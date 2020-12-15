К возможности ведения переговоров с Тбилиси в Абхазии относятся с очень большой осторожностью. Наш традиционный сухумский опрос.

– В подписанной президентом Абхазии стратегии внешней политики говорится о переговорах с Грузией. В оппозиции говорят, что никаких переговоров, кроме Женевских дискуссий, не нужно. Каково ваше мнение?

Ахра Аристава, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии: Мое мнение связано в первую очередь с тем, как сейчас выглядит реальная ситуация. Реальная ситуация выглядит так, что власти Грузии проводят очень агрессивную политику по отношению и к нашему многонациональному народу, и к нашей стране. Я не буду перечислять, в чем и как это проявляется, все всё знают. Но я бы все-таки предложил, чтобы в концепции были отражены меры по противодействию реваншистской, агрессивной политики Грузии. Вопрос отношений как с соседом, отношений с властями Грузии – я не вижу для этого ни почвы, ни сигнала. Если бы правительство Грузии послало хоть один сигнал, я бы это понял. Например, подписание того же соглашения о неприменении ни при каких обстоятельствах силы. Когда нет никакого сигнала в сторону нашего народа, когда идет фальсификация последних событий, вплоть до того, что миру внушают, что, оказывается, воевал не народ Абхазии, а чуть ли не российская армия с ними. Как можно?! Нет почвы для налаживания этих отношений. Аргументы, что ситуация в приграничных районах – это не аргумент для переговоров на каком-то серьезном уровне. Будут сигналы – это отмена закона об оккупированных территориях, это раз. Подписание соглашения о неприменении силы – два. И хотя бы какие-то посылы, связанные с осознанием того, что грузинская армия натворила в Республике Абхазия, какое горе она сюда принесла. Хотя бы намек должен быть, тогда да. Это будет уже почвой, хотя бы о чем-то можно будет говорить.

Мзия Кварацхелия, доцент кафедры истории России и зарубежных стран: Конечно, переговоры необходимы на Женевской площадке. Я считаю, что эта площадка вполне достаточна для того, чтобы решить определенные приграничные и возникающие другие проблемы. Что касается прямых переговоров, то необходимы подготовительные работы и желание другой стороны идти на эти переговоры. У нас есть известный посредник, который является и нашим союзником, хотя посредники не могут быть союзниками, вы скажете, но в любом случае, есть наши интересы. Конечно, если противная сторона будет учитывать эти интересы, то тогда с участием посредников мы можем идти на переговоры. Безусловно, это было бы большим продвижением в этом вопросе.

Елена Кувичко, директор программ благотворительного фонда «Асаркьа»: Я считаю, что для большей эффективности нужны разные форматы переговоров, потому что Женевские дискуссии, которые продолжаются много лет, да, они выполняют свою функцию и являются площадкой, где можно отстаивать свои позиции. Но для большей эффективности, по моему мнению, желательно, чтобы были другие форматы, может быть, с другими участниками. Возможно, какие-то неформальные процессы чтобы были, потому что в формате Женевских переговоров звучит очень четкий регламент, и он определяет повестку. Это переговорный процесс, который носит очень ограниченные рамки. А мне кажется, как показывает ситуация в Нагорном Карабахе, что наличие одного процесса – в случае Армении и Азербайджана это Минская группа – недостаточно для того, чтобы добиться более устойчивого мира в регионе, и в нашем контексте, в частности, нужно расширять формат, нужно искать другие площадки, где, возможно, удастся больше продвигать свои интересы и получить больше международных гарантий неприменения силы.

Эрик Микая: Женевские дискуссии важны, а что касается переговоров с Грузией, мне сложно однозначно ответить, возможно, меня не поймут и осудят, но я считаю, что с Грузией переговоры в ключе признания Абхазии как суверенного государства вести необходимо. Причем, нужно не через Женевские дискуссии, нужно садиться за стол переговоров Грузии, Абхазии, России, так как Россия наш непосредственно старший брат, друг, стратегический, экономический, социальный наш партнер – садиться и решать в ключе признания и торгово-экономических взаимодействий. Давить на самый важный вопрос в этих обсуждениях, встречах – признание Грузией суверенитета и государственности Республики Абхазия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия