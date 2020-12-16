По данным грузинского Национального банка, денежные переводы из России в Грузию за 11 месяцев снизились на 16% – до 323.6 млн долларов.

Эта сумма составляет 19,2% всех денежных переводов в Грузию, осуществленных физлицами из-за рубежа с использованием электронных платежных систем. Общий объем переводов в январе-ноябре 2020 года увеличился на 8,1% – до $1 млрд 686,1 млн.

В ноябре в Грузии было переведено $169,9 млн, что на 12,5% больше, чем в ноябре прошлого года, при этом поступления из РФ снизились на 16,1%, до $31,8 млн (18,7% всех перечислений).

По данным Нацбанка Грузии, по объему денежных перечислений в страну на втором месте после России находится Италия, откуда в январе-ноябре этого года поступило $267,6 млн (15,9% общей суммы), на третьем – Греция с $196,5 млн (11,7%). В пятерку входят также США – $195,8 млн (11,6%) и Израиль – $141,3 млн (8,4%), далее следуют Турция, Украина, Германия, Азербайджан, Испания, другие страны.

Из Грузии за границу в январе-ноябре 2020 года переведено $222,3 млн – на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего денежных средств направлено в Россию – $70,2 млн (31,6% общей суммы), а также в Турцию – $43,9 млн (19,7%) и на Украину – $21,6 млн (9,7%), – пишет «Интерфакс».