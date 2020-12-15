Анатолий Бибилов: «Они будут делать все, чтобы эта бедная женщина стояла на площади»

Анатолий Бибилов сегодня встретился с журналистами. Все полтора часа пресс-конференции югоосетинского президента были посвящены делу Инала Джабиева и бессрочной акции протеста его семьи на центральной площади Цхинвала. По мнению Бибилова, за происходящим стоит оппозиция. Он также отметил, что близкие Джабиева не просили его увольнять генпрокурора, что остается одним из основных требований протестующих.

Все полтора часа пресс-конференции югоосетинского президента были посвящены обсуждению протеста семьи Инала Джабиева на центральной площади Цхинвала. Анатолий Бибилов заверил, что ни разу не слышал от них требования отставки генпрокурора Урузмага Джагаева. По его мнению, эту мысль им «внушают» некие третьи силы, намекая на оппозиционных депутатов. Бибилов несколько раз прямо говорил о том, что акция протеста – дело рук оппозиции, а мать Джабиева и вовсе заставляют находиться на площади:

«Они (семья Инала Джабиева) будут стоять там столько, сколько их заставят стоять те, которые ни в коем случае не хотят, чтобы напряжение спало, ни в коем случае не хотят, чтобы они ушли, потому что им потом нечего будет говорить, нечего будет показывать, нечего будет мусолить, обсуждать. Вот именно они будут делать все, чтобы эта бедная женщина стояла на площади. Что касается наших действий, я уже не раз говорил, что готов к любым встречам, к любым разговорам. Готов в любое время», – заверил президент.

Другое требование протестующих – привлечение к ответственности бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева, в покушении на которого подозревали Инала Джабиева и других задержанных с ним ребят. Анатолий Бибилов считает Наниева невиновным:

«За что нам сажать министра (внутренних дел) за решетку? Мы отстранили его от должности, потому что он был министром, а его подчиненные допустили действия, которые привели к трагедии. Если кто-нибудь из подозреваемых скажет, что министр отдал приказ и поэтому избивали (Джабиева), тогда другое дело, тогда его арестуют. Но я тоже работал министром, и если мой подчиненный совершит преступление, то и меня нужно арестовывать?»

Югоосетинский президент категорически не согласен с тем, что происходящее в республике носит характер системного политического кризиса:

«Никакого отношения это преступление не имеет к системному политическому кризису. В большей степени это можно охарактеризовать как амбициозность людей, которые создают определенный политический кризис. Причем, я считаю, абсолютно неправильно, когда преступление переносится в политическую плоскость. Правоохранительную систему к политическому кризису нельзя относить, потому что это правоохранительная система. Возможные реорганизации, которые были необходимы, – они обсуждаются».

Говоря о сути кризиса в правоохранительной системе, глава государства неожиданно обратился к кадровому вопросу, и отметил, что в структуры часто принимают не лучших, а тех, у кого есть знакомства.

Президент прокомментировал и инициативу группы депутатов о внесении изменений в Конституцию, которые бы наделяли парламент полномочиями выносить вотум недоверия генпрокурору. Анатолий Бибилов считает, что «нельзя принимать определенный закон из-за одного человека или против него, при том, что они знают, что срок его полномочий истекает через четыре месяца». Он убежден, что это нарушит систему сдержек и противовесов:

«Этот принцип заключается в том, чтобы президент направлял кандидатуру прокурора в парламент, а парламент его назначал. Если парламент будет назначать и снимать прокурора, когда захочет, то любой прокурор будет обязан депутатам (должностью) и должен будет делать то, что ему скажут. Если мы доведем дело до этого, будет неправильно. И тот принцип сдержек и противовесов, о котором говорят сами подписавшие этот документ депутаты, будет нарушен. Поэтому этот проект неправильный», – заключил Бибилов.

Югоосетинский президент также отметил, что больше не пользуется Фейсбуком, хотя еще недавно был активным пользователем соцсети. Он уточнил, что сделал это из-за оскорблений в свой адрес, а также в адрес членов его семьи. Нынешнюю ситуацию в республике Анатолий Бибилов назвал масштабной информационной войной и нашествием на руководство республики, отметив, что у него «нет времени на борьбу».

Между тем, бессрочная акция протеста в центре Цхинвала продолжается 12-й день. Близкие Инала Джабиева по-прежнему требуют отставки генпрокурора Урузмага Джагаева, проведения объективного расследования резонансного дела и наказания убийц 30-летнего мужчины. Первые комментарии Анатолия Бибилова с начала акции протеста подтвердили, что президент по-прежнему не слышит цхинвальскую площадь.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия