Путин вновь заявил, что с позиций международного права Карабах – часть Азербайджана

Президент России Владимир Путин не считает, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вновь вспыхнул в этом году из-за вмешательства в него неких внешних сил. Об этом он заявил в четверг во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС. При этом он вновь заявил, что Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана.

«Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно возникали трения, перестрелки, мелкие стычки. В конечном итоге все это вылилось в конфликт. Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договоренностям. Так была выставлена наша позиция и в «Минской группе». Мы всегда на протяжении многих лет исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха. Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным. Но при обязательной возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией. Для чего предполагалось создать «Лачинский коридор», то есть коридор связи. Позиция Турции основана на том, что Турция защищала, как они считают, защищают правое дело Азербайджана. А именно, возврат территорий, которые были оккупированы в 90-х годах. С международно-правовой точки зрения все эти территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», – отметил он.

По мнению президента РФ, численность российских миротворцев может быть увеличена, но только по согласованию со сторонами конфликта.