Отец, шестеро детей и трое внуков из поселения Африка

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Семья из тбилисской Африки, жизнь которой изменила одна, ставшая

вирусной в социальных сетях фотография. Демонтаж незаконных построек в

поселении вызвал широкий общественный резонанс. На мэра столицы

обрушился шквал критики, после чего он решил подарить квартиру

многодетной семье, проживающей по соседству со снесенными постройками.