Грузия: цвет настроения – красный 

Грузия занимает первое место в мире по показателю распространения коронавируса на 100 тысяч человек. В Центре контроля над заболеваниями заявляют, что в таком положении страна оказалась из-за показателей последних двух недель.

В Центре по контролю над заболеваниями заявляют, что в настоящее время наблюдается определенная стабилизация: число новых случаев инфицирования особо не сокращается, но и резко не увеличивается. При этом, говорит замглавы центра Паата Имнадзе, количество тестирований, проводимых в сутки, возросло вдвое. Это он и считает основным результатом ограничений, введенных две недели назад. В то же время, цифр, фиксируемых в течение последних 14 дней, оказалось достаточно для того, чтобы Грузия оказалась на первом месте в мире по показателю распространения коронавируса на 100 тысяч населения.

«Надо уточнить: мы на первом месте в мире согласно показателям последних двух недель. Об истории, что нас привело к тому, что мы вышли на первое место в мире в плане распространения инфекции – не надо, мы все это знаем: что происходило в прошлых двухнедельных интервалах. Я еще раз повторю: каждое собрание, каждое пребывание без маски, несоблюдение дистанции дает результаты через две недели. Соответственно, и ограничения также дают свой итог через две недели. Спустя две недели после того, как были введены ограничения, сейчас мы видим, что рост (случаев) у нас остановился, несмотря на расширение тестирования вдвое и больше», – заявил Имнадзе.

Глава центра Амиран Гамкрелидзе на вопрос, что стало причиной того, что Грузия оказалась в таком положении, были ли допущены ошибки в процессе управления эпидемией и есть ли гарантии того, что они не повторятся вновь, заявил:

«Я всегда говорю, что, когда ты работаешь, какие-то недочеты могут быть (…) Если какие-то недочеты у нас были – я беру на себя ответственность за них. Но давайте это проанализируем позже. Я еще раз подчеркиваю – серьезной, роковой ошибки допущено не было. А недочеты – у всех, кто работают, они всегда есть», – заявил Гамкрелидзе.

«Это надо было очень постараться, чтобы за два месяца из зеленой страны превратиться самую красную страну в мире», – говорит в свою очередь профессор Георгий Пхакадзе – эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник Генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Он считает, что эпидемиологический контроль не осуществлялся соответствующим образом, в результате чего ситуация вышла из-под контроля:

«Возьмите любую современную, а не советскую книгу по эпидемиологии, и вы увидите, что было сделано все то, чего нельзя было делать. Ошибки были везде, включая и тестирования, и тренинги, и инфекционный контроль. Понимаете, если человек признается, что сделал ошибку – это нормально, а когда человек не признается в этом, а старается ее свалить на кого-то – вот, где у нас проблема в Грузии (…) Эпидемиологи вместо того, чтобы кричать о том, что надо было закрывать страну – выходили и говорили: «Ну да, у нас тяжелая ситуация». Извините, но это непрофессионализм».

При этом Георгий Пхакадзе выступает с рекомендацией не вводить запланированные послабления ограничений на новогодние праздники. Речь идет о возобновлении работы общественного транспорта, магазинов и других объектов в период с 24 декабря по 2 января. По его мнению, это может серьезно ухудшить ситуацию.

В Минздраве по этому поводу сегодня заявили, что вопрос будет решен в соответствии с динамикой – с тем, какие цифры будут фиксироваться в ближайшее время.

За последние сутки в Грузии выявили 4 570 новых случаев инфицирования при проведенных 19 636 тестах. Количество активных случаев – 28 938. Из них 6 918 человек лечатся в больницах, 3 524 – в ковид-гостиницах, 18 496 – на дому. За последние 24 часа скончались 43 пациента, 3 045 выздоровели.