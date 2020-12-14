Внешнеполитические расхождения у абхазских политиков?

В минувшую пятницу, 11 декабря, «Эхо Кавказа» рассказывало о полемике, развернувшейся в Абхазии вокруг опубликованной 7 декабря, после соответствующего указа президента, Концепции внешней политики Республики Абхазия, – об обращении оппозиционной общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа», комментарии к нему МИДа республики. Но на этом споры не закончились.

Водораздел мнений, как обычно и бывает, прошел по линии внутриполитического противостояния – между властными структурами и провластными организациями, с одной стороны, и оппозицией, с другой. Причем на сей раз предметом расхождений стало отношение к возможности ведения двусторонних, помимо Женевских дискуссий, переговоров с Грузией.

Уже вечером 11 декабря в поддержку Министерства иностранных дел выступила с заявлением своего политсовета политическая партия «Единая Абхазия», председатель которой Сергей Шамба возглавляет Совет безопасности республики. В заявлении, которое опубликовал портал D News, сказано: «При всем уважении к нашим боевым товарищам из АРУАА мы не можем согласиться с их негативной оценкой п. 2.3. данной концепции, предполагающей формирование дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».

Подчеркнуто, что этот пункт никак не отменяет Женевский формат переговоров и не понижает статус абхазской стороны как участника переговорного процесса, в чем обвиняет Концепцию ветеранская организация. В партии заявили, что «де-факто отношения между Абхазией и Грузией существуют», а именно торговля на границе, совместное использование Ингурской ГЭС и борьба с преступностью. Был приведен недавний пример ограбления банка в грузинском Зугдиди, когда преступник пытался скрыться в Абхазии, а абхазская сторона заверила Грузию, что не допустит проникновения грабителя на свою территорию.

И далее: «Мы только что стали свидетелями военного поражения Армении в нагорно-карабахском конфликте. Это означает, что размораживание военных конфликтов в нашем регионе, казавшееся невозможным с 2008 года, вновь стало реальностью. В этой ситуации отсутствие многосторонних доверительных контактов может стать роковым для нашей страны», – заявила «Единая Абхазия». В партии призвали все стороны к «заинтересованному разговору за закрытыми дверями».

Между тем, высший совет «Аруаа» решил возразить на комментарий МИДа. Процитировав мидовцев: «Утверждение о том, что проект Концепции принят в «тиши кабинета» и не согласован с Парламентом, не соответствует действительности» – ветераны ответили: «Мы созвонились с депутатами Парламента, как поддерживающими нынешнюю власть, так и оппозиционными, и ни один из них не подтвердил, что Проект Концепции обсуждался в Парламенте. Более того, он не обсуждался и на заседании профильного комитета парламента по международным, межпарламентскими связям и связям с соотечественниками. Единственно подтверждено, что недавно проект Концепции поступил в Парламент, но процесс обсуждения не проходил». Не обсуждали и не голосовали за данный документ и члены Кабинета министров… «Комментировать далее ответ МИД не видим никакого смысла. Вместо приглашения к конструктивному диалогу, провластные организации бросились защищать «честь мундира». Такой подход не приведет к согласию в стране даже по вопросам внешней политики, что очень прискорбно», – говорится также в этом тексте, который можно назвать комментарием к комментарию.

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к представительнице гражданского общества Абхазии и эксперту, директору Центра гуманитарных программ Арде Инал-ипа с просьбой высказать свое мнение о Концепции и разгоревшейся полемике относительно отдельных ее положений. Вот что она сказала:

«Я высоко ценю эту Концепцию. Мне кажется, что наши дипломаты очень хорошо над ней поработали. Она ориентирована на реальное положение дел, на изменение, усложнение геополитической ситуации. Она достаточно четко конкретизирует задачи абхазского государства»

Реагируя на рассуждение на «Эхе Кавказа» члена высшего совета «Аруаа» Темура Надарая, что, по мнению ветеранов, по вопросам внутренней политики у оппозиции и власти могут быть разногласия, но в вопросах внешней политики нужен единый подход, она высказала убеждение:

«По сути, расхождений таких каких-то принципиальных, серьезных нет. То, что в концепции обозначено создание других форматов переговоров со страной, с которой мы находимся в конфликте, это говорит фактически о возвращении этого статуса стороны конфликта, что очень важно для Абхазии, важно и для представительства в международных структурах. Кстати, в последнее время стало распространяться такое странное, мягко говоря, мнение, что конфликта с Грузией не существует. На самом деле, решен вопрос статуса абсолютно, бесповоротно абхазского государства как независимого государства, но от этого конфликт никуда не делся, потому что как тогда объяснить все проблемы, которые возникают у нас из-за деструктивной позиции Грузии во внешнем мире? Поэтому, конечно, Абхазии это очень мешает развиваться как государству. И это мешает конкретным гражданам Абхазии. У них тоже какие-то свои личные цели и в плане образования, в плане передвижения и так далее. Конечно, не решенных задач из-за продолжения конфликта, очень много. Мне кажется, в данной концепции как раз раскрыты какие-то скобки, которые помогают нашим гражданам лучше понимать, что в реальности происходит. А в реальности происходит большая работа и она должна идти дальше. Что касается планов, то очень важный момент и достаточно четко прописанный в Концепции – это дальнейшая работа со странами, где проживает диаспора абхазская, это и стремление продвинуть Абхазию и в структуры международные. Но есть, конечно, какие-то моменты, которые критически можно оценить. Ну, мне кажется, можно было больше прописать… обозначить задачу присутствия Абхазии в качестве наблюдателя в каких-то международных организациях».

В обращении «Аруаа» не раз прозвучал вопрос, что означает слово «многоуровневый» применительно к внешним контактам с Грузией. Инал-ипа относительно этого сказала:

«Ну, я думаю, что, допустим, механизм по предотвращению и реагированию на инциденты приграничные – это один, достаточно низовой уровень, где встречаются две стороны конфликта. Переговоры энергетиков относительно ИнгурГЭС – это другой уровень переговорного процесса».

А если уже отвлечься от полемики власти с оппозицией, то многие прочитавшие Концепцию, обратили внимание на то, что там из всех зарубежных стран, помимо России, выделена Турция, которая является соседом Абхазии, хотя и не имеет с ней сухопутной границы. Как это будет воспринято в РФ? Эксперт уверена:

«Конечно, место проживания диаспоры… Там проходят выборы президента Абхазии, есть наше представительство. И потом Турция – большой торговый региональный партнер России. И в данном плане Россия как бы не должна испытывать беспокойство».

Но Арда Инал-ипа согласилась с тем, что вместо слова «Закавказье» в Концепции было бы правильней использовать «Южный Кавказ». Слово «Закавказье» укоренилось в русском языке еще во времена Российской империи. Но разве, скажем, мы, жители Абхазии, сами для себя – за Главным Кавказским хребтом?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия