«Общество не знает, какие основные функции у фонда»

В Общественной палате Абхазии ознакомились с работой Фонда инвалидов и обсудили проблемы – наличие «лжеветеранов», отсутствие законодательной базы и прозрачности, а также результаты прокурорской проверки.

Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов является внебюджетным и формируется из отчислений в размере 1,5% от фонда заработной платы. О работе Фонда инвалидов членов Общественной палаты Абхазии проинформировал заместитель председателя Эмзар Ашуа. Годовой бюджет составляет 131 млн рублей, а за десять месяцев этого года Фонду было перечислено 84 млн рублей.

Из средств Фонда оплачиваются расходы на лечение и протезирование инвалидов, санаторно-курортное лечение и лекарства, оказывается материальная помощь им самим и их семьям, а также выделяются средства на погребение.

Проблемой Фонда являются так называемые «лжеинвалиды», которые оформили инвалидность, не будучи участниками войны. Эти люди пользуются всеми льготами и получают пособия незаслуженно, и новое руководство намерено очистить ряды инвалидов. По словам Эмзара Ашуа, Фонд работает над этой проблемой, но исправить за десять месяцев то, что копилось почти тридцать лет, сразу не получается:

«Сейчас у нас 2895 инвалидов. А было сколько? Было 1400 в 2014 году, вроде бы должно уменьшаться это число, но оно добавляется. То, что происходило 27 лет, мы за десять месяцев не можем сразу определить – кто из трех тысяч является «лжеинвалидом», а кто не является, мы занимаемся этим списком. Когда будет полное понимание, в ком мы сомневаемся, есть соответствующие структуры, которые будут заниматься ими».

Председатель Контрольной палаты Роберт Аршба сообщил, что последние три года не проводилась проверка Фонда инвалидов, но он отметил, что налогоплательщики недобросовестно относятся к отчислениям и задолжали Фонду около 35 млн рублей.

Глава Контрольной палаты обратил внимание на то, что отсутствуют законы о ветеранах войны и инвалидах, нет удостоверений государственного образца, что недопустимо, потому что по ним начисляются выплаты и предоставляются льготы:

«У нас сегодня нет утвержденного удостоверения инвалида войны. Кто его выдает? Где этот подсчет? В чем проблема? Почему мы не знаем, сколько у нас инвалидов войны? Что, это такая сложная статистика? Нет удостоверения утвержденного образца, его должен выдавать один орган, а не несколько, такого не бывает. Кто его выдает? У нас есть медико-социальная экспертная комиссия, они должны это выдавать или Министерство социального обеспечения должно его выдавать? Этот документ должен быть утвержден Кабинетом министров, он должен носить номерной характер бланка строгой отчетности. Вот если он будет бланком строгой отчетности, то тут сложнее будет обманывать. Я считаю, что у нас законодательная база очень сильно хромает, понятийного аппарата нет, нет закона о ветеранах, нет закона об инвалидах, которые бы сняли сегодня многие вопросы».

Из-за отсутствия законодательной базы, по мнению Аршба, невозможно фиксировать нарушения.

Член Общественной палаты Руслан Хашиг выразил свое желание как налогоплательщика, чтобы работа Фонда инвалидов была прозрачной, он напомнил, что существуют разные государственные программы помощи инвалидам и одни и те же люди могут получать средства из разных программ:

«Вот сейчас мы были свидетелями того, как вам задали вопрос: неужели вы оказываете услуги по погребению? Общество не знает, какие основные функции у Фонда. Есть несколько направлений: медицинское, социальное, курортное. Даже по поводу медицинского у меня сейчас возник вопрос. Я знаю, что есть госпрограмма по медикаментозному обеспечению. Есть российско-абхазская программа по оказанию помощи ветеранам. И сейчас вы говорите, что покупаете лекарства при попадании ветеранов в Республиканскую больницу, несмотря на то, что есть три такие же программы. Вы ничего не сказали о проверке Генеральной прокуратурой работы Фонда в августе текущего года. И что вы делаете, чтобы обеспечить гласность, открытость в вашей работе, чтобы мы, граждане, могли видеть, кто получатели всех этих социальных гарантий? Как можно учредить государственный фонд, если учредитель не до конца проработал организационные, правовые, нормативные документы? Фонд уже работает более 10 лет, и у нас нет единого удостоверения».

Эмзар Ашуа ему ответил, что при Фонде есть специальная комиссия, в которую входят представители министерств здравоохранения, обороны и финансов, их задача как раз и состоит в том, чтобы контролировать обращения инвалидов:

«Любой человек может придти, у нас ведется регистрация, можно набрать на компьютере имя и фамилию человека, и все там будет показано: как мы помогли ему и сколько на него потратили. Мы сами тоже планируем открыть сайт, чтобы люди видели. Мы хотим, чтобы наш фонд был открыт для ветеранов. Для нас важно, в первую очередь, если человек болеет, экстренно помочь ему, вылечить его – это первая задача. Если к нам обратился человек... Но он мог обратиться и в Минздрав… Для этого у нас в комиссию правления (Фонда) входят замминистра здравоохранения, а также Минфин и все другие структуры присутствуют, чтобы не было такого, что человек и туда, и сюда обращается. Если туда обратился, то помогает Минздрав, если к нам обратился наш инвалид, значит, мы должны быстро реагировать. В течение пяти дней мы должны среагировать и помочь этому человеку, что мы и делаем».

Что касается проверки Генеральной прокуратуры, то, по словам Ашуа, главное нарушение заключалось в том, что из бюджета оплачивалась работа районных ассоциаций инвалидов, которые являются общественными организациями и не могут финансироваться Фондом инвалидов. Выплата заработной платы 84-м сотрудникам ассоциаций была прекращена.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия