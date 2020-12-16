Коронавирус в новогоднем режиме

Грузинский Минздрав сегодня отчитался о стабилизации эпидемиологической обстановки. При этом медики предостерегают население от самоуспокоения. В этой связи особую актуальность обретает вопрос о смягчении ограничений в предновогодний период. Однозначного ответа нет ни у правительства, ни у экспертов.

Напомним, с 3 декабря Минздрав проводит массовое тестирование населения, в районе 20 тысяч в день. За минувшие сутки было произведено 18 тысяч тестов, выявлено 3487 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2495 человек.

Несмотря на рост с 7 декабря количества активных случаев с 26 до 29 тысяч, становится меньше больных в стационарах – на 200 человек. На сегодняшний день количество свободных коек достигло 700.

Напомним, с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов. Эти меры предлагается на время отменить с 24 декабря, что вызывает активный протест медиков.

Относительная стабилизация, наблюдаемая в эти дни, напрямую связана с ограничением мобильности населения, утверждает Тамар Габуния, замглавы Минздрава Грузии:

«В течение последних двух месяцев госпитальный сектор работал с предельной нагрузкой, и сейчас напряжение постепенно спадает. Поэтому был бы крайне нежелательным откат ситуации после Нового года. Мы будем наблюдать за статистикой, и принимать решение исходя из динамки заболеваний».

Глава Центра контроля над заболеваемостью Амиран Гамкрелидзе также выступил за соблюдение строгих мер:

«Мы против ослабления ограничений, так как это приведет к повышению мобильности людей. Если мы снимем ограничения 24 декабря, то опять получим ежедневный прирост инфицированных в 5-6 тысяч, с соответственным ростом смертности. Обращаюсь с просьбой к людям ограничить масштабное празднование новогодних и рождественских дней в целях улучшения обстановки и перспектив скорейшего возвращения к нормальной жизни».

Окончательное слово остается за правительством. По словам главы Минэкономики Натии Турнава, консультации с бизнесом начнутся в ближайшие дни:

«Медицинский сектор получил небольшую передышку, и важно закрепить достигнутое. В этой связи интересно услышать доводы представителей торговых сетей на тему управления потоками людей в торговых центрах в предновогодние дни».

Также на координационном совете был затронут вопрос сроков вакцинации населения от коронавируса. Было подчеркнуто, что необходимы подготовительные работы для складирования вакцин в специальных холодильных помещениях.

При этом Амиран Гамкрелидзе подчеркнул, что переговоры о закупке вакцины продолжаются, и на этом этапе в Грузии созданы все условия для хранения любых эффективных вакцин, однако предпочтение все же будет отдано тем, которые требуют наименьших затрат на хранение.

«У нас созданы все условия для поддержания температуры от 2 до 8 градусов в специальных складах, где можно хранить вакцины компании AstraZeneca или других аналогов, не требующих низких температур. Что касается вакцин компании Moderna, то для ее хранения необходима температура минус двадцать градусов, и думаю, в муниципалитетах найдутся морозильные хозяйства для ее хранения. Что касается вакцины компании Pfizer/BioNTech, требующей специфических условий хранения до минус 70 градусов, то у нас есть всего около 40 холодильных установок такого типа, и потребуются закупки дополнительных. По этой причине ее хранение будет доступным только в крупных городах», – подчеркнул специалист.

На сегодняшний день в Грузии выявлено более 198 тысяч случаев заболевания COVID-19, отсюда выздоровело 84%, при смертности в 0,96%.