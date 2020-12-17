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Отец, шестеро детей и трое внуков из поселения Африка

Отец, шестеро детей и трое внуков из поселения Африка
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Отец, шестеро детей и трое внуков из поселения Африка

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Семья из тбилисской Африки, жизнь которой изменила одна, ставшая
вирусной в социальных сетях фотография. Демонтаж незаконных построек в
поселении вызвал широкий общественный резонанс. На мэра столицы
обрушился шквал критики, после чего он решил подарить квартиру
многодетной семье, проживающей по соседству со снесенными постройками.

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