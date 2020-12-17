Тарифы потяжелели из-за полегчавшего лари

Подорожает ли электричество? До конца месяца Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) должна пересмотреть тариф на электроэнергию для всей Грузии. Обесценение лари может сделать неизбежным рост цен на коммунальные услуги.

В Новый год жители Грузии могут вступить с подорожавшим электричеством. В декабре истекает срок действия трехлетних потребительских тарифов, установленных в 2017 году. Председатель комиссии Давид Нармания напомнил, что по закону комиссия до конца года должна утвердить новые тарифы на очередной трехлетний цикл:

«Идет изучение финансовых показателей компаний, утверждены их инвестиционные планы. Это основные факторы, которые наряду с обменным курсом влияют на тарифы. После завершения аудита мы сможем включить все финансово-экономические параметры в утвержденную законом формулу, и уже после этого сможем сказать, что будет с потребительским тарифом на электроэнергию для населения и коммерческого сектора. Необходимо подчеркнуть, что сейчас тарифы испытывают давление как из-за снижения обменного курса лари, так и в связи с сокращением потребления из-за пандемии».

Специалисты считают, что падение лари делает изменение тарифа неизбежным. Распределительные компании должны окупить инвестиции в энергетику для стабильности поставок, говорит исполнительный директор бизнес-ассоциации Грузии Леван Вепхвадзе:

«Думаю, тариф будет повышен, в том числе и для населения, на три-четыре тетри. Понятно, что все очень болезненно перенесут эту новость, особенно в разгар кризиса, но думаю, иного выхода нет».

Инвестиционные планы распределительных компаний уже известны. Energo-Pro Georgia, обслуживающая более миллиона абонентов по всей Грузии, планирует вложить в модернизацию сети более 400 миллионов лари, скромнее планы у тбилисской энергосети ТЭЛАСИ – 77 миллионов лари.

Между тем, полная неразбериха складывается с газовыми тарифами. Как известно, газораспределительная компания Tbilisi Energy анонсировала с 1 января увеличение тарифа на 30% для юридических лиц, объясняя это падением курса лари. Бизнес выступил против этого решения, так как считает неадекватной тарифную политику газового монополиста, который в погоне за прибылью в кризисный период обрекает бизнес на банкротство.

Так как регулирование отношений между частными бизнес-структурами не входит в компетенцию комиссии, функцию медиатора взяло на себя правительство. Переговоры завершены, и согласно заверениям главы Минэкономики Натии Турнава, цена на газ останется прежней:

«Пересмотра тарифа не произойдет. Мы провели консультации с распределительной компанией и это наше соглашение, хоть эта сфера не обязана согласовывать свои действия с регулятором. Мы понимаем, что у бизнеса могут возрасти издержки, но в то же время очевидно, что платежеспособность потребителей на нуле. Думаю, Tbilisi Energy располагает внутренними ресурсами, чтобы войти в положение бизнеса. На этом этапе именно это и произошло».

Несмотря на оптимистичную информацию министра, Tbilisi Energy пока не выступала с официальным отказом от пересмотра тарифа.

В то же время, по прогнозу специалистов, если цены на электроэнергию будут повышены, то это сделает практически неизбежным повышение тарифов на водоснабжение, в силу его высокой энергоемкости. Сбудется ли прогноз, мы узнаем на ближайшем заседании комиссии, которое состоится до 27 декабря.