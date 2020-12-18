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Майя Джабиева: «Виновники они сами – Бибилов, Джагаев, Наниев и Джабиев Артур»

Майя Джабиева: «Виновники они сами – Бибилов, Джагаев, Наниев и Джабиев Артур»
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Майя Джабиева: «Виновники они сами – Бибилов, Джагаев, Наниев и Джабиев Артур»

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Больше двух недель семья Инала Джабиева проводит бессрочную акцию протеста в центре югоосетинской столицы, требуя отставки генпрокурора и наказания виновных. Президент Бибилов усомнился в том, что женщины по своей воле находятся на площади, намекая на оппозиционных депутатов, поддержавших протест.

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