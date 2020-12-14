Натали Смыр: «Местные органы самоуправления паразитируют на дотациях»

На прошлой неделе парламент Абхазии внес изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие поступление налога на прибыль. В результате, у местных бюджетов забрали внутренний и ввозной налог на добавленную стоимость, а взамен передали им 100% налога на прибыль. Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр пояснила, в чем смысл внесенных изменений.

– Натали, недавно появилась информация о том, что парламент принял закон, в соответствии с которым 100% налога на прибыль теперь будет поступать в местные бюджеты. Поясните, пожалуйста, в чем смысл этого закона, что он даст местным бюджетам?

– Каждый год при принятии бюджета в парламент наряду со всеми документами приходят нормативы отчислений налогов в местные бюджеты. Это всегда прикладывалось, во все времена. Но налог на прибыль регулируется отдельным законом, и он делился 50 на 50. При обсуждении данного законопроекта министр финансов Владимир Делба аргументировал тем, что НДС должен администрироваться в одном месте: у нас же есть ввозной НДС и внутренний НДС, и они должны администрироваться в одном месте, то есть, на республиканском уровне. Но, поскольку было принято решение, чтобы НДС аккумулировался в местных бюджетах, норматив расщепления был у каждого района свой.

– А что понимается под «нормативом расщепления»?

Поскольку у нас всегда проблема с ликвидностью в государстве, пошли по такому пути: НДС забрали в доходы республиканского бюджета, а в районы отдали налог на прибыль

– Я могу пояснить на примере Гудаутского района. Внутренний НДС там расщеплялся следующим образом: 90% поступало в местный бюджет и 10% – в республиканский. НДС – это живой вид налога, если налог на прибыль администрируется раз в квартал, то поступления НДС происходят почти ежедневно, он поступает в течение месяца, и есть возможность получения живых денег. Поскольку у нас всегда проблема с ликвидностью в государстве, пошли по такому пути: НДС забрали в доходы республиканского бюджета, а в районы отдали налог на прибыль. Допустим, я платила сто рублей налога на прибыль раз в квартал, при этом 50 рублей отчислялись в местный бюджет и 50 рублей – в республиканский. А теперь все сто будут поступать в местный бюджет.

– То есть, у районов забрали НДС и дали им налог на прибыль, а насколько это равноценный обмен для местных бюджетов?

– Абсолютно не равноценный, но, если вы обратили внимание, то межбюджетные трансферты при принятии бюджета 2021 года выросли в разы. Это значит, что бюджет республики дает межбюджетные трансферты на сумму, недостающую по НДС. В частности, Гудаута имела, скажем, порядка 30 млн рублей доходов по НДС…

– А сколько будет сейчас?

– Она будет иметь половину, но разницу даст государство в виде межбюджетного трансферта. Будет вноситься изменение в закон о бюджете и бюджетном устройстве, там будет меняться еще одна статья, и в случае исполнения доходной части самого местного бюджета дотация, то есть, межбюджетный трансферт может быть уменьшен.

– Получается, что в итоге местные бюджеты лишатся части своих доходов, правильно я вас поняла?

– Они лишаются определенной части своих доходов, но при этом получают межбюджетные трансферты на недостающую сумму. Если год будет доходный, то на эту разницу республиканский бюджет их не профинансирует.

– Натали, оцените, пожалуйста, значение этого законопроекта для местных бюджетов и для республиканского бюджета.

В основном все бюджеты находятся на дотации. Уровень администрирования доходов местными органами очень низкий. Я поддержала эти изменения, потому что, откровенно говоря, все паразитируют на этих дотациях

– Честно говоря, самый большой процент расщепления был в Гудаутском районе. Гудаутцы должны были все-таки отстаивать, это – роль местных органов самоуправления. Если они готовы молчать, тогда в чем проблема? Почему никто из них, кроме представителей Гудаутского собрания, даже не возмутился? И потом, факт возмущения – это одно, но совсем другое дело – отстаивать. И еще один момент. В основном все бюджеты находятся на дотации. Если вы обратите внимание, то у нас межбюджетные трансферты достигли суммы 1 млрд 100 млн рублей, а вместе с Пенсионным фондом – 1 млрд 200 млн рублей. Уровень администрирования доходов местными органами очень низкий. Я поддержала эти изменения, потому что, откровенно говоря, все паразитируют на этих дотациях. То есть, мы не повышаем качество и уровень доходов местных бюджетов, мы все сидим и смотрим на бюджет государства, ну, что это такое? Я долго ждала, может быть, кто-то придет, возмутится или обратится, но районы даже не подумали это сделать! Сидят и ждут, когда им централизованно спустят межбюджетные трансферты. 190 млн рублей межбюджетный трансферт Гальского района, 220 млн рублей – Гудаутского! Основная часть расходов местных бюджетов – это межбюджетные трансферты. Меня, что возмущает, и вы правильно ставите вопрос: зачем нужна была эта манипуляция? Почему местные органы самоуправления даже не возмутились? А им все равно. Они получают дотации и сидят тихо. А зачем им напрягаться? Ни один из районов не стал отстаивать свои интересы, хотя прежде чем этот закон попал в парламент, проводились консультации с местными финансовыми органами и с ними обсуждали эту тему.

– И как же они реагировали?

– Я же сказала, что кроме Гудаутского района не возмутился никто. Нам уже пора прекратить эти дотации и межбюджетные трансферты, качество и уровень администрирования надо повышать. Мы просто паразитируем на собственном государстве. Я это из года в год говорю, но меня никто почему-то не слышит. Так дальше просто нельзя, районы должны начать администрировать свои доходы, должны их повышать. Это же возможность сделать у себя в районе на порядок больше, если хорошо администрировать и хорошо взимать налоги. Это некий стимул, чтобы районное руководство отслеживало работу организаций, находящихся в их районе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия