий, что сегодня может повториться Революция роз:

«То, что произошло в Грузии в 2003 году, не было революцией в классическом смысле. Это была концентрация воли народа, которую создала объединенная оппозиция, которую правильно понял и принял тогдашний президент Эдуард Шеварднадзе, прошедший через все должности, постаревший и уставший, и у которого не было желания проливать кровь… У Бидзины Иванишвили не так, он на все пойдет. Так что оппозиция не должна создавать чрезмерных ожиданий, должна продолжать ту форму и тот путь протеста, которые она избрала сейчас. Это будет длительный процесс, однако международное сообщество увидит этот протест. Необходимо показать всем, что происходящее сейчас – не вопрос государственного института, а спектакль, трагикомедия, с высокой вероятностью настоящей трагедии».

В одном большинство политологов сходятся: нужно время, чтобы западные партнеры осознали, что «обычные немасштабные погрешности» на выборах в Грузии на этот раз сыграли ключевую роль.