Мэр помог детям Африки. Но не всем

Широкий общественный резонанс вызвал демонтаж незаконно построенных домов в тбилисском поселении Африка. У здания районного гамгеоба сегодня прошла акция солидарности с жителями поселения, еще одна – у мэрии. Как пытался выйти из положения мэр столицы, на которого после сноса домов обрушился шквал критики, и чего еще боятся жители одного из самых неблагоустроенных районов Тбилиси?

«Вчера то, что успел – вынес. Одежду только. Мебель вынести не дали, так и снесли дом. Она там так и валяется под обломками – стол, кресло», – рассказывает мужчина, который сегодня с утра пришел разобрать то, что осталось от разрушенного дома:

«Они собирались вчера вывезти (обломки) и выбросить. Я не дал им этого сделать. Хоть стройматериалы спасу. То, что можно еще использовать – заберу. В будущем, если смогу купить землю или еще что-нибудь, построю – так хоть материал будет».

Местные жители и гражданские активисты сегодня собрались у здания Самгорского гамгеоба. Они потребовали освобождения задержанных накануне в результате противостояния с полицией людей. По информации МВД, из 13 задержанных под стражей остается один мужчина.

«В первую очередь, этого человека должны отпустить. Мы эти земли не захватывали. Там была мусорная свалка. Я все это помню. Люди там, в мусоре, поселились из-за нужды. Если бы не она, там не стал бы никто жить, это непригодная земля. Люди поселились там, а сейчас их дома рушат», – сказал один из участников акции.

В поселке Африка вопрос оформления жилья для многих весьма болезненный. Некоторые говорят, что годами слышат обещания местных чиновников решить ее, но время идет, а они так и продолжают жить в подвешенном состоянии. Поэтому демонтаж домов, осуществленный накануне, вызвал серьезные опасения у многих:

«Я никак не застрахована от того, что завтра или послезавтра они не придут рушить и мой дом. Ни у кого из нас не узаконены эти дома. Тех, кто смог это сделать, очень мало. Поэтому все боятся. Пусть проверят, есть ли у людей жилье, есть ли в регионах или еще где-нибудь… Если у этого человека есть квартира – мы, никто голоса не поднимем. Но если нет – пусть не трогают этих людей».

Происходящее вызвало широкий общественный резонанс. У здания мэрии вечером прошла еще одна акция. Сам мэр сегодня вновь заявил, что в домах, снесенных накануне, никто не жил.

«Да, вокруг этой территории люди живут. Они также построили дома на захваченной земле. Эти семьи мы, конечно, не трогали. Но также есть люди, которые наживаются на этом захвате земель. Мы эту тему так не оставим, и доведем до конца (…) То, о чем говорил господин Субари – мы, разумеется, выполняем наши обещания, и будем до конца поддерживать тех, кто нуждается в этой поддержке», – заявил мэр, и добавил, что сегодня за символическую плату в 1 лари 32 семьям в разных районах Тбилиси было передано жилье.

Накануне поздно ночью Каха Каладзе на своей странице в Фейсбуке сообщил также, что намерен от имени своей семьи подарить квартиру жителю Африки, который в одиночку растит шестерых детей. Сделал он это после того, как фотография этого мужчины с ребенком, наблюдающими за тем, как сносили расположенные по соседству дома, облетела соцсети.

Таким образом мэр попытался спасти свое имя, но попытка не удалась, полагает Реваз Каранадзе, представляющий Сеть солидарности. Вместо того чтобы признать наличие серьезной проблемы в вопросе жилищной политики, мэр предпочел прибегнуть к обычному пиар-ходу.

«Они те квартиры за 1 лари передали потому, что сами поняли, что то, что сделали вчера – катастрофа. Та форма, которую они использовали, то содержание – это фашизм! Именно из-за такой политики они критиковали предыдущую власть, а сами делают то же самое», – говорит Реваз Каранадзе.

На сегодняшний день у государства нет жилищной политики, эта тема полностью заброшена, говорит Каранадзе. При этом люди живут на мизерные зарплаты и нередко оказываются в безвыходном положении, столкнувшись с проблемами с жильем.

«В Батуми вот у нас скончалась медсестра, которая жила у своей племянницы. Почему (у нее)? Потому что ей нужны были деньги на операцию мужа. Банк продал ее квартиру. Государству нечего предложить таким людям: не смог выплатить долг – уходи из квартиры. У нас антисоциальное государство. И это, вот такие индивидуальные решения вопросов – что можно взять и из своего кармана заплатить (кому-то за квартиру) – не помогут».

Накануне столичные власти снесли около 10 незаконных построек в поселении Африка.