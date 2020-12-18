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«Наш президент, как всегда, на словах попытался отмазаться от этого дела»

Анатолий Бибилов на митинге в Цхинвале (иллюстративное фото)

На днях Анатолий Бибилов провел пресс-конференцию, посвященную делу Инала Джабиева. Мы спросили жителей Цхинвала, надеются ли они на справедливое расследование после выступления югоосетинского президента?

– 15 декабря Анатолий Бибилов провел пресс-конференцию, посвященную политическому кризису в Южной Осетии и расследованию дела Инала Джабиева. У вас больше надежд на справедливое расследование дела Джабиева после выступления президента?

Лариса: Не думаю, что я получила подтверждение тому, что расследование будет беспристрастным, объективным, и, наконец, все виновные понесут наказание, а семья бедного Инала Джабиева уйдет с площади. Нет, не появилась у меня надежда, потому что прошло три месяца, и к декабрю 2020 года дело так и не сдвинулось с мертвой точки, хотя были найдены крайние, хотя на кого-то завели уголовные дела, но непосредственные виновники так и не были никак наказаны и даже не освобождены от должности.

«Наш президент, как всегда, на словах попытался отмазаться от этого дела»
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«Наш президент, как всегда, на словах попытался отмазаться от этого дела»
by Эхо Кавказа

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Эльза: Нет, не появилось абсолютно никаких надежд, потому что наш президент, как всегда, на словах попытался отмазаться от этого дела. Эта бедная женщина заслуживает того, чтобы Анатолий Ильич вышел к ней, встретился с ней лицом к лицу, вдруг что она ему скажет? Я думаю, она заслуживает этого. Нет, не появилась у меня надежда.

Элина: Опять одни и те же слова. Нового я ничего не услышала. Президент ведь сказал, что может дать средства, если захотят сделать новую экспертизу. А почему они говорят, что могут дать средства? Они и так должны это сделать. Не надо больше говорить об этом, что найдут деньги на повторную экспертизу. Это неправильно, потому что и так они должны сделать эту экспертизу. Лично у меня не появилось надежды на справедливое расследование. Я не услышала ответов на объективные вопросы. И никто не услышал.

Эмма: Знаете, я не смотрела эту пресс-конференцию, потому что заведомо знала, что ничего по справедливому расследованию дела Инала Джабиева не будет сказано. И я решила это не слушать и не смотреть. Потом я в каком-то материале прочитала, о чем там говорилось, и я, конечно, была возмущена тем, что семье предложили деньги для того, чтобы они могли провести экспертизу в любой точке Российской Федерации. Меня это возмутило. У нас есть эксперт. Если бы у нас не было специалиста, которая с самого начала предложила свой вариант… Почему ее экспертиза для нас не является авторитетом? Неужели, увидев искалеченного, изувеченного молодого человека, требуется еще какая-то экспертиза?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии

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