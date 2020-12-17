Эхо выстрелов в районе Турбазы: задержан бывший сухумский мэр

В понедельник, 14 декабря, общественность Абхазии была шокирована известием о криминальном происшествии в микрорайоне в восточной части Сухума, который по традиции называют Турбазой (здесь в советские времена была расположена туристическая база, не единственная, впрочем, в городе).

Информация о нем поступила в дежурную часть столичного Управления внутренних дел в 10:20. Позже пресс-служба МВД и СМИ сообщили, что житель Сухума был ранен из огнестрельного оружия и был доставлен в Республиканскую больницу с пулевым ранением стопы. Потом появилась новость о том, что пострадавшему при стрельбе провели операцию и, по словам главврача больницы Аполлона Гургулия, жизни пациента ничто не угрожает. И хотя ни его имя, ни имя стрелявшего в этих первоначальных официальных сообщениях не раскрывались (очевидно, как говорят в таких случаях, в интересах следствия), в комментариях интернет-сообщества они сразу же зазвучали: первым из них назывался сотрудник администрации Сухумского центрального рынка Алмас Шакрыл, вторым – экс-мэр столицы Адгур Харазия, а причиной подобного выяснения отношений – конфликт бизнес-интересов из-за коттеджных участков на высокогорном курорте «Ауадхара». (Последнее было подтверждено через несколько дней и в СМИ).

Некоторых интернет-комментаторов дополнительно возмутило то обстоятельство, что стрельба произошла в день, отмечаемый в республике как День памяти и скорби по жертвам Латской трагедии (28 лет назад над селом Лата в Кодорском ущелье в ходе войны грузинскими военными был сбит вертолет с почти сотней пассажиров из блокадного Ткварчала, в основном беженцами – женщинами и детьми).

И только вчера во второй половине дня на сайте МВД Республики Абхазия появилось сообщение следующего содержания:

«Примерно в 22:30 15 декабря в г. Сухум по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 УК РА, задержан житель столицы Харазия Адгур Рафетович, 1959 г.р. Как ранее сообщалось, преступление имело место в 10:20 14 декабря текущего года по ул. Акиртава в г. Сухум, когда неустановленное на тот момент следствием лицо, вооруженное незаконно приобретенным, хранимым и носимым огнестрельным оружием, подошло к припаркованному а/м «Nissan Patrol» под управлением жителя г. Сухум Шакрыл А. С. И, имея прямой умысел на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершило несколько выстрелов в последнего. В результате чего гражданин Шакрыл был доставлен в ГУ МЗ РА «Республиканская больница» с диагнозом – огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей. Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 УК РА, расследует следственный отдел УВД по г. Сухум».

Об Адгуре Харазия в обществе говорят, прежде всего, как о бывшем сухумском мэре. Да, он возглавлял Администрацию столицы Абхазии, причем дважды. Но вообще-то он в течение своей карьеры госчиновника и парламентария занимал и немало других должностей. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, уроженец Гулрыпшского района, он в первые послевоенные годы работал главой Администрации этого района, возглавлял там районное Собрание. В 2002-2003 годах занимал пост министра сельского хозяйства республики.

В ноябре 2004-го – феврале 2005-го, в период острой борьбы в Абхазии за президентское кресло, исполнял обязанности мэра Сухума. После избрания его в 2007 году в парламент Абхазии, был выдвинут от оппозиционной части депутатского корпуса на должность спикера, но уступил по итогам голосования Нугзару Ашуба. Был избран в парламент и в 2012 году, после чего стал в нем вице-спикером. Но до конца в парламенте четвертого созыва не доработал, так как в 2014 году, став президентом страны, Рауль Хаджимба назначил его и.о. главы Администрации Сухума. Согласно законодательству республики, после избрания его в Собрание города, Адгур Харазия освободился от приставки «и.о.». В канун президентских выборов 2019 года в обществе распространились слухи, что якобы он будет баллотироваться на пост главы государства, а место мэра уступит Кану Кварчия. Слухи не подтвердились, но после того, как по решению ЦИК, впоследствии, в январе 2020 года, отмененному Верховным судом РА, Хаджимба вновь победил на президентских выборах, он в октябре 2019 года освободил с поста мэра Харазия и назначил на его место Кварчия.

В феврале 2020 года, в преддверии президентских выборов в Абхазии, в интервью «Апсадгьыл-инфо» Адгур Харазия опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что он поддерживает кандидата в президенты Адгура Ардзинба, и что собирается возвращаться в Администрацию Сухума. По его словам, он на выборах решил поддерживать Аслана Бжания…

Сегодня я посетил Республиканскую больницу. Алмаса Шакрыла в ней уже нет. Как сообщил главврач Аполлон Гургулия, родственники вывезли его в больницу поселка Красная Поляна соседнего Сочи:

«Он в Красной Поляне, его забрали позавчера. Он парень такой, что привык вести горный образ жизни. А в связи с тем, что у него еще и сахарный диабет, в тех климатических условиях… А тем более, что там отделение травматологии на уровне… И они сами изъявили желание поехать туда. Родственники, да, по их инициативе…».

В травматологическом отделении Республиканской больницы операцию делал хирург Астамур Иванба. Главврач уточнил, что в обе ноги пациента попало по пуле:

«Одна ушла по касательной. Вторая – тоже насквозь, есть входное, выходное отверстия, и при выходе пуля попала в пятку и пяточная кость раздроблена…

– Он может восстановиться, чтобы ходить, не хромать?..

– Может восстановиться, все может быть нормально. Там же кости собраны, через спицу, все зафиксировано… Но что нас смущает, это фон – сахарный диабет. Обычно при диабете ткани плохо срастаются, заживают. За это мы все переживаем».

Сегодня Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Адгура Харазия и избрал в качестве этой меры домашний арест. В сообщении говорится: «В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, суд рассматривает поступившее ходатайство в пределах заявленных в нем требований, и не вправе применять нормы, ухудшающие положение лица, в отношении которого испрашивается мера пресечения. Постановление Сухумского городского суда от 16 декабря 2020 года об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Адгура Харазия может быть обжаловано сторонами в Верховном суде Республики Абхазия в течение трех суток с момента вынесения. Адгур Харазия считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия