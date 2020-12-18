«Экономическая дискуссия» с переходом на личности

Острая, порой переходящая на резкости полемика в абхазских СМИ разгорелась между бывшим вице-премьером, министром экономики и бывшим кандидатом в президенты республики Адгуром Ардзинба и нынешним вице-премьером и министром экономики Кристиной Озган. Впрочем, если кто-то по незнанию воспримет этих полемистов только так, что вторая сменила на посту министра первого, то это неполная информация. Об Адгуре Ардзинба можно сказать, что он с апреля 2015 года по апрель 2020-го возглавлял Министерство экономики после того, как Кристина Озган руководила им более шести лет…

«Экономическая дискуссия» началась 11 декабря с большого, 40-минутного интервью Адгура Ардзинба газете «Чегемская правда». Не следует удивляться тому, что в данном случае размер газетной публикации дан в минутах: это издание давно уже перешло на выход в электронной версии, а сейчас и вовсе разместило не текст, а видеозапись интервью, что используют, впрочем, уже многие газеты в мире. Адгур Ардзинба был представлен в интервью как лидер объединенной политической оппозиции Абхазии; так его в обществе обычно и называют, хотя особо въедливые наблюдатели отмечают, что такая оппозиционная общественная организация, как «Аидгылара», во главе с Каном Кварчия, не только не присоединилась к коалиции оппозиционных сил, но и пока находится в неафишируемом противостоянии с Адгуром Ардзинба.

Свое интервью Ардзинба начал с энергетического кризиса в стране и посвятил этой теме большую его часть. По его словам, решение властей официально легализовать нынче работу майнинговых ферм, которую затем пришлось запрещать до 1 июня будущего года, можно назвать результатом умножения некомпетентности на отсутствие логики. Перейдя к характеристике внутриполитической ситуации в республике, которая сложилась в последние полтора десятилетия, он отметил:

«Ни один член моей команды, когда я баллотировался в президенты, не знал, кого я планирую в случае победы назначить премьер-министром. Потому что президент Абхазии, учитывая ее тяжелое, кризисное положение, должен приходить во власть максимально свободным от тех или иных персональных обязательств. Я могу себя назвать политиком, который не имеет никаких политических обязательств перед группами поддержки. Чтобы руководитель первого отдела охраны президента зашел к нему в кабинет и сказал: «Пора уносить ноги»?... Каждый переворот – это огромный удар по нашей государственности, огромный удар по позиции президента в переговорах за пределами нашего государства».

Во вторник, 15 декабря, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган дала интервью госинформагентству «Апсныпресс», в котором выразила свое отношение к критическим высказываниям «экс-министра экономики, руководителя общественной организации «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинба по поводу деятельности исполнительной власти и ситуации в энергетической отрасли страны». По ее мнению, его интервью «породило не только множество вопросов к бывшему чиновнику, но больше поразило способностью человека, более пяти лет отвечавшего в нашем государстве за все экономические процессы, публично, без тени смущения откреститься от всего, к чему он непосредственно причастен».

И далее по тексту интервью: «К сожалению, познания не только в экономике, но и в проблемах энергетики страны, в частности, у нашего критика весьма поверхностные. Об этом свидетельствуют его высказывания, если, конечно, речь не идет о пускании в очередной раз мыльных пузырей. Главным достижением экс-министра в этой сфере, как мы помним, были призывы на всевозможных площадках, в том числе в Российской Федерации, создать в Абхазии «крипторай». Приведу в пример лишь некоторые эпизоды. В декабре 2017 года делегация министерства экономики Абхазии принимала участие в конференции “Art of Blockchain” в Санкт-Петербурге. Из информации РИА Новости от 15 декабря 2017 года читаем: «Абхазия планирует восстановить инфраструктуру страны, в частности, свою энергетику, за счет легализации оборота криптовалют и введения национальной виртуальной валюты Abkhazian Coin». Об этой задаче на площадке форума рассказали управляющие партнеры фирмы ООО «Блокчейн Консалтинг» – консалтинговой компании, которая оказывала услуги властям Абхазии в части реализации проекта «Криптовалютный рай». А название какое придумали! Так вот, пресс-секретарь Министерства экономики подтвердил РИА Новости, что ООО «Блокчейн Консалтинг» оказывает консультационные услуги в части реализации проекта «Криптовалютный рай», что подтверждается «Консультационным соглашением», которое было подписано 15 октября 2017 г. между этим ООО и Государственным инвестиционным агентством министерства экономики Абхазии. Услуги по данному документу были оплачены министерством под руководством Ардзинба 1 ноября того же года».

Далее Озган привела «подробную расшифровку этих услуг, за которые уплачены бюджетные деньги – 6 миллионов рублей!». И продолжила: «Кстати, мы поинтересовались самим ООО «Блокчейн Консалтинг» и обнаружили интересную вещь; по данным Федеральной налоговой службы России, эта контора (микропредприятие – 1 человек) ликвидирована 23.01.2020 г. А на сайте «За честный бизнес» в отношении ООО «Блокчейн Консалтинг» специально выделена следующая информация: «Внимание: В результате проверки сведения об юридическом адресе признаны недостоверными (по данным ФНС)». А теперь о самом проекте «Криптовалютный рай». Он предусматривал, что, прошу обратить внимание, «в стране будут созданы самые комфортные условия для участников рынка, не будут вводиться налоги для майнеров, будет утверждена льготная стоимость электричества и что абхазская криптовалюта может появиться до конца года. А через несколько лет Абхазия вообще может отказаться от обычных денег, ну, или как минимум, криптовалюта станет полноценной частью финансовой системы страны». Ардзинба на этой конференции обещал: «Собственная криптовалюта у Абхазии может появиться уже этой осенью, а полномасштабно вводить ее в экономику страны Правительство намерено к весне 2018 года». Интересно, что он об этом думает сейчас? Это ли не значит «умножение некомпетентности и отсутствие логики»? Или бывший министр держал всех за дураков, обещая «крипторай»? Еще один момент. На своей пресс-конференции 12 июня 2018 года, незадолго до введения запрета на деятельность, связанную с добычей криптовалюты, Ардзинба сказал: «Когда весь мир, и мы в том числе, поймем, что это было хорошо и нужно, будет уже поздно. Тогда мы не будем никому интересны. Если мы упустим время, то будем сожалеть о неиспользованном шансе». И уже спустя несколько месяцев, 6 ноября того же года, в интервью ГИА «Апсныпресс» он заявил: «Абхазия может стать первой страной в мире, которая выпустит национальную валюту. Счет идет на недели!». Воистину, «язык мой – враг мой!». Это очень странно для специалиста, но наш эксперт в вопросах экономики Ардзинба так и не коснулся проблемы ограниченности энергоресурсов либо технического состояния энергосистемы страны».

В завершение Кристина Озган говорит: «Хотелось бы услышать от бывшего вице-премьера, министра экономики, мечтающего возглавить объединенную оппозицию, кто и на каких условиях ему обещал, что в стране будет своя криптовалюта, и кто уполномочил руководителя ведущего министерства давать такие обещания? Вот это, кажется, и есть чрезмерная, беспочвенная амбициозность, помноженная на авантюризм в чистом виде».

Адгур Ардзинба не замедлил ответить, снова выбрав «разговорный жанр». На сей раз это было большое, на час десять минут, интервью в тот же день, 15 декабря, на канале «Абаза-ТВ» его гендиректору Руслану Хашигу. Телеканал начал им цикл интервью с известными в обществе людьми об итогах уходящего года, и аккурат перед его записью Адгур Ардзинба познакомился с цитировавшимся здесь интервью ГИА «Апсныпресс» нынешнего министра экономики. Он неоднократно назвал используемый ею стиль хамским. И в свою очередь вновь обвинял действующую власть в том, что та, прекрасно зная о плачевном состоянии энергосистемы страны, допустила нынче бесконтрольный завоз в нее огромного количества оборудования для майнинговых ферм и, даже когда приступила к ограничению их деятельности, все равно оставляла время для продолжения такого завоза. Руслан Хашиг на протяжении интервью не раз стремился смягчить полемическую риторику и в какой-то момент обратился к собеседнику:

«Какое начинание правительства, вы готовы, как заявляли в самом начале, поддержать, из того, что есть на сегодня?

– Мне нравится… Я слушал интервью вице-премьера, министра финансов (Владимира Делба), хотя этим, наверное, должно заниматься Министерство экономики… он говорил о том, что нужно поддержать бизнес в части субсидирования кредитов. Вот это мне нравится. И другого рода деятельность. У нас есть контакт. И изменения по акцизному налогу – там давно надо их делать. Мы хотели ими заняться, и сейчас это нашло продолжение, и, слава Богу, это хорошо. Министр юстиции (Анри Барциц). Я слушал его интервью, и мне очень понравилось, как он говорил, что надо систематизировать работу в части давно назревшей оцифровизации реестра. Это облегчит работу самого министерства и всех, кто получает информацию из этого реестра. Мне также понравилось выступление молодого помощника главы Администрации президента Александра Ачба, где он говорил, что они будут создавать электронную платформу для контроля госзакупок. Это шикарная инициатива».

Обычно полемика привлекает повышенный интерес аудитории, но на этот раз среди попавшихся на глаза интернет-комментариев к ней преобладали такие: «Надоели уже их перебранки! Народу нужен результат работы, а не способности побеждать в словесных дуэлях». Так-то оно так, но не стоит забывать, что всем вступившим в полемику непременно хочется, чтобы последнее слово осталось за ним и не хочется ударить в грязь лицом перед своими соратниками.

Бывшие заместители министра экономики РА Б.Д. Тарба, З.А. Гулиа, С.Р. Гулария и ряд других бывших сотрудников министерства откликнулись на интервью Кристины Озган публикацией в поддержку Адгура Ардзинба. В ней, в частности, говорится: «На протяжении периода исполнения Адгуром Амирановичем Ардзинба полномочий министра экономики РА каждый из нас трудился под его руководством, в том числе бок о бок с действующим сотрудниками министерства, коих в коллективе министерства и сегодня подавляющее большинство… В этой связи, при всем уважении к действующему министру Кристине Константиновне Озган, считаем сделанные ей критические выводы и замечания в адрес Адгура Ардзинба как руководителя министерства несправедливыми и необоснованными. Инициативы министерства не ограничивались двумя программами и участием в различных форумах, как заявлено в интервью, разумеется, их намного больше, в том числе и в сфере энергетики… В части реализации проекта по созданию национальной криптовалюты. Данная тема с самого начала своего существования обросла мифами и слухами, не имеющими никакого отношения к реальности, что в том числе нашло отражение в интервью Кристины Озган. Как нам известно, в распоряжении Адруга Ардзинба есть копия подробного отчета по данному проекту, где изложена вся информация о его сути, целях, проделанной работе и результатах, который был направлен действующему на тот момент Президенту Республики Абхазия Раулю Джумковичу Хаджимба. Мы призываем Адгура Амирановича опубликовать данный отчет и ознакомить с ним общественность с тем, чтобы положить конец нелепым домыслам и слухам… В заключение хотим также призвать все стороны сохранять уважение друг к другу и проявлять конструктивизм в решении важнейших задач в социально-экономическом развитии нашей страны в столь непростое время».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия