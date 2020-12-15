Ингури ГЭС уходит в отпуск зимой

Приостановка работы самой крупной гидроэлектростанции Грузии – Ингури ГЭС не нарушит стабильную работу энергосистемы страны, заверили в правительстве Грузии. По информации Минфина Грузии, ремонт позволит вдвое сократить эксплуатационные издержки гидроузла.

Реконструкция Ингури ГЭС начнется в начале 2021 года, и станция приостановит работу на три-четыре месяца. Ремонтные работы откладывались дважды – в 2018 и 2019 годах, но специалисты считают, что дальше откладывать опасно – слишком велик риск обрушения подводных тоннелей.

Минфин Грузии подготовил отчет об экономической эффективности реабилитации Ингури ГЭС. Согласно документу, ремонт позволит вдвое сократить годовые затраты станции.

«Наибольшие потери воды наблюдаются в деривационном тоннеле Ингури ГЭС, где бетон поврежден во многих местах. Также повреждены трубопроводы 1-й, 2-й и 5-й турбин. Из-за высокого уровня ила в резервуаре невозможно опустить опорный щит, а также несколько глубинных задвижек, что делает невозможным перекрытие подачи воды. Следовательно, необходимо высвободить опорный щит для ремонта глубоководных кранов. Также необходима реконструкция подъездной дороги к Ингури – 14 километров», – говорится в отчете.

В случае успешного проведения работ, потери воды в тоннеле будут сведены к минимуму, что позволит снизить затраты на работу откачивающих насосов. Согласно смете, стоимость ремонта составит 96 миллионов лари, и после него эксплуатационные расходы за год снизятся с 48 миллионов лари до 24 миллионов лари.

По словам председателя совета директоров станции Левана Мебония, ремонт сократит лишь треть потерь:

«Основная цель нынешнего ремонта – предупреждение аварии, которая может повлечь за собой остановку станции на длительный период. На сегодня потери воды составляют около 250 миллионов кВтч часов в год, тоннель протекает во многих местах. За такой короткий срок реабилитация тоннеля длиной в 15 км немыслима, сейчас речь идет о ремонте 2,5 км самых кризисных участков. У нас нет иллюзий, что этого достаточно, но годовая выработка все же будет увеличена на 120 миллионов кВтч часов».

В правительстве заверяют – ремонтные работы не повлияют на стабильность энергосистемы Грузии. Что касается снабжения Абхазии, то, по словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, в период простоя снабжение будет происходить за счет импортируемой из России электроэнергии, и Грузия не будет ее оплачивать:

«Это проблема для всего энергетического сектора Грузии, в том числе для оккупированной Абхазии, поскольку она фактически потребляет 100% электроэнергии, производимой в Ингури зимой, и около 50-60% летней выработки. Мы выбрали зимний период, так как в это время в водохранилище наименьший уровень воды и производительность минимальна. При остановке Ингури ГЭС на 3-4 месяца наша энергосистема понесет наименьший урон, так как сезонная выработка в это время минимальна».

Грузия будет компенсировать дефицит за счет тепловых станций и импорта.

В этом году Грузия закупала энергию в Азербайджане и в России, с ноября начался импорт из Турции, только в ноябре было поставлено 120,35 млн кВтч электроэнергии.

В целом, ремонт Ингури ГЭС будет осуществлен за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 28 миллионов евро. Кредит выдается на 15 лет, из которых 3,5 года – льготный срок. Общая сумма кредита, выданная ЕБРР за все годы ремонта станции, превышает 160 миллионов долларов.