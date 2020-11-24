Власти, политики и «новые фермеры» в Абхазии

О деятельности майнинговых ферм – и легальных, и нелегальных, о проблемах, создаваемых ими для энергосистемы Абхазии, говорят сегодня в республике все – представители властных структур, оппозиционные политики, блогеры и простые граждане. И во всех категориях встречаются как сторонники максимально жесткой линии, так и те, кто считает, что нельзя действовать путем одних запретов и губить чей-то законный бизнес.

Вчера парламент Абхазии на внеочередном заседании сессии принял постановление, в котором рекомендовал кабинету министров запретить майнинг до окончания ремонта ИнгурГЭС. Таким образом, он поддержал прозвучавшее 18 ноября на парламентских слушаниях предложение руководителя РУП «Черноморэнерго» Михаила Логуа приостановить деятельность майнеров до середины мая 2021 года, когда будут завершены ремонтные работы деривационного тоннеля на электростанции (начнутся они, предположительно, в январе-феврале).

Перед началом обсуждения постановления спикер парламента Валерий Кварчия упомянул о недавнем случае в селе Дурипш Гудаутского района, где жители решили сами, без обращения к властям, противостоять майнингу:

«Отключили все фермы, которые занимаются добычей криптовалюты. И был большой скандальный сход. Такая ситуация может и в других деревнях, других городах возникнуть».

Представитель президента в парламенте Саида Бутба прокомментировала проект постановления:

«Документ предполагает рекомендовать кабинету министров запретить ввоз на территорию Абхазии оборудования для майнинга криптовалют. Хочу отметить, что постановлением кабинета министров от 21 сентября «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют» подобные ограничения на ввоз уже установлены, и действуют они до 21 декабря. Сейчас в работе в кабмине находится проект постановления, который предполагает продлить эти ограничения до конца апреля 2021 года».

По словам Саиды Бутба, в работе находится и постановление кабмина об ограничении майнинга криптовалют с использованием мощностей РУП «Черноморэнерго».

Законная добыча криптовалюты в Абхазии могла бы давать государству до 50 миллионов рублей ежемесячно, сказал на заседании депутат Батал Табагуа, и эти средства можно было бы направлять на развитие энергетической отрасли, чтобы в течение трех-четырех лет восстановить ее. По его словам, деятельность по добыче криптовалют следовало отрегулировать гораздо раньше. Многие депутаты поддерживали идею узаконить данный вид деятельности, чтобы эти люди платили государству за используемую электроэнергию в три-четыре раза больше, чем остальные. Большая часть линий электропередач, отметил он, устарела, и мы теряем из-за этого до 30% электроэнергии. Да и платят за электроэнергию до 50% потребителей. Табагуа также заявил:

«Буквально 15 минут тому назад мы с некоторыми депутатами – нашими коллегами – звонили (гендиректору «Черноморэнерго») Михаилу Валерьевичу Логуа. Он сказал, что сегодня уже отключено тридцать мегаватт, в ближайшее время мы продолжим отключать тех, кто работает нелегально. Будет только по два часа (отключения в сутки). И в итоге мы в первых числах декабря выйдем на то, что население будет получать электроэнергию бесперебойно. Но дело в том, что если появится избыток в дальнейшем, чтобы не губить тот маленький бизнес, который люди создали, вложив достаточно серьезные средства в приобретение майнеров, это никогда не было запрещено… Они будут ждать, когда у «Черноморэнерго» появится возможность предоставить электроэнергию».

«По моей информации, уже около 10-15 миллионов рублей за месяц заплатили люди, которые занимаются добычей криптовалюты», – сообщил депутат и предложил внести в проект постановления некоторые поправки. При этом Табагуа предлагает полностью изымать оборудование у людей, которые подключаются к электросетям незаконно.

Депутат Лаша Ашуба, в свою очередь, отметил:

«Много людей, которые и раньше, и в этом году завезли оборудование. Но обойтись с ними таким образом, конфисковать имущество!.. То есть мы должны взять какой-то тайм-аут, чтобы разобраться с этой проблемой. И это не такая проблема, которую можно разом решить: запретил – и все. Огромный пласт проблем сложился параллельно в этой ситуации».

Но Александр Цишба и ряд других выступивших депутатов напомнили, что зимние холода, а с ними и неизбежный рост потребления населением электроэнергии, еще впереди. Предлагалось даже запретить осуществление на территории Абхазии майнинг не только до окончания ремонтных работ на ИнгурГЭС, но и после, так как тот не решит проблему замены старых линий электропередач. Сколько было, например, аварий на высоковольтной линии электропередач «Ачгуара»!

В итоге, в результате голосования проект постановления с предложенными поправками не прошел, и был принят большинством голосов первоначальный проект.

Вчера же пресс-служба Республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» сообщила, что за неделю – с 16 по 23 ноября – РУП отключило 85 незаконно работавших майнинговых ферм, которые потребляли 46 265 киловатт. В том числе: в Гагрском районе – 7380 киловатт, Гудаутском – 4450, Сухумском – 4550, городе Сухум – 7160, Гулрыпшском районе – 5605, Очамчырском – 8420, Ткуарчальском – 7900, Гальском – 800.

Но все это, считают многие, пока лишь капля в море. 20 ноября ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократили с шести часов до четырех часов в сутки – как информировала та же пресс-служба, в результате того, что после проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений удалось снизить нагрузку на энергосистему страны. Характерна была реакция на то «послабление» большинства и в непосредственном общении людей, и в интернет-сообществе: почему, мол, эти отключения сократили за счет двухчасовых ночных, которые мы в основном и не замечали? Другие им начинали объяснять, что нагрузка на электросети сократилась не столь существенно, чтобы ликвидировать дневные и вечерние отключения, ведь ночью электроэнергия расходуется в основном только на отопление спальных комнат да свет ночников, то есть гораздо меньше. Но «злые языки» объясняли иначе: в ночное время самое лучшее напряжение в сети, которое необходимо для работы майнеров.

Вчерашним постановлением парламента многие интернет-пользователи, возмущенные работой криптоферм – сами «фермеры» и сочувствующие им в соцсетях помалкивают, – тоже остались недовольны. Одни – тем, что это рекомендация, к которой могут прислушаться или не прислушаться, а надо было принимать закон. Другие считают, что этот вопрос вообще надо решать радикальным образом. Так, одна активистка «Фейсбука» написала:

«Требую, чтобы парламент РА не «рекомендовал кабмину временно запретить майнинги», а принял закон о полном и окончательном запрете этой деятельности, подрывающей безопасность государства и нравственные устои общества! Аборты запретить у них ведь легко получилось! И даже не хочу слышать, что кто-то там на майнеры потратился и должен как бы их отбить или государство должно компенсировать им их тягу к легкой наживе! Это все равно, что не запрещать азартные игры, пока все не отыграются!»

Авторы комментариев ее дружно поддержали: «Как это так: «Я потратился и должен отбить»?! Вопрос: у кого? У своего же народа? Те мизеры, даже по 3 рубля за кВт проблем не решат. Это философия кого? Даже вор такого не скажет: я купил отмычки и должен их отбить»;

«По теме поста, как сейчас принято говорить, бешено плюсую»;

«А что если национализировать майнинги?»

Но в устных комментариях далеко не все были с таким подходом согласны и рассуждали: «Полный и окончательный запрет» – это уже перебор. И не надо отождествлять майнинг с азартными играми, так можно и до отождествления его с наркоторговлей дойти. Криптовалюту можно сравнить с золотовалютными запасами; несмотря на все издержки, связанные с золотодобычей, ее ведь никому не придет в голову запрещать».

Активно обсуждали в интернет-сообществе вчера и сегодня и опровержение лидера объединенной оппозиции в Абхазии Адгура Ардзинба. Вчера вечером оно появилось, в частности, в ТАСС под заголовком «Бывший кандидат в президенты и вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба назвал ложной информацию, распространенную в социальных сетях, о том, что он занимается майнингом криптовалюты» и с подзаголовком «Об этом говорится в его обращении к генеральному прокурору Адгуру Агрбе и врио председателя Службы госбезопасности Абхазии Роберту Киуту, распространенному в понедельник в СМИ».

В тексте сказано, что в понедельник анонимные пользователи распространили в социальных сетях информацию о том, что в приграничном Гальском районе у Адгура Ардзинба, который в настоящее время руководит оппозиционным «Абхазским народным движением», есть один из крупнейших майнинг-комплексов в стране. Ардзинба заявил:

«В связи с тем, что в социальных сетях активно распространяется информация о том, что якобы я являюсь владельцем или имею прямое или косвенное отношение к бизнесу по майнингу криптовалют, прошу вас провести открытую проверку данной информации и сообщить широкой общественности о ее результатах. Вместе с тем прошу привлечь к ответственности лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к распространению в отношении меня заведомо ложной информации».

В обществе, конечно, помнят, что несколько лет назад, в бытность свою министром экономики Абхазии, Адгур Ардзинба был активным пропагандистом в республике криптовалюты и даже предлагал сделать ее национальной валютой в Абхазии. Но понятно, что это отнюдь не является доказательством его участия в нынешнем бизнесе по майнингу. Так или иначе, но мнения интернет-комментаторов разделились, и можно не сомневаться, что в основном по принципу политической ориентации их авторов:

«Если у людей еще остался разум, они должны поддержать движение этого молодого лидера. А клеветники – они и в Африке на пальмах сидят»;

«Никому не верю... и возраст (молодой/пожилой) здесь ни при чем»;

«Если честно, мне непонятно это обращение... Написал аноним… Мало ли что я напишу в соцсетях.... Это же не официальное заявление, а анонимное. И как его проверять? Я бы на анонимов без доказательств каких-либо внимания не обращала».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия