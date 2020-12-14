«Если президент не хочет снимать генерального прокурора, мы берем этот труд на себя»

Сегодня группа депутатов из 18 человек направила в югоосетинский парламент проект поправок к Конституции. Если их утвердят, законодатели смогут самостоятельно, без одобрения президента, отправлять в отставку генерального прокурора. Таким образом, говорят парламентарии, они хотят выйти из политического кризиса, спровоцированного произволом силовиков и нежеланием президента навести порядок в силовом блоке.
Сегодня 18 депутатов зарегистрировали в канцелярии парламента Южной Осетии законопроект, предполагающий две поправки к Конституции. Первая – к статье 61 основного закона, определяющей полномочия парламента. В частности, речь идет о пункте 12 этой статьи, согласно которой парламент «назначает на должность и освобождает от должности по представлению Президента Республики Южная Осетия Генерального Прокурора Республики Южная Осетия».
Вторая поправка относится к статье 87 Главы VII Конституции («Прокуратура Южной Осетии»), где в третьем пункте также описывается процедура назначения и освобождения от должности генерального прокурора «парламентом Республики Южная Осетия по представлению Президента Республики Южная Осетия».
Инициативная группа депутатов намерена изменить процедуру отстранения генпрокурора от должности, убрав из нее представление президента, как обязательное условие. Если изменения в основной закон будут приняты, парламент сможет самостоятельно, без согласия президента, выносить вотум недоверия генпрокурору, как и любому члену Кабмина, а президент будет обязан в пятидневный срок реализовать вотум – отправить его в отставку.
По закону, чтобы предложить изменения в Конституцию, необходимо, чтобы законопроект подписали не менее трети депутатов или двенадцать человек. Здесь же свои подписи поставило большинство – восемнадцать из тридцати четырех народных избранников.
Один из инициаторов изменений в основной закон – депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев говорит, что подписей могло бы быть и больше, но не всех народных избранников удалось сегодня застать, а затягивать с подачей законопроекта в канцелярию парламента не хотелось. Я попросил Давида Санакоева объяснить, почему законодатели считают поправку необходимой:
«Эта поправка – возможность для всех, в том числе для президента. Если президент не хочет снимать генерального прокурора, мы берем этот труд на себя. Мы видим, что это необходимо сделать для выхода из кризиса, в который нас всех вогнал президент. Если он не хочет выходить из кризиса, мы выведем. Кто-то должен это сделать, потому что мы катимся по наклонной. Мы так можем потерять свою государственность, которую отстаивали столько лет. По сути, президент сейчас поставил на одну чашу весов генпрокурора и свое нежелание его увольнять, а на другую чашу весов – народ Южной Осетии, государство. Поэтому мы хотим внести изменения в основной закон – чтобы от капризов одного человека не зависело наше будущее, судьба нашего государства».
29 августа двадцать три из тридцати четырех депутатов, то есть конституционное большинство парламента, направили президенту Анатолию Бибилову обращение, в котором потребовали отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева как ответственного за вопиющее преступление – смерть подследственного от пыток во время допроса.
«В связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства РЮО, которое привело к гибели задержанного гражданина Джабиева Инала Сергеевича, требуем отставки генерального прокурора Республики Южная Осетия», – говорится в обращении.
Президент требование не выполнил. Генпрокурор теперь курирует следствие по делу Джабиева и, по мнению родных убитого и наблюдающих за делом депутатов, преступление расследуется необъективно.
За четыре месяца следствия милиционеры, пытавшие Джабиева, даже не привлечены к уголовной ответственности. Более того, по данным судмедэкспертизы, которую следствие представило семье погибшего, он скончался на пятый день после задержания не от пыток, а от абстиненции, вследствие прекращения употребления наркотиков.
Беспредел силовиков и демонстративное покровительство со стороны президента привели к тяжелейшему политическому кризису. Парламентское большинство объявило бойкот Анатолию Бибилову и не собирается посещать заседания. В результате законодатели не утвердили новое правительство, взамен отправленному в отставку в конце августа, то есть республика осталась без законного Кабмина.
Зато на площадь с бессрочной акцией протеста вышла семья Инала Джабиева. Родные убитого требуют отставки генпрокурора и объективного расследования дела.
Пикетчиков третируют силовики, но их поддерживает общественность. Протестные настроения в обществе растут, местные эксперты все чаще употребляют термин «революционная ситуация».
В это непростое время Генпрокуратура лишь подливает масла в огонь – открывает новые угловые дела в отношении лидеров оппозиции.
По мнению одного из инициаторов поправки, депутата от партии «Ныхас» Зиты Бесаевой, предлагаемые изменения в основной закон – это возможность разрядить напряженность, не доводить ситуацию до катастрофического сценария:
«Если уж президент не хочет или не в состоянии принять такое решение, то его примет парламент.
– Можно как-то не допустить принятие поправок?
– Поправка не состоится, если за нее не проголосуют 23 депутата, то есть две трети парламента, необходимых для принятия конституционных законов. Если закон примут, его направят на подпись президенту. В течение семи дней он либо подписывает новую норму, либо не соглашается с ней и возвращает в парламент. Если и после этого депутаты проголосуют за закон двумя третями, то президент уже обязан будет его подписать и направить на опубликование.
– Президиум парламента может заблокировать эту инициативу?
– По регламенту, президиум не обладает такими возможностями, он лишь формирует повестку сессии. Но это не исключено, если им дадут такие указания, как это было в прошлом году, когда депутаты намеревались вынести вотум недоверия двум министрам. Тогда президиум, в нарушение регламента и Конституции, всячески препятствовал рассмотрению вотума. Не удивлюсь, если такая же картина будет и теперь. Но я все же надеюсь на понимание депутатов. Мы видим солидарность с нами в этом вопросе многих депутатов от «Единой Осетии». Многие из них дали слово голосовать за эту поправку, потому что менять ситуацию действительно необходимо – уже сколько времени республика находится в кризисной ситуации.
– Когда приблизительно можно ожидать рассмотрения поправок в парламенте?
– При нормальном рассмотрении инициативы, в кротчайшие сроки должна быть созвана внеочередная сессия, так как речь идет об изменениях в Конституцию, связанных с кризисной ситуацией у нас в республике. Но я допускаю, что процесс растянется до двух недель или чуть больше».
В прошлом году, когда парламентское большинство предприняло попытку вынести вотум недоверия министрам юстиции и внутренних дел за устроенное ими побоище в тюрьме, депутаты не могли собраться около двух месяцев.
Пропрезидентское руководство парламента, в нарушение законов и регламента, оттягивало сессию до тех пор, пока часть депутатов не уступили давлению и не отказались от вотума. Когда стало ясно, что требующие отставки остались в меньшинстве, сессию созвали. Посмотрим, как сложится на этот раз.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия
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