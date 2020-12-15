Борьба за руководство курортом Пицунда обрела политический окрас

В августе «Эхо Кавказа» рассказывало о конфликтной ситуации, возникшей из-за назначения Фрикана Гунба на должность директора объединения пансионатов курорта Пицунда вместо работавшего там ранее Нодара Шакрыла. Назначение нового руководителя вызвало недовольство у части работников курорта. Группа их 7 августа собралась у административного здания объединения в центре города, выражая недовольство. Однако после приезда представителей Минтуризма Гунба все же представили коллективу.

На следующий день бывший министр по курортам и туризму (тогда это министерство называлось так) Автандил Гарцкия, который также был среди собравшихся у здания администрации, разместил в социальной сети Facebook пост, разъясняющий причины его поддержки Шакрыла, а через день заявление аналогичного содержания опубликовала республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа». 10 августа в Пицунде прошло собрание жителей города, на которое приехал министр туризма Теймураз Хишба. СМИ тогда сообщали, что жители Пицунды, как было заявлено на встрече, не имеют претензий к кандидатуре самого Фрикана Гунба, но их возмутила процедура назначения, которая была осуществлена некорректно – в момент отсутствия действующего директора Нодара Шакрыла. Последний в беседе с «Эхом Кавказа» заявил, что будет оспаривать принятое решение о своем увольнении, поскольку не видит, на основании каких нарушений его можно было бы освобождать от занимаемой должности.

Вновь мы коснулись этой темы в конце октября, когда на пресс-конференции по предварительным итогам туристического сезона Теймураз Хишба, отвечая на один из вопросов журналистов, сказал об этой конфликтной ситуации так: «Группа граждан препятствовала назначению нового директора, но тем не менее он был назначен, работает и будет работать дальше. Будем ждать судебного разбирательства… Считаю, что это решение было правильным. Проводится проверка соответствующими органами, о результатах вам будет известно позже».

И вот на днях было опубликовано два текста, отражающих позиции сторон этого конфликта, в который оказались вовлечены и политические силы. Так, 12 декабря объединенная оппозиция обратилась в Генпрокуратуру с запросом (его подписали председатели ОО «Аруаа» Тимур Гулия, партии «ФНЕА» Аслан Барциц, партии «Апсны» Виталий Габния и ОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба) о рассмотрении деятельности Министерства туризма в отношении Нодара Шакрыла. В запросе говорится:

«Как известно, одним из бюджетообразующих предприятий Абхазии, своеобразной визитной карточкой страны является РУП «Объединение пансионатов курорта Пицунда». В течение значительного периода времени, в результате износа инфраструктуры, морально устаревшего номерного фонда и неэффективного управления, это предприятие считалось нерентабельным, что регулярно приводило к обсуждению вопроса о его отчуждении от государства. Тем не менее, с приходом в 2014 году к руководству Курортом новой команды в лице Даура Курмазия и Нодара Шакрыл, положение дел кардинально изменилось. Были пересмотрены и упорядочены отношения с туроператорами и арендаторами, применены новые технологии в сфере бронирования, безопасности и досуга, привлечены инвестиции в капитальный ремонт четырех корпусов и объектов инфраструктуры. Все это значительно повысило уровень сервиса объекта, в четыре раза увеличив как показатели по собственным доходам, так и по отчислениям в бюджет... Все обязательства Курорта перед государством, инвесторами, городом, туроператорами и сотрудниками в период с 2014 по 2020 годы выполнялись полностью и в срок».

Но затем, говорится далее в запросе, с приходом новой властной команды, без объяснения причин, без учета достижений и обсуждения перспектив развития в ОПК Пицунда было сменено руководство. «Вопреки предвыборной риторике акцент был сделан не на эффективном менеджменте, а на политической лояльности. Более того, смена руководства Курорта прошла с нарушением законных процедур. А именно, приказ об увольнении был составлен на основе недействительного акта проверки Министерства туризма РА о финансово-хозяйственной деятельности РУП «ОПК Пицунда». Процедура передачи управления проходила в отсутствие действующей дирекции, зато при демонстративной поддержке СОБР МВД РА. В связи с этим действующий на тот момент директор Курорта Нодар Шакрыл подал иск на Министерство туризма и выиграл его. Решением суда признается неправомерность действий министерства, истец восстановлен в занимаемой должности с выплатой компенсации. Однако сразу вслед за этим министерство временно отстраняет Шакрыл от руководства объектом под еще более надуманными предлогами. Запрос на проверку законности последнего приказа Минтуризма уже направлен в Генеральную прокуратуру».

В связи с изложенным, авторы запроса считают «действия органов исполнительной власти в отношение Нодара Шакрыл, героя ОВНА 1992-1993 гг., инвалида 2-й группы, ветерана национально-освободительного движения, надуманными и политически мотивированными».

Вчера Министерство туризма прокомментировало заявление оппозиции. «Акт проверки недействительным никто не признавал, а поэтому эта информация является неверной... Для сведения уважаемых подписантов данного заявления сообщаем, что Шакрыл Н.И. действительно подал иск, но он ничего не выиграл… Производство по рассматриваемому делу было прекращено, поскольку Шакрыл Н.И. был восстановлен на работе по инициативе работодателя… В заявлении оппозиции указано, что решением суда признается неправомерность действий министерства. На деле, суд не выносил никакого решения, а наоборот, вынес определение о прекращении производства по причине отсутствия предмета для спора», – заявляет Минтуризма и приводит цитату из документа. Минтуризма также не приемлет обвинения в том, что Шакрыл Н.И. был отстранен от должности под надуманным предлогом, и приводит ряд обстоятельств, послуживших основаниями для принятия такого решения, где фигурируют служебный автомобиль «Тойота Камри», кредитный договор между КБ «Амра-банк» и ИП Маргания Г.М., грубое нарушение правил пожарной безопасности и так далее... На текущий момент проверка деятельности Шакрыл Н.И. на посту руководителя РУП «ОПК Пицунда» не завершена. Министерство туризма также не согласно с утверждением оппозиции о том, что действия властей по отстранению его от исполнения обязанностей руководителя ОПК «Пицунда» являются «надуманными и политически мотивированными». «Мы никогда не знали и не расценивали ветерана национально-освободительного движения и Отечественной войны народа Абхазии как оппозиционного деятеля, никогда не слышали о его политических взглядах, противостоянии с властями, выступлениях на митингах и тому подобном. И наше решение об отстранении было продиктовано исключительно результатами его руководства предприятием. Однако, как видно из заявления оппозиции, не попытавшейся вникнуть в суть вопроса, а решившей, пользуясь случаем, просто еще раз напомнить о себе, никакого конструктивизма новоявленная оппозиция не несет, ей необходима только дестабилизация», – отмечается в комментарии Минтуризма.

Так или иначе, данное «кадровое противостояние», как это обычно и бывает в таких случаях, все больше обретает политическую составляющую. Сегодня нам не удалось связаться с самим Нодаром Шакрылом – его телефон был недоступен, но дозвонились до пресс-службы Минтуризма. До этого в соцсетях встретилось такое предположение: Минтуризма восстановило на работе Шакрыла, поскольку решило избежать судебного разбирательства, а потом собирается расторгнуть с ним в конце года контракт, что уже нельзя будет оспорить в судебном порядке. Но пресс-служба прокомментировала ситуацию иначе:

«Министерства туризма восстановило в должности бывшего директора Нодара Ивановича Шакрыл. После чего суд прекратил дело из-за отсутствия предмета спора. В тот же день ему было вручено письмо с приказом о том, что он отстранен от работы на время проверок, проводимых в РУП «ОПК «Пицунда».

– А кто проводит проверки?

– Министерство туризма, отдел контроля…».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия