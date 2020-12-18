Медики и бизнес решили не оставлять Грузию без подарков

День перед Рождеством, возможно, все-таки принесет послабления в борьбе с коронавирусом. Министерство экономики и представители торгового бизнеса обсудили вопрос открытия непродуктовых площадок с 24 декабря, который пока остается открытым. Сторонам удалось сблизить позиции, хотя окончательное слово остается за Координационным советом при правительстве.

Встреча в здании технопарка между главой Минэкономики Натией Турнава и представителями розничной торговли продолжалась около трех часов. На ней стороны высказали свои соображения по поводу обеспечения эпидемиологической безопасности в предновогодние дни. Со стороны бизнеса было подчеркнуто, что затягивание вопроса с открытием торговых центров может вызвать «эффект пружины», который приведет к образованию очередей и, как следствие, к повышению рисков распространения коронавируса.

При этом Минздрав выступает против послаблений. По словам министра Екатерины Тикарадзе, недопустимо ставить на кон жизнь людей ради интересов бизнеса:

«Относительная стабилизация, которая у нас сегодня есть, и положительная динамика – не повод праздновать победу. Наш призыв – ослаблять ограничения по минимуму, поскольку достигнутые результаты не вызывают особого оптимизма», – сказала Екатерина Тикарадзе.

В этой связи вызывала интерес позиция Ханса Клюге, директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, который находится с визитом в Грузии. Он уже провел встречу с министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе.

По окончании встречи стороны провели пресс-конференцию, на которой представители СМИ поинтересовались у гостя, что он посоветовал бы Грузии по смягчению ограничений с 24 декабря, в то время как ряд европейских стран и Турция, напротив, ужесточают меры перед Новым годом.

«Изоляция в марте означала полный локдаун. Тогда все страны были испуганы распространением коронавируса и пытались спасти людей. Сегодня у нас больше знаний, и мы можем защитить себя. Кроме ограничительных мер мы также должны думать о психическом здоровье людей, а также о росте фактов домашнего насилия, люди теряют доход, дети с ограниченными возможностями не могут получить помощь с помощью цифровых технологий. Здесь нет правильного или неправильного подхода. Баланс должен поддерживаться на основе соответствующих научных открытий, которые делаются в мире», – подытожил Ханс Клюге.

Ближе к вечеру, после завершения консультаций, Натия Турнава выступила с заявлением для СМИ. По ее словам, бизнесу придется выполнить довольно обширный список условий, если все-таки будет принято решение открыть магазины 24 декабря.

«Представители торговли заверили нас, что они не допустят очередей, будут соблюдаться правила, введенные эпидемиологами. Они обещали, что не будет ажиотажа, который мы видели в т.н. «черную пятницу» в конце ноября. Это было очень плохим примером, который вызвал много вопросов в обществе. Открытие торговли возлагает большую ответственность на правительство. Сегодня мы услышали очень интересные инициативы по управлению потоками покупателей с помощью специальных ограждений и т.д.», – заявила министр.

Окончательное решение по поводу смягчения ограничений будет принято в понедельник, 21 декабря, в ходе заседания Координационного совета с участием эпидемиологов.