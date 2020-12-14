«Если президент не хочет снимать генерального прокурора, мы берем этот труд на себя»

Сегодня группа депутатов из 18 человек направила в югоосетинский парламент проект поправок к Конституции. Если их утвердят, законодатели смогут самостоятельно, без одобрения президента, отправлять в отставку генерального прокурора. Таким образом, говорят парламентарии, они хотят выйти из политического кризиса, спровоцированного произволом силовиков и нежеланием президента навести порядок в силовом блоке.

Сегодня 18 депутатов зарегистрировали в канцелярии парламента Южной Осетии законопроект, предполагающий две поправки к Конституции. Первая – к статье 61 основного закона, определяющей полномочия парламента. В частности, речь идет о пункте 12 этой статьи, согласно которой парламент «назначает на должность и освобождает от должности по представ­лению Президента Республики Южная Осетия Генерального Прокурора Рес­публики Южная Осетия».

Вторая поправка относится к статье 87 Главы VII Конституции («Прокуратура Южной Осетии»), где в третьем пункте также описывается процедура назначения и освобождения от должности генерального прокурора «парламентом Республики Южная Осетия по представлению Президента Республи­ки Южная Осетия».

Инициативная группа депутатов намерена изменить процедуру отстранения генпрокурора от должности, убрав из нее представление президента, как обязательное условие. Если изменения в основной закон будут приняты, парламент сможет самостоятельно, без согласия президента, выносить вотум недоверия генпрокурору, как и любому члену Кабмина, а президент будет обязан в пятидневный срок реализовать вотум – отправить его в отставку.

По закону, чтобы предложить изменения в Конституцию, необходимо, чтобы законопроект подписали не менее трети депутатов или двенадцать человек. Здесь же свои подписи поставило большинство – восемнадцать из тридцати четырех народных избранников.

Один из инициаторов изменений в основной закон – депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев говорит, что подписей могло бы быть и больше, но не всех народных избранников удалось сегодня застать, а затягивать с подачей законопроекта в канцелярию парламента не хотелось. Я попросил Давида Санакоева объяснить, почему законодатели считают поправку необходимой:

«Эта поправка – возможность для всех, в том числе для президента. Если президент не хочет снимать генерального прокурора, мы берем этот труд на себя. Мы видим, что это необходимо сделать для выхода из кризиса, в который нас всех вогнал президент. Если он не хочет выходить из кризиса, мы выведем. Кто-то должен это сделать, потому что мы катимся по наклонной. Мы так можем потерять свою государственность, которую отстаивали столько лет. По сути, президент сейчас поставил на одну чашу весов генпрокурора и свое нежелание его увольнять, а на другую чашу весов – народ Южной Осетии, государство. Поэтому мы хотим внести изменения в основной закон – чтобы от капризов одного человека не зависело наше будущее, судьба нашего государства».

29 августа двадцать три из тридцати четырех депутатов, то есть конституционное большинство парламента, направили президенту Анатолию Бибилову обращение, в котором потребовали отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева как ответственного за вопиющее преступление – смерть подследственного от пыток во время допроса.

«В связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства РЮО, которое привело к гибели задержанного гражданина Джабиева Инала Сергеевича, требуем отставки генерального прокурора Республики Южная Осетия», – говорится в обращении.

Президент требование не выполнил. Генпрокурор теперь курирует следствие по делу Джабиева и, по мнению родных убитого и наблюдающих за делом депутатов, преступление расследуется необъективно.

За четыре месяца следствия милиционеры, пытавшие Джабиева, даже не привлечены к уголовной ответственности. Более того, по данным судмедэкспертизы, которую следствие представило семье погибшего, он скончался на пятый день после задержания не от пыток, а от абстиненции, вследствие прекращения употребления наркотиков.

Беспредел силовиков и демонстративное покровительство со стороны президента привели к тяжелейшему политическому кризису. Парламентское большинство объявило бойкот Анатолию Бибилову и не собирается посещать заседания. В результате законодатели не утвердили новое правительство, взамен отправленному в отставку в конце августа, то есть республика осталась без законного Кабмина.

Зато на площадь с бессрочной акцией протеста вышла семья Инала Джабиева. Родные убитого требуют отставки генпрокурора и объективного расследования дела.

Пикетчиков третируют силовики, но их поддерживает общественность. Протестные настроения в обществе растут, местные эксперты все чаще употребляют термин «революционная ситуация».

В это непростое время Генпрокуратура лишь подливает масла в огонь – открывает новые угловые дела в отношении лидеров оппозиции.

По мнению одного из инициаторов поправки, депутата от партии «Ныхас» Зиты Бесаевой, предлагаемые изменения в основной закон – это возможность разрядить напряженность, не доводить ситуацию до катастрофического сценария:

«Если уж президент не хочет или не в состоянии принять такое решение, то его примет парламент.

– Можно как-то не допустить принятие поправок?

– Поправка не состоится, если за нее не проголосуют 23 депутата, то есть две трети парламента, необходимых для принятия конституционных законов. Если закон примут, его направят на подпись президенту. В течение семи дней он либо подписывает новую норму, либо не соглашается с ней и возвращает в парламент. Если и после этого депутаты проголосуют за закон двумя третями, то президент уже обязан будет его подписать и направить на опубликование.

– Президиум парламента может заблокировать эту инициативу?

– По регламенту, президиум не обладает такими возможностями, он лишь формирует повестку сессии. Но это не исключено, если им дадут такие указания, как это было в прошлом году, когда депутаты намеревались вынести вотум недоверия двум министрам. Тогда президиум, в нарушение регламента и Конституции, всячески препятствовал рассмотрению вотума. Не удивлюсь, если такая же картина будет и теперь. Но я все же надеюсь на понимание депутатов. Мы видим солидарность с нами в этом вопросе многих депутатов от «Единой Осетии». Многие из них дали слово голосовать за эту поправку, потому что менять ситуацию действительно необходимо – уже сколько времени республика находится в кризисной ситуации.

– Когда приблизительно можно ожидать рассмотрения поправок в парламенте?

– При нормальном рассмотрении инициативы, в кротчайшие сроки должна быть созвана внеочередная сессия, так как речь идет об изменениях в Конституцию, связанных с кризисной ситуацией у нас в республике. Но я допускаю, что процесс растянется до двух недель или чуть больше».

В прошлом году, когда парламентское большинство предприняло попытку вынести вотум недоверия министрам юстиции и внутренних дел за устроенное ими побоище в тюрьме, депутаты не могли собраться около двух месяцев.

Пропрезидентское руководство парламента, в нарушение законов и регламента, оттягивало сессию до тех пор, пока часть депутатов не уступили давлению и не отказались от вотума. Когда стало ясно, что требующие отставки остались в меньшинстве, сессию созвали. Посмотрим, как сложится на этот раз.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия