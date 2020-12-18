У Бидзины Иванишвили есть время уходить и время возвращаться

У Грузии будет старое-новое правительство. Кандидат на пост премьер-министра страны Георгий Гахария представил в парламент списки претендентов на министерские портфели. Интриги не случилось.

Коней на переправе не меняют – кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил кандидатов в новое правительство. Все министры, за исключением ушедшей в депутаты Теи Цулукиани, сохраняют свои портфели. Место же министра юстиции займет заместитель Цулукиани Гоча Лордкипанидзе. В «Грузинской мечте» такой подход называют оптимальным. По словам председателя комитета по процедурным вопросам в парламенте 10-го созыва Ираклия Кадагишвили, предыдущий состав правительства доказал свою эффективность:

«Кабинет министров в этот трудный период работал достаточно эффективно. И все проблемы, вызванные Covid-19, находятся под контролем. Таким образом, какие-либо радикальные изменения в составе правительства не оправданы. Изменения ради изменений нам не нужны. Мы должны сосредоточиться на решении проблем, вызванных с пандемией, и нынешний состав кабмина с этой точки зрения – оптимальный».

Так, в правительстве, помимо премьера, будет 11 министров. Силовой блок поделят между собой Ираклий Гарибашвили и Вахтанг Гомелаури. Первый вновь возглавит Министерство обороны, второй – МВД. МИД останется в ведении Давида Залкалиани, за экономику будет отвечать Натия Турнава, а за финансы – Иване Мачавариани. Портфель Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов сохранит Леван Давиташвили, инфраструктурой опять займется Майя Цкитишвили, а образованием, наукой, культурой и спортом – Михаил Чхенкели. Екатерина Тикарадзе по-прежнему будет отвечать за здравоохранение, а Тея Ахвледиани за примирение и гражданское равенство.

Единственное новое лицо – Гоча Лордкипанидзе – для ведомства, которое он возглавит, таковым не является. Лордкипанидзе работает в Министерстве юстиции с 2013 года. Он принимал участие в Женевских переговорах и хорошо знает поле, в котором ему придется работать.

Впрочем, правительство еще могут коснуться изменения. Речь идет о том, что новый парламент может вернуться к рассмотрению вопроса о разделении ведомства Михаила Чхенкели. По мнению одного из лидеров «Грузинской мечты» Георгия Вольского, объединение образования, культуры и спорта было ошибкой:

«Не стоит ожидать важных изменений, если не считать тех планов, которые, вероятно, будут в ближайшее время реализованы. Я имею в виду отделение Министерства культуры. Что касается спорта, то идет рассмотрение этого вопроса. Мы должны принять лучшее решение. По моему мнению, само объединение этих ведомств было ошибкой».

Наряду с новым составом правительства, парламенту Грузии представлена и новая правительственная программа под названием «Строительство европейского государства», подготовленная Георгием Гахария. Ее основная заявленная цель – преодоление кризиса, вызванного пандемией, быстрое восстановление экономики и структурные реформы. В то же время, согласно проекту, Грузия должна продолжить шаги по укреплению демократии и стремлению к европейской и евроатлантической интеграции. Основная задача следующих лет – институциональная, экономическая и социальная подготовка страны к подаче заявки на полноправное членство в ЕС в 2024 году.

Тем временем, по информации грузинских СМИ, на ближайшие дни запланировано главное изменение в политической картине Грузии – якобы на следующей неделе на собрании правящей партии ее лидер Бидзина Иванишвили собирается вновь уйти из политики, оставив «Грузинскую мечту» на попечение нынешнего лидера большинства Ираклия Кобахидзе. Последний уже опроверг эту информацию, заявив, что никакого съезда на ближайшие дни не планируется. Равно как и не планируется отставка отца-основателя партии власти. А бывшая министр юстиции, ныне глава парламентского комитета по вопросам образования Тея Цулукиани выразила надежду, что Иванишвили останется в политике надолго:

«Ни одного обсуждения, касающегося подобного вопроса, не было. Я надеюсь, что господин Бидзина Иванишвили еще очень долгое время будет включен в дела партии».

В оппозиции считают, что такой вариант развития событий лишь приблизит политическую гибель «Грузинской мечты». По мнению одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, от перестановки конечная сумма не изменится:

«Перестановки клоунов никаких существенных изменений не принесут. Но выдвижение Кобахидзе может говорить о том, в какой агонии находится Иванишвили. А так сам Кобахидзе ничего из себя не представляет, это просто борьба за золотую медаль между клоунами».

Впервые Бидзина Иванишвили «ушел» из политики после завершения президентских выборов 2013 года. Тогда кандидат от «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили одержал убедительную победу в первом туре. Миллиардер же в тот период занимал пост премьер-министра Грузии. Покинув должность, Иванишвили заявил, что теперь займется укреплением гражданского общества.

Впрочем, уже в апреле 2018 года он объявил о возвращении в политику. На съезде правящей «Грузинской мечты» самый богатый житель страны был избран председателем партии. Политические оппоненты, НПО и некоторые международные правозащитные организации уверены, что даже не занимая никаких должностей, Иванишвили единолично управляет государством.