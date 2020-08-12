Пицундский резонанс

В понедельник на «Эхе Кавказа» коротко рассказывалось о конфликтной ситуации, возникшей из-за «внезапного» назначения Фрикана Гунба на должность директора объединения пансионатов курорта Пицунда вместо работавшего там ранее Нодара Шакрыла. В дальнейшем состоялись два собрания жителей города Пицунда в связи с возникшей ситуацией, она также получила немалый общественный резонанс.

Хронологически события развивались так. Назначение нового руководителя вызвало недовольство у части работников курорта. Группа их в пятницу 7 августа собралась у административного здания объединения в центре города, выражая недовольство. Однако после приезда представителей Минтуризма Фрикана Гунба все же представили коллективу.

На следующий день бывший министр по курортам и туризму (тогда это министерство называлось так) Автандил Гарцкия, который также был среди недовольных, собравшихся у здания администрации, опубликовал в социальной сети Facebook пост, разъясняющий его позицию. Вот основные моменты, на которые Гарцкия акцентировал внимание аудитории.

Первое – подобным образом назначения проходить не должны, все получилось как-то по-партизански и неэтично: «Никто из Министерства туризма не уведомил ни администрацию курорта, ни администрацию города о предстоящем назначении в этот день (пятницу 7 августа). Утром, около 11 часов, узнав об этом, я позвонил Фрикану Гунба и сказал, чтобы они не ехали в Пицунду в этот день в связи с тем, что директор ОПК Пицунда Нодар Шакрыл находится на похоронах своего родного дяди и ничего не знает о вашем приезде, и чтобы перенесли данное назначение на понедельник, потому что по нашим обычаям и по любым другим этическим нормам это будет выглядеть крайне некрасиво и вызовет негативную реакцию со стороны другой фамилии».

Второе – в данном случае освобождение от должности Шакрыла не было мотивировано недостатками в его работе, а происходило по принципу «свой – чужой»: «Нодара Ивановича не за что увольнять, так как экономические и финансовые показатели объединения пансионатов самые лучшие в стране относительно других предприятий курортной сферы. Приведу несколько цифр. С 2010 по 2014 год выручка составляла в пределах 120-186 млн руб. Все последующие годы, с 2015 по 2019, во время работы Курмазия и Шакрыла выручка предприятия ежегодно составляла уже 410-430 млн руб. (для тех, кто не информирован, сообщу, что это больше, чем выручка КПП «Рица» и Новоафонской пещеры вместе взятых)… В 2014 году в республиканский бюджет курорт заплатил 25 млн руб., а с 2015 по 2019 год в бюджет платилось по 75-80 млн руб. ежегодно… В 2019 году Нодар Шакрыл силами курорта построил на реке Бзыбь 900-метровую дамбу высотой пять метров, чтобы река во время паводков не могла затопить водозаборные насосы, а такая угроза была реальной».

Гарцкия заключил: «Когда руководителя предприятия хотят уволить с работы, его вышестоящий начальник должен объяснить причину увольнения, что не было сделано. На данный момент на предприятии идет проверка, которую осуществляет Контрольная палата РА, но результаты ее еще не известны. Актов пока нет. Сегодня ни по каким пунктам директор курорта Шакрыл Н.И. не подпадает под увольнение. Также не подпадает директор под увольнение в связи со сменой правительства, так как Конституционный закон защищает руководителей предприятий».

В воскресенье 9 августа республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» сделала заявление, в котором говорится:

«Аруаа» заявляет решительный протест незаконным действиям властей, а именно министру туризма, который в нарушении Трудового кодекса Абхазии, устава и положения данного ведомства принял кадровое решение об отстранении от должности ветерана войны Нодара Ивановича Шакрыл. Это необоснованное и незаконное решение министра Теймураза Хишба вызвало возмущение не только сотрудников курорта Пицунда, но и жителей города Пицунда».

«Аруаа», сказано в заявлении, обращают внимание руководства страны и общественности на то, что конфликт, спровоцированный министром по туризму в Пицунде, является результатом разделения общества на своих сторонников и оппонентов, без учета профессиональных и деловых качеств назначенцев, что вызывает негодование общественности. Ветераны войны призывают президента страны вмешаться в данную ситуацию и вернуть ее в правовое русло, отменив незаконное решение министра по туризму.

Представители власти не стали вступать в публичную полемику ни в СМИ, ни в блогосфере. Но в понедельник 10 августа в Пицунде прошло собрание жителей города, на которое приехал министр туризма Теймураз Хишба. Жители Пицунды, было заявлено на встрече, не имеют претензий против кандидатуры самого Фрикана Гунба, их возмутила процедура назначения, которая была осуществлена некорректно – в момент отсутствия действующего директора Нодара Шакрыл. Вечером того же дня в ходе встречи около 70 жителей Пицунды с руководством города выступили с предложением выдвинуть в качестве заместителя директора объединения пансионатов кандидатуру Тимура Тарба, так как он является жителем Пицунды и активно участвует в жизни города, оказывая помощь работникам администрации. Вместе с тем было решено во вторник провести еще одно собрание, чтобы обсудить и другие кандидатуры на пост замдиректора курорта.

Во вторник 11 августа жители Пицунды на общегородском собрании единогласно предложили новому директору курорта две кандидатуры на должность заместителя – кроме Тимура Тарба, был назван и Алхас Гривапш. Оба они – коренные жители Пицунды.

Конфликтная ситуация вызвала резонанс в интернет-сообществе. Вот несколько осуждающих комментариев: «Просто удивляет меня: неужели нельзя вопросы решать цивилизованно? Что мы за люди, живем одним днем, лишь бы урвать… Прем друг на друга, никто не думает, а что дальше»; «Нодар не только ГЕРОЙ, но и грамотный специалист, я сталкивалась с ним по работе. К сожалению, часто у нас, чтобы ты был востребованным, достаточно быть чьим-то родственником и не обязательно грамотным»; «Никудышное отношение к людям, так нельзя». Но один комментатор философски заметил: «Не надо делать из этого трагедию. Для тех, кто забыл: несколько лет назад других тоже увольняли самым ехидным наглым путем, забывая и про апсуара и все остальное святое! Я сам жертва такой ситуации».

При этом общественности была не известна позиция самого Нодара Шакрыла, то есть будет ли оспаривать принятое решение о своем освобождении. Сегодня я связался с ним по телефону, и вот что он сказал:

«Конечно, я взял акт, на основании чего… Это филькина грамота, сейчас я буду заниматься… Просто неправильно, не по-человечески обратились и так далее. А имею проблемы или нет, за которые можно снимать, – не вижу элементарно близко».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия