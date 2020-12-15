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Актер Кахи Кавсадзе вылечился от коронавируса
Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе вылечился от коронавируса. Об этом сообщила медицинский директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.
«Он выздоровел от коронавируса. Состояние здоровья – стабильное. Сейчас он дома», – отметила Турдзеладзе.
Кавсадзе был доставлен в клинику в конце ноября. У него отмечалась острая дыхательная недостаточность. Вскоре после госпитализации пациента пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких.
- 85-летний Кахи Кавсадзе - ведущий актер Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету множество театральных постановок, более 80 фильмов. Кавсадзе широко известен за пределами Грузии. Среди работ актера в кино – роли в фильмах «Белое солнце пустыни», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара».
Другие новости дня
Ряд послаблений по COVID-19 ввели в Южной Осетии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Сообщается о ряде послаблений по ранее введенным ограничениям.
Принято решение разрешить проведение культурно-массовых мероприятий имероприятий в объектах общественного питания. Кроме того, решение о переводе работников на дистанционный режим работы предоставляется на усмотрение работодателя. Решением оперативного штаба была разрешена работа сельских малокомплектных школ.
При этом карантин в общеобразовательных школах продлен до 15 января 2021 года. Не будут функционировать средне-профессиональные и высшие учебные заведения. Гражданам рекомендовано не посещать массовые праздничные, похоронные и поминальные мероприятия. В опубликованном документе также говорится о необходимости соблюдения масочного режима, а также усилении дезинфекции в общественном транспорте.
Глава Югоосетпотребнадзора Марина Кочиева заявила, что эпидемиологическая ситуация за последние три недели стабилизировалась.
«Коэффициент распространения инфекции держится в среднем на уровне единицы, свободный коечный фонд более 50%, также снизилась обращаемость граждан в медучреждения», – сказала Кочиева.
По её словам, за время пандемии было выявлено 2025 случаев заражения, выздоровели 1134.
«В медицинских учреждениях находятся 82 больных. Всего было проведено 12 023 исследования», – сказала главный санитарный врач.
Глава Минздрава Георгий Тотчиев отметил, что медучреждения обеспечены самым необходимым для лечения пациентов с COVID-19. Анатолий Бибилов попросил его обратить внимание на обеспечение медучреждений в период новогодних праздников.
«Нас ждут длинные новогодние выходные в январе. На этот период нужно создать существенный запас всего необходимого – медикаментов и кислорода», – сказал Бибилов.
Бжания провел встречи в правительстве и администрации президента РФ
Находящийся в Москве с рабочим визитом президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.
Как сообщили в пресс-службе Бжания, в ходе встречи обсуждался «широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества».
Накануне прошла встреча с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
«На встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы энергетики, ситуация на государственной границе, реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. Бжания и Козак выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве», - говорится в сообщении.
Еще одна встреча прошла с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Бжания выразил благодарность Москве за помощь, оказываемую в борьбе с COVID-19.
«Рассматривались вопросы оказания помощи Российской Федерацией Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией, вакцинации от коронавируса для граждан Абхазии. Ранее Абхазия запросила у России партию вакцины. Она будет бесплатной и добровольной по аналогии с вакцинацией от гриппа», – заявили в пресс-службе Бжания.
- Ранее сообщалось, что Бжания обсудит в Москве «вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах с Путиным». Путин и Бжания 12 ноября обсудили экономическое сотрудничество, а также события в Нагорном Карабахе. Отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию, Бжания отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят». Позднее Бжания также рассказал о том, что во время встречи с президентом России встал вопрос о создании союзного государства.
Каладзе встретился с менеджером Нурмагомедова и передал ему футболку со своим автографом
Мэр Тбилиси Каха Каладзе в Тбилиси встретился с менеджером дагестанского спортсмена, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова – Ризваном Магомедовым.
Как написал Магомедов в своём Instagram-аккаунте, на встрече обсудили стратегию развития смешанных боевых искусств (MMA) в регионе.
«Думаю, начало положено хорошее, перспективы светлые, будем двигаться в нужном направлении. Спасибо за тёплый приём», – написал Магомедов.
На встрече Каха Каладзе передал менеджеру свою футболку с автографом – для Хабиба. «Футболка направляется прямо к Хабибу Нурмагомедову», – отметил Магомедов.
При этом сам Каладзе в Instagram-аккаунте опубликовал фотографию онлайн-встречи с Хабибом Нурмагомедовым. В ней принял участие и сын грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили – певец Бера Иванишвили.
11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Башкирии
Одиннадцать человек погибли во время пожара в частном доме преcтарелых в селе Ишбулдино в Башкирии, сообщает МЧС России.
По утверждению МЧС, пансионат эксплуатировался как жилой дом и не был оборудован системами пожаротушения. Сообщается также, что у него не было лицензии на постоянное нахождение постояльцев, и одновременно в нём могли находиться не более 10 человек.
Речь шла об одноэтажном деревянном здании. Оно сгорело полностью. Несколько человек (ТАСС сообщает о пяти) удалось спастись, остальные погибли. Их тела обнаружили во время тушения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам - сообщает Idel.Реалии.
COVID-19 в Грузии: 3837 новых случаев, 44 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1883 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 44 пациента.
Накануне глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в ближайшие две недели «уровень смертности среди ковид-инфицированных пациентов вырастет, так как в настоящее время около 400 человек находятся в тяжелом и критическом состоянии».
В стране выявили еще 3837 новых случаев коронавируса, выздоровели 3105. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 194 900, выздоровевших – 164 786.
За сутки было проведено 20 176 тестов, из них PCR-тестов – 7644, экспресс‐тестов на антиген – 12 532.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
Мэрия Тбилиси проведет новогодний концерт без зрителей за почти полмиллиона лари
Мероприятие для встречи нового 2021 года обойдется в 491 тысячу лари (около 153 тысячи долларов). Эту услугу мэрия оплатит без проведения конкурса, путем прямой закупки.
«Мероприятия, посвященные государственным праздникам, в том числе Новому году, имеют большое государственное и общественное значение, и их проведение на высоком уровне служит важным социальным, культурным и другим общественным целям для страны», – отмечают в мэрии Тбилиси.
При этом мэрия в заявлении Агентства по закупкам уточняет, что новогодний концерт пройдет без зрителей и «будет доступен для публики в прямом эфире».
«В концерте примут участие до 30 сольных артистов, коллективов, ансамблей, певцов классического жанра, актеров. На сцене в основном будут присутствовать молодые люди, а исполнители, возраст которых входит в группу риска, примут участие в мероприятии со своих празднично украшенных окон домов, балконов, террас. В таких включениях примут участие и рядовые граждане, и так называемые узнаваемые лица», – отмечает мэрия.
Также сообщается, что декорации сцены будут представлены в виде многоэтажного балкона с террасами. Музыкальные номера будут исполняться вживую. Параллельно будут прямые трансляции из разных кварталов столицы, а также из других городов Грузии, пишет «Новости-Грузия».
Армения сообщила о возвращении 44 военнопленных из Азербайджана
Группа армянских военнопленных вернулась в Армению из Азербайджана при посредничестве российских миротворцев. Об этом сообщил в своём Facebook-аккаунте вице-премьер Армении Тигран Авинян.
«Сегодня при посредничестве российских миротворцев состоялся обмен военнопленными. Из Азербайджана в Армению официально вернулись 44 наших соотечественника», – написал он.
Власти Армении продолжают искать и возвращать остальных пленных.
Министерство обороны России сообщило, что переговоры по обмену военнопленными вел командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов. По его словам, Армения также передала Азербайджану 12 военнопленных, сообщил ТАСС.
Ранее Госкомиссия по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщила, что Баку и Ереван в понедельник начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех». Речь идет о военных, личности которых подтверждены Международным комитетом Красного Креста и Баку.
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
«Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В США началась кампания по вакцинации от COVID-19
В США началась кампания вакцинации от COVID-19. Первой пациенткой, которой сделана прививка, оказалась медсестра отделения интенсивной терапии в Нью-Йорке.
Миллионы доз вакцины Pfizer/BioNTech доставляются в медицинские центры в разных штатах США. Ожидается, что в понедельник, первый день общенациональной кампании, вакцина поступит в 150 госпиталей США. Действующая ныне программа рассчитана на вакцинацию 100 миллионов американцев до апреля 2021 года.
Количество жителей США, умерших от коронавируса, к настоящему времени приблизилось к 300 тысячам. Этот показатель значительно превышает статистику любой другой страны мира. Быстрый рост заболеваемости отмечается в США с ноября месяца. В больничных учреждениях на территории США в настоящее время находятся 109 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19.
Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах президента
В США состоявшееся в понедельник голосование в Коллегии выборщиков. подтвердило победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.
В своем обращении к стране в понедельник вечером избранный президент Джо Байден призвал американцев к единению и заявил о торжестве демократического процесса. "Теперь мы знаем, что ничто - ни пандемия, ни злоупотребление властью - не может загасить пламя демократии, - провозгласил Джо Байден. - Пришло время перевернуть страницу, объединиться, залечить раны". Байден подчеркнул, что в выборах приняло участие рекордное число американцев - 155 миллионов человек и поблагодарил власти штатов и работников избирательных участков за успешное проведение выборов. Вместе с тем Джо Байден подверг резкой критике попытки избирательного штаба Дональда Трампа и его сторонников оспорить результаты выборов в судах разных инстанций. Он оценил как отказ уважать верховенство закона отвергнутый в пятницу Верховным судом страны иск генерального прокурора Техаса с призывом признать незаконными результаты голосований в четырех колеблющихся штатах.
Голосование в Коллегии выборщиков, обычно считающееся формальной процедурой, в этом году приобрело особую значимость из-за утверждений Трампа о масштабных фальсификациях в ходе ноябрьского всенародного голосования.
Уже несколько недель результаты подсчета голосов показывали, что Байден получил 306 голосов выборщиков, тогда как для победы необходимо 270.
Результаты выборов президента 6 января должен формально сертифицировать Конгресс. Члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов, причём, если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о том, признавать ли результаты голосования в том или ином штате или нет. Многие комментаторы считают, что до этого вряд ли дойдёт, но даже если дойдёт, вряд ли сторонники Трампа добьются успеха, поскольку демократы сохранили большинство в Палате представителей и, скорее всего, отвергнут любые попытки аннулировать итог выборов в том или ином штате.
Вступление в должность нового президента состоится 20 января.
- Самый известный выборщик в нынешнем составе коллегии - Хиллари Клинтон, отмечает Би-би-си. Бывшая госсекретарь США и первая леди, в 2016 году проиграла президентские выборы Дональду Трампу. Но, как отмечает Би-би-си, Хиллари Клинтон всё же "посмеётся последней" в роли выборщика от штата Нью-Йорк.
- Объявив, что она стала выборщиком, Клинтон заметила, что её предстоит волнующая роль: отдать голос за Джо Байдена и Камалу Харрис - будущих президента и вице-президента США.
- Ранее Хиллари Клинтон высказывалась за отмену коллегии выборщиков, заявив, что президент должен быть всенародным голосованием. В 2016 году она проиграла голосование выборщиков, несмотря на то, что имела преимущество над Трампов почти в три миллиона голосов.
Председатель «Единого национального движения» покидает партию
Экс-кандидат в президенты Грузии, председатель «Единого национального движения» Григол Вашадзе покидает партию. Об этом он написал в социальной сети Facebook.
Как сообщил Вашадзе, среди причин, побудивших его принять решение – появление в партии «одиозных фигур, вместе с которыми невозможно получить доверие избирателей» и отсутствие партийной стратегии. В заявлении Вашадзе осуждает и атаки на руководителей дипмиссий стратегических партнёров Грузии.
«Создаётся впечатление, что участники кампании [против дипломатов] никогда не слышали о том, что атака на послов – тоже самое, что нападение на страны, которые они представляют», – пишет политик, указывая на поддержку этими странами территориальной целостности Грузии.
Вашадзе был членом политсовета партии с 2017 года, а в марте 2019 стал председателем ЕНД. Он пишет, что сделал всё для того, чтобы партия оставалась главной оппозиционной силой, а затем получила бы мандат на возвращение во власть.
Ранее Вашадзе говорил о необходимости «сменить улицу на трибуну». Заявление вызвало раскол не только в рядах объединенной оппозиции, но и в его собственной партии.
- Григол Вашадзе в 2008-2012 годах был главой МИД Грузии. Был кандидатом от ЕНД на президентских выборах в 2018 году. В первом туре Вашадзе уступил Саломе Зурабишвили менее одного процента голосов. Во втором туре он также проиграл, получив 40,48% голосов избирателей.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. Пять партий уже подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
США ввели санкции против Турции в связи с закупками Анкарой ракет С-400
Соединенные Штаты ввели санкции против руководителей оборонных отраслей Турции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Минфина США. Таким образом, США намерены наказать Турцию за приобретение у России систем противовоздушной обороны С-400.
Меры, принятые Вашингтоном против Анкары, как рассчитывают в США, должны нанести ущерб экономике Турции. Агентство отмечает, что экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса, уже замедлили развитие турецкой экономики.
Еще в середине прошлого года представители США утверждали, что приобретение Турцией систем С-400 может представлять угрозу для самолетов F-35, поскольку эти две системы несовместимы.
В Абхазии 133 новых случая инфицирования COVID-19, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 455 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 99 человек, 88 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
Три пациента скончались в Гудаутской ЦРБ: 13 декабря умерла женщина 67 лет, она была доставлена в госпиталь 22 октября; в тот же день скончалась пациентка 78 лет, проходившая лечение в госпитале с 30 ноября; на следующий день, 14 декабря, скончался мужчина 1934 года рождения. У всех троих была выявлена новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двух пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ - 25 пациентов.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 58 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7269 человек. 100 летальных случаев. Выздоровели 5286 человек.
Георгий Вашадзе: Все оппозиционные партии готовы к переговорам
По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, для его партии единственным путем из сложившейся ситуации являются переговоры, чтобы можно было достичь соглашения. Как он сообщил журналистам, оппозиция ждет следующей встречи для переговоров.
«У нас будет коммуникация с дипломатическим корпусом индивидуально. Ситуация очень тяжелая. Мы призываем всех не делать таких заявлений, которые еще больше заведут этот процесс в тупик. В том числе, призываю «Грузинскую мечту», а также каждую сторону оппозиции. Насколько я знаю, все оппозиционные партии готовы к переговорам, иного мнения в связи с этим я не слышал. Ставить предусловия, что мы слышим со стороны «Грузинской мечты» в связи с извинениями и т.д., думаю, это мешает данному процессу от начала до конца.
Я хотел бы поблагодарить послов, послов США и Евросоюза, которые так стойко относятся к сложной ситуации в стране. Их функция не состоит в том, чтобы каждый год выполнять роль медиатора между оппозицией и властью. Но исходя из сегодняшней сложной ситуации в стране, у нас нет другого выхода, потому что недоверие очень большое», - сказал Георгий Вашадзе.
- По итогам выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Сегодня лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили обратился в парламент с просьбой прекратить ему депутатские полномочия. Нателашвили уже подал в законодательный орган соответствующее заявление и заявил, что «Грузинская мечта» узурпировала власть.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. Пять партий уже подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
Зугдидский районный суд присудил Бидзине Эсебуа заключение
Зугдидский районный суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения и приговорил Бидзину Эсебуа - брата Бадри Эсебуа, обвиняемого в нападении на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди - к заключению в качестве меры пресечения. Сторона защиты подала ходатайство об освобождении обвиняемого под залог в размере 10 000 лари, которое судья не удовлетворил.
По словам одного из адвокатов Бидзины Эсебуа Иосеба Джанашия, суд не принял дело его подзащитного в отдельное производство и объединил его с делом Бадри Эсебуа.
Защита обжалует решение в Кутаисском апелляционном суде.
Напомним, что следствие обвиняет Бидзину Эсебуа, который был задержан 12 декабря, в незаконном ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Дело расследуется по первой, второй и четвертой частям статьи 236 УК Грузии. В случае признания вины, Бидзине Эсебуа грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
Брат главы Северной Осетии стал участником ДТП, в котором погибла целая семья
Родной брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, 67-летний Казбек Битаров стал участником ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором погибла семья из четырех человек.
Как рассказал Кавказ.Реалии источник в правоохранительных органах, 12 декабря на 382-м километре автодороги "Кавказ" Land Cruiser врезался в "ВАЗ". Все пассажиры "семерки" скончались: отец, мать и двое малолетних детей. Битаров не получил серьезных травм и находится в больнице.
"Из-за огласки по документам думают провести другого водителя. Хотя идёт следствие, но по предварительным данным это водитель Land Cruiser выехал на встречную полосу. Но виноватым попытаются сделать водителя «ВАЗ» ", – поясняет источник.
В пресс-службе кабардино-балкарского МВД не подтвердили и не опровергли информацию о личности водителя джипа, сославшись на то, что "не имеют право разглашать персональные данные". Также в МВД отметили, что не владеют информацией о том, возбуждено ли уголовное дело, так как это не в их компетенции.
- В сентябре этого года прокуратура Северной Осетии начала комплексную проверку законности оформления земельных участков, которые оказались в распоряжении группы компаний "Бавария", принадлежащей главе региона Вячеславу Битарову. Проверка была назначена после неоднократных журналистских запросов.
- В апреле 2020 года в отношении племянника Вячеслава Битарова, депутата парламента Заура Битарова было возбуждено дело об административном правонарушении. Его обвиняли в оскорблении участников митинга ковид-диссидентов: он назвал собравшихся людей "овцами". Однако по истечении срока давности административное дело было прекращено.
COVID-19 в Южной Осетии: выявлено 24 новых случая
В Южной Осетии выявили 24 новых случая коронавируса. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По словам главного инфекциониста Южной Осетии Элеоноры Джиоевой, в «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) проходят лечение 65 пациентов. Еще один человек находится в российском военном госпитале в Цхинвали.
«В палате интенсивной терапии находится один пациент, еще один пациент на неинвазивной искусственной вентиляции легких», – отметила Джиоева.
По информации югоосетинских властей, наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако специалисты призывают граждан «не расслабляться и соблюдать все меры предосторожности».
В Гагрском и Гудаутском районах Абхазии горят леса
В Гагрском и Гудаутском районах Абхазии горят леса. По информации МЧС самопровозглашенной республики, сообщение о пожаре в селе Псахара (Колхида) Гагрского района поступило 13 декабря вечером.
«Выехавшие на место два пожарных расчета предотвратили распространение огня на близлежащие дома. Из-за отсутствия подъезда спецтехники к очагу возгорания огонь распространился в горной местности. На данный момент примерная площадь возгорания 30 гектаров», – сказано в сообщении.
В Гудаутском районе пожар возник 12 декабря в районе села Отхара. Площадь возгорания около 15 гектаров.
«Также, из-за труднодоступности очага возгорания, пожарные не могут приступить к тушению огня. Вместе с тем сотрудниками МЧС ведется круглосуточный мониторинг для недопущения распространения огня на населенный пункт», – говорится в сообщении
Bellingcat назвала имена сотрудников ФСБ, «причастных к отравлению Навального»
К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ, утверждают издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN в совместном расследовании.
Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера.
Как пишет Настоящее время, свои выводы расследователи основывают на данных о перелетах и мобильной связи, источник которых не разглашается.
Трое путешественников под прикрытием – 40-летний Алексей Александров, 44-летний Иван Осипов и 40-летний Владимир Паняев, следовали за Навальным в Новосибирск, а затем в Томск, где он был отравлен 20 августа 2020 года, утверждает Bellingcat.
- Алексей Александров (оперативный псевдоним – "Алексей Фролов") окончил мединститут в Москве и какое-то время работал врачом скорой помощи и военным врачем. Настоящему Времени удалось подтвердить эти данные по опубликованным в сети базам данных, где он упоминается как сотрудник московской подстанции № 26. Как утверждают расследователи, он пришел работать в ФСБ в 2013 году и находился в Томске в день отравления Навального. Расследовали называют его ключевым членом группы оперативников.
- Иван Осипов ("Иван Спиридонов"). Известно, что он также врач по образованию. Расследователи нашли его профили в соцсетях, но Осипов перестал писать в "ВКонтакте" в 2012 году, предположительно, тогда он мог пойти работать в ФСБ.
- Владимир Паняев до работы в Институте криминалистики ФСБ служил в пограничной службе ФСБ, а после – был соучредителем компании по продаже антибактериальных ламп. Расследователи выяснили, что он живет в одном доме с Алексеем Навальным. Правда, после отравления политика адрес регистрации Паняева изменили на "Лубянка, 1", где находится ФСБ.
Их поддерживали и контролировлаи еще как минимум пять сотрудников ФСБ, некоторые из также прибыли в Омск, где был госпитализирован Навальный.
Все они могут иметь отношение к Институту криминалистики ФСБ, откуда, по утверждению расследователей, кооодинировалось отравление оппозиционера.
Отравление в Томске - не первое, говорится в расследованиях - за два месяца до этого те же люди могли совершить покушение на оппозиционера в Калининграде и едва не убили при этом его супругу Юлию Навальную.
Вот что сам Навальный рассказывает в своем блоге:
"6 июля мы с женой были в поселке Янтарный под Калининградом. Утром пошли гулять, гуляли долго. Затем вошли в номер, а потом пошли обедать в кафе на пляж. И по дороге Юле стало плохо. Причем ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело. Я спрашивал: "Что у тебя болит? Сердце? Живот? Вызвать скорую?" А Юля сама не понимала и не могла объяснить. Говорила: "Ничего не болит". Решила вернуться в номер, и, как я потом узнал, еле до него дошла, хотя гостиница была совсем рядом. Через час Юле внезапно стало легче, она уснула. На следующий день она чувствовала себе отлично, как будто ничего и не было".
В августе 2020 года была предпринята вторая попытка. Участники операции созванивались друг с другом на протяжении всей поездки, причем общение становилось более интенсивным незадолго до отравления, а также в ночное время (по московскому времени), когда Навальный выходил из гостиницы и направлялся в аэропорт Томска.
В ходе расследования Bellingcat и его партнеры также обнаружили данные, указывающие на существование подпольной программы химического оружия, осуществляемой сотрудниками ФСБ России.
Настощее Время обратилось к предполагаемым координаторам операции - 41-летнему Алексею Кривощекову и 40-летнему Михаилу Швецу - по телефону и мессенджерам, однако они проигнорировали вопросы.
Номер Алексея Александрова был недоступен для звонка.
Отравление Навального – хронология
20 августа российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете во время полета из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где основателя Фонда борьбы с коррупцией в состоянии комы отправили в реанимацию. Соратники оппозиционера заявили, что он мог быть отравлен в аэропорту перед вылетом.
Российские врачи не обнаружили наличие опасных веществ в организме Навального. Клиника Charité в Берлине, куда Навальный был позже доставлен на лечение, 24 августа подтвердила, что 44-летний оппозиционер был отравлен химическим веществом. 2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в организме Алексея Навального нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Оно, по данным британских властей, использовалось при покушении в Солсбери в 2018 году на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. 6 октября стало известно, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили в анализах Алексея Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок.
Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению Навального. Президент Владимир Путин заявил, что если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию.
Ранее в совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Радио Свобода и Der Spiegel отмечалось, что Алексея Навального могли отравить "Новичком" с применением новой системы доставки вещества в организм – "нанокапсулы смерти". Расследователи утверждают, что Москва продолжила работу над химоружием после отчета о его полном уничтожении.
The Washington Post опубликовала статью о грузинских шахматистках
Авторитетное американское издание The Washington Post опубликовало статью о грузинских шахматистках, в которой упоминает нескольких спортсменок, начиная с 17-летней Като Пипия, недавно выигравшей школьный чемпионат мира по онлайн-шахматам, заканчивая легендарной шахматисткой Ноной Гаприндашвили. На сегодняшний день из 37 женщин, получивших звание гроссмейстера, шесть - грузинки.
Статья отражает повышенный интерес к шахматам, возникший в мире после нового художественного сериала Netflix «Ферзевый гамбит», где среди вымышленных персонажей упоминается реальная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, – отмечает «Новости-Грузия».
«На протяжении десятилетий крошечная Грузия имеет большой вес на мировой шахматной арене. Для грузинских женщин тропа была проложена их собственной героиней, Ноной Гаприндашвили, чье восхождение на вершину шахматного мира в эпоху холодной войны имеет свои параллели с вымышленной Бет Хармон из сериала «Ферзевый гамбит», – пишет The Washington Post.
Гаприндашвили в 1978 году вошла в историю, став первой женщиной, получившей звание гроссмейстера. В свои 79 лет она все еще играет на турнирах. Она выиграла женскую секцию в категории 65 лет и старше на чемпионате мира среди взрослых в Бухаресте, Румыния, в ноябре 2019 года, «и вдохновляет новое поколение девочек и молодых женщин в стране, где чемпионки по шахматам могут получить статус звезды».
Вторая успешная грузинская шахматистка, о которой упоминала Washington Post, – это Нана Александрия, которая трижды выиграла чемпионат Советского Союза среди женщин в возрасте до 20 лет и стала, среди прочего, «женским международным гроссмейстером».
Еще одна шахматистка, Майя Чибурданидзе, боготворила Гаприндашвили в детстве, но победила ее в 1978 году, взяв титул чемпионки мира по шахматам среди женщин и удерживая его в течение 13 лет. Чибурданидзе стала второй после Гаприндашвили женщиной, ставшей гроссмейстером.
Песков - журналистам: спросите Путина о заказчике убийства Немцова
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник подтвердил, что президент России Владимир Путин знает, кто является заказчиком убийства оппозиционера Бориса Немцова.
Песков, общаясь с журналистами, напомнил, что Путин сам сказал об этом на своей встрече с членами Совета по правам человека 10 декабря. Пресс-секретарь отказался привести какие-либо подробности, предложив журналистам задать вопрос о заказчиках убийства Немцова Путину во время его пресс-конференции 17 декабря.
На встрече с членами СПЧ, отвечая на вопрос Николая Сванидзе о расследовании резонансных дел, Путин дословно сказал: "Убийство Немцова. Недавно я с коллегами ещё это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом всё понятно, исполнители найдены, да и заказчики". Сванидзе уточнил: "Организаторы не найдены", но Путин на эту реплику не отреагировал.
Ранее Путин не раз упоминал о том, что виновные в убийстве Немцова понесли наказание, но ранее не говорил о заказчиках. На одной из пресс-конференций несколько лет назад Путина прямо спросили, обсуждал ли он убийство с главой Чечни Рамзаном Кадыровым (осуждённые исполнители убийства Немцова имели отношение к силовым структурам Чечни). Путин тогда заявил, что "никого прикрывать не собирается", а о Немцове, резко критиковавшем президента, высказался так: "Это совсем не факт, что человека надо убивать".
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В 2017 году к длительным срокам заключения были приговорены пятеро уроженцев Чечни, которых суд признал исполнителями преступления. По версии следствия, организаторами преступления выступили боец чеченского батальона "Север" внутренних войск МВД Руслан Мухудинов и "иные неустановленные следствием лица". Мухудинов был объявлен в розыск.
Сторона защиты, родные Бориса Немцова и соратники оппозиционера считают, что дело об убийстве по сути не раскрыто. Так, не был допрошен Руслан Геремеев – непосредственный начальник Мухудинова, который, как утверждают адвокаты, и был настоящим организатором преступления. Кроме того, не установлены заказчики. Соратники Немцова говорят о том, что за убийством могли стоять власти Чечни или российские спецслужбы.
Нателашвили обратился в парламент с просьбой прекратить ему депутатские полномочия
Лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили обратился в парламент с просьбой прекратить ему депутатские полномочия.
Как пишет Первый канал Грузии, Нателашвили уже подал в законодательный орган соответствующее заявление и заявил, что «Грузинская мечта» узурпировала власть.
«Тирания Иванишвили скоро закончится. Вскоре мы станем свидетелями избирательных реформ, международной изоляции режима и участниками новых демократических и справедливых выборов, которые приведут к созданию многопартийного и ответственного коалиционного правительства», – заявил Нателашвили.
По его словам, в результате единства оппозиции заседание парламента превратилось в партийный съезд «Грузинской мечты».
«Сегодня оппозиция сплочена как никогда. Оппозиция оставила преступную свору одних в зале парламента, эта структура была фактически превращена в съезд партийного актива «Грузинской мечты». Вскоре люди придут к вам и освободят принадлежащее им здание», – сказал Нателашвили.
- По итогам выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. Пять партий уже подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
Грузия с февраля может снять ограничения на международное авиасообщение
Грузинские власти с февраля могут снять ограничения на международное регулярное авиасообщение. Об этом сообщила министр экономики страны Натия Турнава, представляя отчёт о работе ведомства.
Пока неизвестно, будут ли сняты ограничения и для международных туристов. На сегодня упрощенный режим пересечения границы Грузии действует лишь для граждан Франции, Германии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Ранее Грузия продлила действующие ограничения на международное авиасообщение до 1 января 2021 года. Запрет не распространяется на прямые международные рейсы, которые выполняются или планируются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана; на регулярные рейсы между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.
- Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Правительство сначало пообещало начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается.
- С августа возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, запланированные авиарейсы отменить или отложить на определенное время пришлось как грузинским, так и зарубежным авиакомпаниям.
- С 15 сентября граждане Франции, Германии, Латвии, Литвы и Эстонии, для которых ранее Грузия открыла границу без ограничений, обязаны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Анализ должен быть сдан не позднее 72 часов до момента въезда.
В Грузии предупредили о возможном росте смертности от COVID-19
В ближайшие две недели уровень смертности среди ковид-инфицированных пациентов вырастет, так как в настоящее время около 400 человек находятся в тяжелом и критическом состоянии. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
«Довольно большое количество людей находится в критическом состоянии, около 400 человек находятся на искусственной вентиляции легких, есть критически тяжелые пациенты, и делается все возможное, чтобы спасти их жизни. Повышение смертности ожидалось, обычно рост смертности наблюдается через 2-3 недели после увеличения числа инфицированных», – объяснил Гамкрелидзе.
По его словам, 49 скончавшихся за минувшие сутки ковид-пациентов – это довольно высокий показатель, поэтому он призвал граждан быть очень осторожными после 24 декабря, когда действующие ограничения планируется смягчить.
«49 погибших, которые у нас сегодня- это довольно много. 49 погибших - это тот показатель, когда в стране необходимо вводить меры ограничения. Поэтому мы должны быть очень осторожны в будущем, в отношении реализации политики смягчения ограничений после 24 декабря, мы должны внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации на этой неделе, и координационный совет примет соответствующие решения», – сказал Гамкрелидзе.
- Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1839 человек. При этом за сутки в стране выявили 1337 новых случаев коронавируса. Это – минимальный показатель с 20 октября.
В результате взрыва мины в Агдаме один человек погиб, двое ранены
В результате взрыва мины в Агдаме один человек погиб, двое получили ранения. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, один из пострадавших – военнослужащий, остальные – мирные жители.
Возбуждено уголовное дело по статьям «планирование и ведение оккупационной войны» и «умышленное убийство», говорится в сообщении.
Власти Азербайджана заявляют, что «большая часть освобожденных территорий заминирована», и что потребуется около 13 лет, чтобы сделать их полностью безопасными.
- Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 24 ноября текущего года. Азербайджан вернул себе эту территорию согласно подписанному трехстороннему мирному соглашению по Нагорному Карабаху.
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